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আর্থিক প্রতিবন্ধকতার হার্ডল পেরিয়ে রাজ্য মিটে তৃতীয়; দিনমজুর মাসুদ বলছেন, 'দেশের হয়ে খেলবই',

সংসার চালানোর পাশাপাশি অ্যাথলিট হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠার জন্য কখনও রাজমিস্ত্রীর জোগালে আবার কখনও পাথর তোলার কাজ করতে হয় মাসুদ'কে ৷

MASUD HOSSAIN GHARAMI
রাজ্য মিটে স্টিপলচেজে ব্রোঞ্জজয়ী মাসুদ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 7, 2026 at 9:07 PM IST

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ক্য়ানিং/কলকাতা, 7 অগস্ট: সীমান্তরক্ষী বাহিনী কিংবা ভারতীয় সেনায় যোগ দিয়ে দেশরক্ষায় নিয়োজিত হতে চেয়েছিলেন ৷ কিন্তু নিয়তি তাঁকে নিয়ে এসেছে ট্র্যাক অ্য়ান্ড ফিল্ডে ৷ তবে জীবন তাঁকে ট্র্যাক অ্য়ান্ড ফিল্ডের পাশাপাশি শেখাচ্ছে জীবনের নানা হার্ডল পেরোতেও ৷ তিনি মাসুদ হোসেন ঘরামি ৷ সম্প্রতি রাজ্য অ্যাথলেটিক্স মিটে স্টিপলচেজে ব্রোঞ্জ জিতেছেন ক্যানিংয়ের বালুইঝাকা গ্রামের প্রাণবল্লভ সাহার ছাত্র ৷

দারিদ্র্যের সঙ্গে প্রতিনিয়ত সংগ্রামের আরেক নাম মাসুদ ৷ প্রত্যন্ত গ্রামে স্টিপলচেজের মতো আধুনিক খেলার অনুশীলন পরিকাঠামো না-থাকাটা স্বাভাবিক বিষয় ৷ কিন্তু মাসুদের সমস্যা তীব্র হয়েছে অর্থাভাবের কারণে ৷ বাবা শারীরিক কারণে শয্যাশায়ী, মা গৃহবধূ ৷ সংসারের একমাত্র উপার্জনকারী সে-ই ৷ তাই সংসার চালানোর পাশাপাশি অ্যাথলিট হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠার জন্য কখনও রাজমিস্ত্রীর জোগালে আবার কখনও পাথর তোলার কাজ করতে হয় তাঁকে ৷ ফলে অনিয়মিত অনুশীলন, কায়িক পরিশ্রম মাসুদ আর তাঁর স্বপ্নের পথে বাধা ৷

মাসুদের জীবন সংগ্রামের গল্প (ETV Bharat)

নানা ঘাত-প্রতিঘাত পেরিয়ে তবু কলকাতায় সিটিসি তাঁবুর সামনের মাঠে সপ্তাহের তিনদিন নিয়মিত অনুশীলন সারে মাসুদ ৷ তাছাড়া অনুশীলন বলতে গ্রামে জমির আল ধরে ৷ কোচ প্রাণবল্লভ সাহা বলছেন, "মাসুদ তিন হাজার মিটার স্টিপলচেজে এবার ব্রোঞ্জ পেয়েছে ৷ দ্বিতীয়স্থানে শেষ করতে পারেনি ছোট্ট ভুলে ৷ পরিশ্রম করলে জাতীয় স্তরে সফল হওয়ার সব মশলা ওর মধ্যে রয়েছে।" তাঁর সংযোজন, "মাসুদ রাজমিস্ত্রির সঙ্গে জোগালের কাজ করে ৷ রোজ কাজ থাকে না ৷ ওর উপার্জনেই সংসার চলে ৷ বাবা শয্যাশায়ী ৷ মা ঘরের কাজ করে ৷ ওকে বেশ কিছু মানুষ সাহায্য করছে ৷ জানি না কী হবে ৷"

