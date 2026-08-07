আর্থিক প্রতিবন্ধকতার হার্ডল পেরিয়ে রাজ্য মিটে তৃতীয়; দিনমজুর মাসুদ বলছেন, 'দেশের হয়ে খেলবই',

আর্থিক প্রতিবন্ধকতার হার্ডল পেরিয়ে রাজ্য মিটে তৃতীয়; দিনমজুর মাসুদ বলছেন, 'দেশের হয়ে খেলবই',
সংসার চালানোর পাশাপাশি অ্যাথলিট হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠার জন্য কখনও রাজমিস্ত্রীর জোগালে আবার কখনও পাথর তোলার কাজ করতে হয় মাসুদ'কে ৷
Published : August 7, 2026 at 9:07 PM IST
ক্য়ানিং/কলকাতা, 7 অগস্ট: সীমান্তরক্ষী বাহিনী কিংবা ভারতীয় সেনায় যোগ দিয়ে দেশরক্ষায় নিয়োজিত হতে চেয়েছিলেন ৷ কিন্তু নিয়তি তাঁকে নিয়ে এসেছে ট্র্যাক অ্য়ান্ড ফিল্ডে ৷ তবে জীবন তাঁকে ট্র্যাক অ্য়ান্ড ফিল্ডের পাশাপাশি শেখাচ্ছে জীবনের নানা হার্ডল পেরোতেও ৷ তিনি মাসুদ হোসেন ঘরামি ৷ সম্প্রতি রাজ্য অ্যাথলেটিক্স মিটে স্টিপলচেজে ব্রোঞ্জ জিতেছেন ক্যানিংয়ের বালুইঝাকা গ্রামের প্রাণবল্লভ সাহার ছাত্র ৷
দারিদ্র্যের সঙ্গে প্রতিনিয়ত সংগ্রামের আরেক নাম মাসুদ ৷ প্রত্যন্ত গ্রামে স্টিপলচেজের মতো আধুনিক খেলার অনুশীলন পরিকাঠামো না-থাকাটা স্বাভাবিক বিষয় ৷ কিন্তু মাসুদের সমস্যা তীব্র হয়েছে অর্থাভাবের কারণে ৷ বাবা শারীরিক কারণে শয্যাশায়ী, মা গৃহবধূ ৷ সংসারের একমাত্র উপার্জনকারী সে-ই ৷ তাই সংসার চালানোর পাশাপাশি অ্যাথলিট হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠার জন্য কখনও রাজমিস্ত্রীর জোগালে আবার কখনও পাথর তোলার কাজ করতে হয় তাঁকে ৷ ফলে অনিয়মিত অনুশীলন, কায়িক পরিশ্রম মাসুদ আর তাঁর স্বপ্নের পথে বাধা ৷
নানা ঘাত-প্রতিঘাত পেরিয়ে তবু কলকাতায় সিটিসি তাঁবুর সামনের মাঠে সপ্তাহের তিনদিন নিয়মিত অনুশীলন সারে মাসুদ ৷ তাছাড়া অনুশীলন বলতে গ্রামে জমির আল ধরে ৷ কোচ প্রাণবল্লভ সাহা বলছেন, "মাসুদ তিন হাজার মিটার স্টিপলচেজে এবার ব্রোঞ্জ পেয়েছে ৷ দ্বিতীয়স্থানে শেষ করতে পারেনি ছোট্ট ভুলে ৷ পরিশ্রম করলে জাতীয় স্তরে সফল হওয়ার সব মশলা ওর মধ্যে রয়েছে।" তাঁর সংযোজন, "মাসুদ রাজমিস্ত্রির সঙ্গে জোগালের কাজ করে ৷ রোজ কাজ থাকে না ৷ ওর উপার্জনেই সংসার চলে ৷ বাবা শয্যাশায়ী ৷ মা ঘরের কাজ করে ৷ ওকে বেশ কিছু মানুষ সাহায্য করছে ৷ জানি না কী হবে ৷"
