সেইফার্টের পরিবর্তে একাদশে সম্ভবত পাথিরানা, নবাবের শহরে দ্বিতীয় জয়ের খোঁজে নাইটরা

সেইফার্টের পরিবর্তে একাদশে সম্ভবত পাথিরানা, নবাবের শহরে দ্বিতীয় জয়ের খোঁজে নাইটরা
লিগ টেবলে আজ ডাবল-হেডারের দ্বিতীয় ম্যাচে লড়াই দুই লাস্ট-বয় লখনউ ও কলকাতার ৷ যা তাদের অস্তিত্বরক্ষার লড়াইও বটে ৷
Published : April 26, 2026 at 1:42 PM IST
কলকাতা, 26 এপ্রিল: পরিস্থিতি কি চলতি আইপিএলে কলকাতা নাইট রাইডার্সের জন্য অনুকূল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ? নাইট ভক্তরা অবশ্য প্রিয় দলের পরিস্থিতি দেখে আশায় বুক বাঁধতে পারছেন না ৷ শেষ ম্যাচে রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে জয় এসেছে ঠিকই ৷ কিন্তু তাতে নাইটদের পারফরম্যান্সের সামগ্রিক উন্নতির গ্রাফটা উজ্বল দেখাচ্ছে না ৷ কলকাতা নাইট রাইডার্সের বোলিং মূলত বরুণ চক্রবর্তী এবং সুনীল নারিন কেন্দ্রিক ৷ গত ম্যাচে দু'জনেই পুরনো ছন্দে ফেরার ইঙ্গিত দিয়েছেন ৷ আর তাতেই শ্রী ফিরেছে নাইট বোলিংয়ে ৷ নবাবের শহরেও পার্পল ব্রিগেডের বাজি তাঁরাই ৷
অজি অলরাউন্ডার ক্যামেরন গ্রিন ধীরে-ধীরে ছন্দে ফিরছেন ৷ ব্যাটিং, বোলিং এবং ফিল্ডিংয়ে তাঁর উজ্বল উপস্থিতি প্রতিপক্ষকে চিন্তায় ফেলছে ৷ সেইসঙ্গে অভিষেক নায়ারের কপালে বলিরেখা কমাচ্ছে ৷ লখনউ সুপার জায়ান্টসের বিরুদ্ধে চলতি আইপিএলে নাইটদের দ্বৈরথে এখন ভিন্ন মাত্রা যোগ করেছেন মুকুল চৌধুরি নামের আনসাং হিরো ৷ যাঁর অতিমানবীয় ব্যাটিং ইডেনে দু'দলের প্রথম সাক্ষাতে নাইটদের মুখের গ্রাস কেড়েছিল ৷ রবিবাসরীয় একানায় লখনউয়ের মাঠে নাইটদের পাল্টা দেওয়ার সুযোগ ৷ ঋষভ পন্তদের বিরুদ্ধে নামার আগে সাংবাদিক সম্মেলনে অনুকূল রায় বলেন, "শেষ ম্যাচে জয় আমাদের আত্মবিশ্বাস অনেকটা বাড়িয়েছে ৷ এই ছন্দটাই ধরে রাখতে বলা হয়েছে ৷ আশা করি লখনউয়ের বিরুদ্ধে আমরা জয়ের মুখ দেখব ৷"
মাঝের এক সপ্তাহে নাইট শিবিরে বদল এসেছে ৷ 18 কোটির পেসার মাথিশা পাথিরানা যোগ দিয়েছেন। লাসিথ মালিঙ্গার মতো বোলিং অ্য়াকশন রপ্ত করা সিংহলি পেসার প্রতিপক্ষ ব্যাটারদের কাছে শক্ত চ্যালেঞ্জ । ফিন অ্যালেনের পর টিম সেইফার্টও ব্যর্থ হিসেবে পর্যবসিত হওয়ায় কিউয়ি ব্য়াটারের পরিবর্তে রবিবার বেগুনি জার্সিতে অভিষেক হতে চলেছে পাথিরানার ৷ দলের দুই স্পিনার ছন্দ খুঁজে পেলেও নাইট পেসাররা আগুন ঝরাতে পারছেন ৷ বৈভব অরোরা প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ ৷ কার্তিক ত্যাগী আশা জাগালেও সফল বলা যাবে না ৷ পাথিরানার আগমনে নাইট বোলিংয়ের টালমাটাল দশা কাটে কি না, সেটাই এখন দেখার ৷
⏳ 🔜 pic.twitter.com/2INAOkMPeO— KolkataKnightRiders (@KKRiders) April 25, 2026
সেইফার্ট বাদ পড়লে উইকেটরক্ষার দায়িত্বে ফিরবেন অঙ্গকৃষ রঘুবংশী ৷ মিডল-অর্ডারে রোভম্যান পাওয়েলকে দেখা যাবে কি না, নিশ্চিত নয় ৷ তেমনই একজন ব্যাটারের খামতি ঢাকতে তেজস্বী দাহিয়া বা সার্থক রঞ্জনকে খেলানোর ভাবনায় তিনবারের চ্যাম্পিয়নরা ৷ নাইট শিবিরের দুশ্চিন্তা অধিনায়ক আজিঙ্কা রাহানের ফর্ম ৷ ইনিংস গোড়াপত্তনে নেমে বারবার আটকে যাচ্ছেন ৷ তবে সহঅধিনায়ক রিঙ্কু সিংয়ের রানে ফেরা স্বস্তি দিচ্ছে ৷ অনুকূল রায় এ বিষয়ে বলেন, "এতদিন আমরা সকলে চেষ্টা করেছি ভালো খেলার ৷ কিন্তু যা করতে চাইছিলাম, সেটা হচ্ছিল না ৷ ভাগ্য আমাদের সঙ্গে ছিল না ৷ শেষ ম্যাচ জিতে কিছুটা স্বস্তিতে ৷ এখান থেকে রাস্তাটা সহজ নয় ৷ একটি করে ম্যাচ জিতে এগোতে হবে।"
Daawat-e-cricket 🏏💜 pic.twitter.com/Q1QIis5sjO— KolkataKnightRiders (@KKRiders) April 26, 2026
তাঁর সংযোজন, "মাঝের এক সপ্তাহে আমরা ভুলত্রুটি শোধরানোর চেষ্টা করেছি ৷ যতটা সম্ভব নিজেদের শুধরে নিয়েছি ৷ আশা করি এই বিশ্রামটা কাজে লাগবে ৷" প্রথম পর্বের নায়ক মুকুল চৌধুরির পাশে লখনউ শিবিরে বড় নাম ঋষভ পন্ত,এইডেন মার্করাম, নিকোলাস পুরান, মিচেল মার্শ ৷ এছাড়াও বল হাতে মহম্মদ শামি তো রয়েছেনই ৷ তবে শেষ চার ম্য়াচে টানা হারে লিগ টেবলে তলানিতে এলএসজি-ও ৷ সবমিলিয়ে নবাবের শহরে আজ দুই লাস্ট-বয়ের লড়াই ৷ যা দু'দলের কাছে অস্তিত্বরক্ষারও বটে ৷