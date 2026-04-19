রয়্য়ালস ম্য়াচের ঠিক আগে নাইটদের সুখবর, শিবিরে যোগ দিলেন পাথিরানা

রয়্য়ালস ম্য়াচের ঠিক আগে নাইটদের সুখবর, শিবিরে যোগ দিলেন পাথিরানা
রবিবার বিকেলে অবশ্য ইডেনে রয়্য়ালসের বিরুদ্ধে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেটারের খেলার সম্ভাবনা নেই ৷ সব ঠিক থাকলে 26 এপ্রিল লখনউয়ের বিরুদ্ধে নামবেন পাথিরানা ৷
Published : April 19, 2026 at 1:39 PM IST
কলকাতা, 19 এপ্রিল: কথায় আছে 'বেটার লেট দ্যান নেভার ৷' ইংরেজি এই শব্দবন্ধে সিলমোহর দিয়ে কলকাতায় শেষমেশ পা রাখলেন মাথিশা পাথিরানা ৷ কলকাতা নাইট রাইডার্সের অনভিজ্ঞ বোলিং আক্রমণকে সিংহলি পেসার কতোটা সাহারা দিতে পারবেন, সেটা সময় বলবে ৷ তবে 18 কোটির পেসারের শিবিরে যোগদান রবিবাসরীয় বিকেলে রাজস্থান রয়্যালস ম্যাচের আগে নিঃসন্দেহে উদ্বুদ্ধ করবে চলতি আইপিএলে প্রথম জয়ের খোঁজে থাকা নাইট শিবিরকে ৷
মিনি নিলামে শ্রীলঙ্কা পেসারকে দলে নিলেও চোটের কারণে আইপিএলের প্রথম পর্বে ছিটকে গিয়েছিলেন পাথিরানা ৷ টি-20 বিশ্বকাপেরর তৃতীয় ম্য়াচে হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট বাকি টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে দিয়েছিল তাঁকে ৷ দিনকয়েক আগে অবশ্য আইপিএলে যোগদানের জন্য শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ডের ছাড়পত্র পেয়ে গিয়েছিলেন তিনি ৷ এরপর শনিবার রাতে নাইট শিবিরে যোগ দিলেন দ্বীপরাষ্ট্রের ক্রিকেটার ৷
Slinging in with 𝐇𝐄𝐀𝐓 🥵 pic.twitter.com/dJHLhpjVgY— KolkataKnightRiders (@KKRiders) April 19, 2026
রবিবার সকালে সোশাল মিডিয়ায় কলকাতা নাইট রাইডার্সের তরফে শিবিরে পাথিরানার যোগদানের ছবি শেয়ার করা হয় ৷ কেকেআরের তিন-তিনটি আইপিএল ট্রফির সামনে দাঁড়িয়ে পাথিরানার ছবি পোস্ট করে ফ্র্যাঞ্চাইজির তরফে লেখা হয়, "শুধু একবার মনে করানো যে, পাথি ঘরে চলে এসেছে ৷" তবে রবিবার বিকেলে ইডেনে রয়্য়ালসের বিরুদ্ধে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেটার নেমে পড়বেন তেমনটা ভাবার কারণ নেই ৷ সব ঠিক থাকলে পরবর্তী লখনউ সুপার জায়ান্টস ম্য়াচ থেকে দেখা যেতে পারে পাথিরানাকে ৷
Just a reminder, Pathi ghar aa chuke hain 🥹💜 pic.twitter.com/g0A4Xsk8ty— KolkataKnightRiders (@KKRiders) April 19, 2026
সেক্ষেত্রে এক সপ্তাহ বাদে অর্তাৎ আগামী 26 এপ্রিল নাইট জার্সিতে প্রথম ম্য়াচটি খেলবেন সিংহলি ক্রিকেটার ৷ এর আগে চেন্নাই সুপার কিংস জার্সিতে কোটিপতি লিগের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন বছর তেইশের জোরে বোলার ৷ গত আইপিএলে 12 ম্য়াচে 13 উইকেট নিয়েছিলেন পাথিরানা ৷ তবে ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে তাঁর সবচেয়ে ভালো মরশুম গিয়েছে 2023-এ ৷ সেবার 12 ম্য়াচে 19 উইকেট নিয়ে দলের (চেন্নাই সুপার কিংস) জয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন পাথিরানা ৷ সবমিলিয়ে আইপিএল কেরিয়ারে 8.68 ইকনমি-রেটে 32 ম্য়াচে 47 শিকার রয়েছে তাঁর নামের পাশে ৷ এখন দেখার শ্রীলঙ্কা পেসারের যোগদানে নাইট বোলিং কতোটা ছন্দে ফেরে ৷