লাবুশেন'কে রেখেই প্রোটিয়া সফরের দলঘোষণা অজি'দের

লাবুশেন'কে রেখেই প্রোটিয়া সফরের দলঘোষণা অজি'দের
আগামী মাসে ম্য়ান্ডেলা'র দেশে তিন ম্য়াচের টেস্ট সিরিজ খেলবে 'ব্যাগি গ্রিন' শিবির ৷
Published : September 7, 2026 at 8:10 PM IST
মেলবোর্ন, 7 সেপ্টেম্বর: আগামী মাসে দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে টেস্ট সিরিজের জন্য 16 সদস্যের দলঘোষণা করে দিল অস্ট্রেলিয়া ৷ সাম্প্রতিক সময়ে লাল-বলের ক্রিকেটে হতশ্রী পারফরম্য়ান্স সত্ত্বেও প্রোটিয়া সফরের স্কোয়াডে জায়গা পেলেন টপ-অর্ডার ব্য়াটার মার্নাস লাবুশেন ৷ গত সপ্তাহে ওডিআই স্কোয়াড থেকে বাদ পড়তে হয়েছিল যাঁকে ৷
গতবছর ডব্লিউটিসি ফাইনালের পর ফের ক্রিকেটের কুলীন ঘরানায় মুখোমুখি হতে চলেছে এই দুই দেশ ৷ সবচেয়ে বড় কথা 2018 শেষবার প্রোটিয়া সফরকালে স্যান্ডপেপার গেট কাণ্ডে মুখ পুড়েছিল 'ব্য়াগি গ্রিন' ৷ কলঙ্কজনক সেই অধ্য়ায়ের আটবছর বাদে ফের ম্য়ান্ডেলার দেশে টেস্ট খেলবে অস্ট্রেলিয়া ৷
সম্প্রতি বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে 1-1 সিরিজ ড্র করেছে প্য়াট কামিন্সের অস্ট্রেলিয়া ৷ প্রোটিয়া সফরের জন্য সেই স্কোয়াডে অলরাউন্ডার কুপার কনোলি, জোরে বোলার মাইকেল নেসের, স্পিনার ম্যাথু কুহনেম্যান'দের যোগ করেছেন নির্বাচকরা ৷ সবমিলিয়ে শক্তিশালী স্কোয়াড নিয়েই দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে যাচ্ছে অজি'রা ৷
শেষ 43টি টেস্ট ইনিংসে লাবুশেনের ব্য়াটিং গড় মাত্র 24.69 ৷ বাংলাদেশের বিরুদ্ধে গত মাসে অনুষ্ঠিত দু'ম্য়াচের টেস্ট সিরিজে তিনটি ইনিংস মিলিয়ে 36 রান সংগ্রহ করেছেন তিনি ৷ এরপরই চূড়ান্ত অফ-ফর্মে থাকা ব্যাটারকে দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে না-রাখার দাবি জোরালো হয় বিভিন্ন মহলে ৷ কিন্তু শেষপর্যন্ত টেস্ট স্কোয়াডে জায়গা ধরে রাখলেন লাবুশেন ৷ নির্বাচক কমিটির প্রধান জর্জ বেইলি এ ব্যাপারে বলেন, "পরিষ্কার কথা আমরা মার্নের (লাবুশেন) থেকে আরও রান চাই ৷ আমরা আত্মবিশ্বাসী যে আসন্ন সিরিজে ওর থেকে গুরুত্বপূর্ণ অবদান আমরা পাব ৷"
Introducing our Australian Men's squad for the Qantas Test Tour of South Africa 🇿🇦 pic.twitter.com/Ll7rxuYjpm— Cricket Australia (@CricketAus) September 7, 2026
লাবুশেনের সঙ্গেই বাংলাদেশের বিরুদ্ধে টেস্ট স্কোয়াডে থাকা 13 জন ক্রিকেটারকেই তেম্বা বাভুমা'দের বিরুদ্ধে ঘোষিত টেস্ট স্কোয়াডে রেখেছেন নির্বাচকরা ৷ আগামী 9 অক্টোবর থেকে 31 অক্টোবর প্রোটিয়াভূমে তিন ম্য়াচের টেস্ট সিরিজ খেলবে অস্ট্রেলিয়া ৷ যার প্রথমটি অনুষ্ঠিত হবে কিংসমেড ডারবানে ৷ পরবর্তী দু'টি ম্য়াচ হবে যথাক্রমে গেবেরহা এবং কেপটাউনে ৷
- একনজরে অস্ট্রেলিয়া স্কোয়াড: প্য়াট কামিন্স (অধিনায়ক), স্কট বোল্য়ান্ড, অ্যালেক্স ক্যারি, কুপার কনোলি, ক্য়ামেরন গ্রিন, জোশ হ্যাজলউড, ট্রাভিস হেড, জোশ ইংলিস, ম্য়াথু কুহনেম্যান, মার্নাস লাবুশেন, ন্য়াথন লায়ন, মাইকেল নেসের, ম্য়াট রেনশঁ, স্টিভ স্মিথ, মিচেল স্টার্ক ও বিউ ওয়েবস্টার ৷