জানসেনের হাফডজনে দু'শো পেরিয়েই অলআউট, তবু ফলো-অনের লজ্জা এড়াল ভারত

জানসেনের হাফডজনে দু'শো পেরিয়েই অলআউট, তবু ফলো-অনের লজ্জা এড়াল ভারত
ব্য়াট হাতে মূল্যবান 93 রানের পর ভারতীয় ব্যাটিংকে একাই ভাঙলেন মার্কো জানসেন ৷ তৃতীয়দিনের শেষে 314 রানে পিছিয়ে টিম ইন্ডিয়া ৷
Published : November 24, 2025 at 3:59 PM IST
গুয়াহাটি, 24 নভেম্বর: ঘরের মাটিতে 15 বছর পর তাড়া করছিল ফলো-অনের লজ্জা ৷ প্রথম ইনিংসে দক্ষিণ আফ্রিকার 489 রানের জবাবে সেই লজ্জা এড়াতে ভারতের দরকার ছিল 290 রান ৷ কিন্তু প্রথম ইনিংসে দু'শো পার করেই গুটিয়ে গেল হোম টিমের ইনিংস ৷ তবু দক্ষিণ আফ্রিকা অধিনায়ক তেম্বা বাভুমার বদান্যতায় ফলো-অনের লজ্জা এড়াল টিম ইন্ডিয়া ৷ 288 রানে এগিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইনিংসে আরও দু-তিনটি সেশন ব্য়াট করার ইচ্ছেয় গুয়াহাটিতে ভারতকে ফলো-অনে পাঠাল না প্রোটিয়ারা ৷ অথচ, প্রথম ইনিংসে ভারত গুটিয়ে গেল মাত্র 201 রানে ৷ ব্য়াট হাতে মূল্যবান 93 রানের পর ছয় উইকেট নিয়ে ভারতীয় ব্যাটিংকে ভাঙলেন মার্কো জানসেন ৷
যে পিচে দ্বিতীয়দিন ভারতীয় বোলারদের ধৈর্য্যের পরীক্ষা নিয়েছিলেন সেনুরান মুথুস্বামীরা, সেই পিচেই এদিন সস্তায় শেষ ভারতীয় দল ৷ ওপেনার যশস্বী জয়সওয়ালের 58 এবং ওয়াশিংটন সুন্দরের 48 রান বাদ দিলে বোঝার উপায় নেই ভারতীয় দল আদৌ দেশের মাটিতে খেলছে নাকি গাব্বার মতো কোনও কঠিন পিচে ৷ 97 বলে ভারতের একমাত্র অর্ধশতরানকারী জয়সওয়ালের 58 রানের ইনিংসে ছিল সাতটি চার ও একটি ছক্কা ৷ ওপেনিং জুটিত 65 রান ওঠার পর একসময় 122 রানে সাত উইকেট চলে গিয়েছিল ভারতের ৷ ইনিংস হারের ভয় তখন জাঁকিয়ে বসেছে শিবিরে ৷ দায়িত্বজ্ঞানহীন শট খেলে মাত্র ছ'রানে আউট হন স্টপগ্যাপ অধিনায়ক ঋষভ পন্ত ৷
অষ্টম উইকেটে খানিক প্রতিরোধ গড়ে তোলে ওয়াশিংটন সুন্দর এবং কুলদীপ যাদব জুটি ৷ দু'জনে যোগ করেন 72 রান ৷ অষ্টম উইকেট জুটিই ভারতকে দু'শোর দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয় ৷ অর্ধশতরান হাতছাড়া করে 48 রানে সাইমন হারমারের শিকার হন সুন্দর ৷ এরপর আর লম্বা হয়নি ভারতের ইনিংস ৷ 134 বল খেলে 19 রানে ফেরেন কুলদীপ ৷ 201 রানে প্রথম ইনিংস শেষ হয় ভারতের ৷ 19.5 ওভারে 48 রান দিয়ে ছ'টি উইকেট তুলে নেন জানসেন ৷ গতকাল ব্য়াট হাতে গুরুত্বপূর্ণ ইনিংসের পর এদিন কেরিয়ারে চতুর্থবার ইনিংসে পাঁচ উইকেটের কৃতিত্ব অর্জন করলেন ল্য়াঙ্কি অলরাউন্ডার ৷ তাঁর ঝুলিতে ধ্রুব জুরেল, ঋষভ পন্ত, রবীন্দ্র জাদেজা, নীতীশ রেড্ডি, কুলদীপ যাদব এবং জসপ্রীত বুমরার উইকেট ৷
কাকতালীয়ভাবে দেশের মাটিতে শেষবার 2010 সালে ভারত ফলো-অন করেছিল দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধেই ৷ গ্রেম স্মিথের নেতৃত্বাধীন দল নাগপুরে সেই ম্য়াচ জিতেছিল এক ইনিংস এবং ছয় রানে ৷ উল্লেখ্য, চলতি সিরিজের প্রথম ম্যাচ জয়ের আগে সেটাই ছিল ভারতের মাটিতে দক্ষিণ আফ্রিকার শেষ টেস্ট জয় ৷ গুয়াহাটিতে দক্ষিণ আফ্রিকা জিতবে কি না, তা সময় বলবে ৷ কিন্তু ভারতকে ফলো-অনে না-পাঠিয়ে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হতে দিলেন না তেম্বা বাভুমা ৷ এখন দেখার ঋষভ পন্ত অ্যান্ড কোম্পানির ঘাড়ে কত রানের বোঝা চাপিয়ে দ্বিতীয় ইনিংস শেষ করে অতিথি দল ৷ তৃতীয়দিনের শেষে দ্বিতীয় ইনিংসে বিনা উইকেটে 26 রান তুলেছে দক্ষিণ আফ্রিকা ৷ সবমিলিয়ে 314 রানে পিছিয়ে থেকে সিরিজ হারের শঙ্কা ভারতীয় শিবিরে ৷