রাজ্য মিটে মাসুদের পদকপ্রাপ্তি প্রস্তুতির অভাব সত্ত্বেও ৷ টোটো দুর্ঘটনার কারণে অপর্যাপ্ত প্রস্তুতি সত্ত্বেও 10 মিনিট 44 সেকেন্ড সময় নিয়ে তিন হাজার মিটার স্টিপলচেজে ব্রোঞ্জ জিতেছেন মাসুদ ৷ অভাবকে 'বাপি বাড়ি যা' করে মাসুদ প্রত্যয়ী ভারতের হয়ে প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারে ৷ তিনি বলছেন, "আমি ছোটবেলা থেকেই খেলাধুলোর ভক্ত ৷ কিন্ত পরিবারের আর্থিক অবস্থা ভালো নয় ৷ তাই উচ্চমাধ্যমিক পাস করার পরে সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়ার জন্য অনুশীলন শুরু করেছিলাম ৷ সিনিয়রদের পরামর্শেই অ্যাথলেটিক্স চর্চা শুরু ৷ আমার প্রথম কোচ কালীপদ চক্রবর্তীর মৃত্যুর পরে 2024 সাল থেকে প্রাণবল্লভ স্যারের কাছে অনুশীলন করছি ৷" ভারতের হয়ে প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারে আশাবাদী প্রাণবল্লভ স্য়রের ছাত্র বলেন, "চেষ্টা করে যাচ্ছি ৷ ঠিকই এগোব ৷ একদিন দেশের হয়ে খেলবই ৷"
পাঁচ বছর পর ফের রাজ্য অ্যাথলেটিক্স মিটে নামা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "আর্থিক অবস্থা এতটাই খারাপ ছিল যে খেলাধুলো তো দূরে থাক, আমাদের খাওয়া-দাওয়ার সামর্থ্যটুকু ছিল না।" তবু কীভাবে বাঁচিয়ে রেখেছেন স্বপ্ন ? প্রশ্নের উত্তরে মাসুদ বলে, "স্বপ্ন কখনও কঠিন হয় না ৷ স্বপ্নপূরণ করতে গেলে পরিশ্রম তো করতেই হবে। এই পরিশ্রম করে যাওয়া আমার জীবনের অঙ্গ ৷ আমি জানি আমাকে করতেই হবে ৷ এটা নিয়ে আলাদা কিছু আমি ভাবি না ৷"
অর্থাৎ, একটা চাকরি মাসুদের মুশকিল আসান হতে পারে ৷ সীমান্তরক্ষীর পরীক্ষায় অল্পের জন্য বাদ পড়তে হয়েছে ৷ সিআরপিএফে যোগদানের পরীক্ষায় বসার জন্য ফর্ম ভরে রেখেছেন তিনি ৷ সামনে রয়েছে অ্যাথলেটিক্সের জাতীয় আসর ৷ জাতীয় মিট থেকে সরাসরি যোগ্যতা অর্জন করতে না-পারলেও লক্ষ্যটাকে বড় করতে চান বালুইঝাকা গ্রামের ছেলে ৷ সবচেয়ে বড় কথা দাদার পথ অনুসরণ করে বোন মোমতারিনা ঘরামিও অ্যাথলেটিক্সে ৷ অনূর্ধ্ব-23 বিভাগে মেয়েদের 20 হাজার মিটার রেস ওয়াকিং ইভেন্টে রেকর্ড-সহ সোনা জিতেছে সে ৷ অর্থাৎ, মোমতারিনার স্বপ্ন সফল হতে প্রয়োজন দাদা মাসুদের স্বপ্ন বাঁচিয়ে রাখা ৷ শুভানুধ্যায়ীদের আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতা ও নিজেদের মরিয়া লড়াই আপাতত সম্বল ৷ বাকিটা উপরওয়ালার হাতে ছাড়ছে দুই ভাইবোন ৷