রাজ্য মিটে মাসুদের পদকপ্রাপ্তি প্রস্তুতির অভাব সত্ত্বেও ৷ টোটো দুর্ঘটনার কারণে অপর্যাপ্ত প্রস্তুতি সত্ত্বেও 10 মিনিট 44 সেকেন্ড সময় নিয়ে তিন হাজার মিটার স্টিপলচেজে ব্রোঞ্জ জিতেছেন মাসুদ ৷ অভাবকে 'বাপি বাড়ি যা' করে মাসুদ প্রত্যয়ী ভারতের হয়ে প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারে ৷ তিনি বলছেন, "আমি ছোটবেলা থেকেই খেলাধুলোর ভক্ত ৷ কিন্ত পরিবারের আর্থিক অবস্থা ভালো নয় ৷ তাই উচ্চমাধ্যমিক পাস করার পরে সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়ার জন্য অনুশীলন শুরু করেছিলাম ৷ সিনিয়রদের পরামর্শেই অ্যাথলেটিক্স চর্চা শুরু ৷ আমার প্রথম কোচ কালীপদ চক্রবর্তীর মৃত্যুর পরে 2024 সাল থেকে প্রাণবল্লভ স্যারের কাছে অনুশীলন করছি ৷" ভারতের হয়ে প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারে আশাবাদী প্রাণবল্লভ স্য়রের ছাত্র বলেন, "চেষ্টা করে যাচ্ছি ৷ ঠিকই এগোব ৷ একদিন দেশের হয়ে খেলবই ৷"

MASUD HOSSAIN GHARAMI AND HIS SISTER
দাদার পাশে মোমতারিনা (ETV Bharat)

পাঁচ বছর পর ফের রাজ্য অ্যাথলেটিক্স মিটে নামা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "আর্থিক অবস্থা এতটাই খারাপ ছিল যে খেলাধুলো তো দূরে থাক, আমাদের খাওয়া-দাওয়ার সামর্থ্যটুকু ছিল না।" তবু কীভাবে বাঁচিয়ে রেখেছেন স্বপ্ন ? প্রশ্নের উত্তরে মাসুদ বলে, "স্বপ্ন কখনও কঠিন হয় না ৷ স্বপ্নপূরণ করতে গেলে পরিশ্রম তো করতেই হবে। এই পরিশ্রম করে যাওয়া আমার জীবনের অঙ্গ ৷ আমি জানি আমাকে করতেই হবে ৷ এটা নিয়ে আলাদা কিছু আমি ভাবি না ৷"

অর্থাৎ, একটা চাকরি মাসুদের মুশকিল আসান হতে পারে ৷ সীমান্তরক্ষীর পরীক্ষায় অল্পের জন্য বাদ পড়তে হয়েছে ৷ সিআরপিএফে যোগদানের পরীক্ষায় বসার জন্য ফর্ম ভরে রেখেছেন তিনি ৷ সামনে রয়েছে অ্যাথলেটিক্সের জাতীয় আসর ৷ জাতীয় মিট থেকে সরাসরি যোগ্যতা অর্জন করতে না-পারলেও লক্ষ্যটাকে বড় করতে চান বালুইঝাকা গ্রামের ছেলে ৷ সবচেয়ে বড় কথা দাদার পথ অনুসরণ করে বোন মোমতারিনা ঘরামিও অ্যাথলেটিক্সে ৷ অনূর্ধ্ব-23 বিভাগে মেয়েদের 20 হাজার মিটার রেস ওয়াকিং ইভেন্টে রেকর্ড-সহ সোনা জিতেছে সে ৷ অর্থাৎ, মোমতারিনার স্বপ্ন সফল হতে প্রয়োজন দাদা মাসুদের স্বপ্ন বাঁচিয়ে রাখা ৷ শুভানুধ্যায়ীদের আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতা ও নিজেদের মরিয়া লড়াই আপাতত সম্বল ৷ বাকিটা উপরওয়ালার হাতে ছাড়ছে দুই ভাইবোন ৷

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