চেন্নাই ম্য়াচের আগে নাইট শিবিরে সুখবর, ছাড়পত্র মিলল পাথিরানার

চেন্নাই ম্য়াচের আগে নাইট শিবিরে সুখবর, ছাড়পত্র মিলল পাথিরানার
আগামী 17 এপ্রিল কেকেআর শিবিরে যোগ দেওয়ার কথা সিংহলি পেসারের ৷ ওইদিন আমেদাবাদে গুজরাত টাইটান্সের মুখোমুখি পার্পল ব্রিগেড ৷
Published : April 13, 2026 at 1:19 PM IST
কলকাতা, 13 এপ্রিল: প্রথম চার ম্য়াচের একটিতেও জয় নেই ৷ বৃষ্টির কারণে পঞ্জাব ম্য়াচ ভেস্তে যাওয়ায় পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনা এক পয়েন্ট এসেছে ঝুলিতে ৷ প্রিয় দলের প্রথম জয়ের আশায় হা-পিত্যেশ করে থাকা নাইট অনুরাগীরা অপেক্ষায় ছিলেন তারকা পেসার মাথিশা পাথিরানার যোগদানেরও ৷ শেষমেশ আইপিএলে যোগদানের জন্য শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ডের তরফে প্রয়োজনীয় নো-অবজেকশন সার্টিফিকেট (NOC) পেয়ে গেলেন সিংহলি পেসার ৷
ইএসপিএন ক্রিকইনফো'র রিপোর্ট অনুযায়ী আগামী 17 এপ্রিল নাইট শিবিরে যোগ দেবেন তিনি ৷ কাফ মাসলে চোট পেয়ে টি-20 বিশ্বকাপের মাঝে ছিটকে যাওয়া শ্রীলঙ্কা পেসার নেটে বোলিং শুরু করেছিলেন দিনকয়েক আগে ৷ কিন্তু বোর্ডের সবুজ সংকেত পেতে প্রয়োজনীয় ফিটনেস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া জরুরি ছিল ৷ সম্প্রতি সেই ফিটনেস পরীক্ষায় পাশ করেছেন নাইটদের 18 কোটির পেসার ৷
17 এপ্রিল গুজরাত টাইটান্সের ঘরের মাঠে চলতি আইপিএলের ষষ্ঠ ম্য়াচটি খেলবে নাইট রাইডার্স ৷ ওইদিনই দলের সঙ্গে যোগ দেওয়ার কথা পাথিরানার ৷ সেক্ষেত্রে হয়তো গুজরাতে দলের সঙ্গে যোগ দেবেন পাথিরানা ৷ 19 ফেব্রুয়ারি ঘরের মাঠে রাজস্থান রয়্য়ালস ম্য়াচ থেকে তাঁকে একাদশে রাখার ভাবনা শুরু করবে নাইট থিঙ্কট্যাঙ্ক ৷ অবশ্য তার আগে কেকেআর মেডিক্যাল টিমের সবুজ সংকেতও জরুরি ৷
মঙ্গলবার চেন্নাই সুপার কিংসের ঘরের মাঠে পঞ্চম ম্যাচটি খেলবে আজিঙ্কা রাহানে অ্যান্ড কোম্পানি ৷ সেই ম্য়াচে না-পাওয়া গেলেও পাথিরানার আইপিএলে যোগদানের খবর নিঃসন্দেহে আগামিকাল ম্য়াচের আগে উদ্বুদ্ধ করবে নাইট শিবিরকে ৷ এ বিষয়ে জানিয়ে রাখা ভালো গতবছর পর্যন্ত চেন্নাইয়েই ছিলেন পাথিরানা ৷
Good news for KKR fans!— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) April 12, 2026
Matheesha Pathirana has cleared the mandatory SLC fitness test and has been given the no-objection certificate to travel to India
মুস্তাফিজুর রহমানকে বোর্ডের নির্দেশে ছেঁটে ফেলার পর হর্ষিত রানা ও আকাশদীপের চোটে ব্য়াপক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে কেকেআর ৷ সমস্যা তীব্র করেছিল পাথিরানার চোট ৷ দ্বিতীয় পর্বে পাথিরানার যোগদান সেই সমস্যা কতোটা মেটায়, সেটাই এখন দেখার ৷
মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের কাছে অ্যাওয়ে ম্য়াচ হেরে চলতি আইপিএলে অভিযান শুরু করেছিল কেকেআর ৷ এরপর ঘরের মাঠে দ্বিতীয় ম্যাচে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের কাছে 65 রানে বিধ্বস্ত হতে হয়েছিল শাহরুখ খানের দলকে ৷ পঞ্জাব ম্য়াচ বৃষ্টির কারণে পরিত্যক্ত হওয়ায় চলতি আইপিএলে প্রথম পয়েন্ট আসে নাইট শিবিরে ৷ চতুর্থ ম্য়াচে ঘরের মাঠে লখনউ সুপার জায়ান্টসের কাছে শেষ বলে হারতে হয় রাহানে অ্যান্ড কোম্পানিকে ৷