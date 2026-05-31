শিয়নটেকের বিদায়, নয়া চ্যাম্পিয়ন পাচ্ছে ফরাসি ওপেন

শিয়নটেকের বিদায়, নয়া চ্যাম্পিয়ন পাচ্ছে ফরাসি ওপেন
গতকাল মহিলা সিঙ্গলস থেকে প্রস্থান হয়েছে ডিফেন্ডিং চ্য়াম্পিয়ন কোক গফের ৷ আর রবিবার ছিটকে গেলেন চারবারের চ্যাম্পিয়ন ৷
Published : May 31, 2026 at 5:40 PM IST
প্য়ারিস, 31 মে: নোভাক জকোভিচের বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল যে নয়া চ্যাম্পিয়ন পাচ্ছে পুরুষ সিঙ্গলস ৷ রবিবার ফরাসি ওপেনের মহিলা সিঙ্গলসেও নিশ্চিত হয়ে গেল নয়া চ্য়াম্পিয়ন পাওয়ার বিষয়টি ৷ কারণ এদিন চতুর্থ রাউন্ডের ম্য়াচে ছিটকে গেলেন চারবারের চ্যাম্পিয়ন ইগা শিয়নটেক ৷
পোলিশ তারকা এদিন হারলেন প্রতিযোগিতার 15তম বাছাই মার্তা কোস্তিয়ুকের কাছে ৷ শিয়নটেকের বিপক্ষে ফলাফল 5-7, 1-6 ৷ এমনিতেই চলতি মরশুমে ক্লে-কোর্টে দারুণ ছন্দে বিরাজ করছেন কোস্তিয়ুক ৷ সম্প্রতি মাদ্রিদ ওপেন জিতে কেরিয়ারের সবচেয়ে বড় খেতাব ঘরে তুলেছেন তিনি ৷ আর রবিবার প্রাক্তন চ্যাম্পিয়নকে হারিয়ে টুর্নামেন্টের বাকি পর্বের জন্য বাকিদের প্রচ্ছন্ন বার্তা ছুড়ে দিলেন ইউক্রেনিয়ান ৷ শিয়নটেককে হারিয়ে চলতি মরশুমে ক্লে-কোর্টে টানা 16 ম্য়াচ অপরাজিত রইলেন কোস্তিয়ুক ৷
এই মুহূর্তে কেরিয়ারের শীর্ষ ব়্যাংকিংয়ে রয়েছেন ইউক্রেনের বছর তেইশের তন্বী ৷ বিশ্বের পনেরো নম্বর তাঁর ব়্য়াংকিংয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই ভালো টেনিস উপহার দিচ্ছেন ৷ রবিবার ফিলিপ শাত্রিয়ে কোর্টে শিয়নটেক'কে হারিয়ে 2024 অজি ওপেনের পর দ্বিতীয়বার কোনও মেজরের শেষ আটে পৌঁছলেন কোস্তিয়ুক ৷ অন্যদিকে 2019 সালে আত্মপ্রকাশ মরশুমের পর এটিই রোলাঁ গারোয় সবচেয়ে খারাপ পারফরম্য়ান্স শিয়নটেকের ৷ সেবারও চতুর্থ রাউন্ডে বিদায় নিয়েছিলেন তিনি ৷
A STATEMENT WIN FROM MARTA 💪— Roland-Garros (@rolandgarros) May 31, 2026
Kostyuk is into her first quarter-final in Paris! #RolandGarros pic.twitter.com/QawkygAbca
এদিন 5-4 ব্যবধানে এগিয়ে থাকা শিয়নটেকের কাছে সুযোগ ছিল নিজের সার্ভিসকে কাজে লাগিয়ে প্রথম সেট মুঠোয় পুরে নেওয়ার ৷ সেখানে থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে টানা তিন গেম জিতে প্রথম সেট নিজের নামে করে নেন কোস্তিয়ুক ৷ দ্বিতীয় সেটের শুরুতে হেরে ফের হোঁচট খেতে হয় ইউক্রেনিয়ানকে ৷ কিন্তু এরপর কোস্তিয়ুকের সামনে কার্যত খড়কুটো চারবারের চ্যাম্পিয়ন ৷ শিয়নটেকের তিনটি সার্ভিস ব্রেক করে এবং টানা ছ'টি গেম জিতে শেষ আট নিশ্চিত করেন কোস্তিয়ুক ৷ সেইসঙ্গে আরও একটি অঘটনের সাক্ষী থাকতে হয় চলতি ফরাসি ওপেনকে ৷
Still undeafeted on clay this season 👏#RolandGarros pic.twitter.com/ax2kZzUJe0— Roland-Garros (@rolandgarros) May 31, 2026
উল্লেখ্য, শনিবার আনাস্তাসিয়া পোতাপোভার কাছে হেরে বিদায় নিয়েছেন ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন কোকো গফ ৷ প্রথম সেট জিতেও তৃতীয় রাউন্ড থেকে ছিটকে যেতে হয় মার্কিনীকে ৷ গফের বিদায়ের পর প্রাক্তন চ্যাম্পিয়ন হিসেবে ফরাসি ওপেনে একমাত্র টিকে ছিলেন শিয়নটেক-ই ৷ সুতরাং, পোলিশ তারকার বিদায় নেওয়ায় নয়া চ্যাম্পিয়নকে বরণ করবে 2026 রোলাঁ গারো ৷