ব্যাট-বল হাতে ভারতের মাটিতে অনন্য কীর্তি, ইতিহাসে মার্কো জানসেন
সফরকারী দলের প্রতিনিধি হিসেবে জানসেন হলেন চতুর্থ বাঁ-হাতি পেসার, যিনি এদেশে ইনিংসে পাঁচ উইকেট নেওয়ার কৃতিত্ব দেখালেন ৷
Published : November 24, 2025 at 5:01 PM IST
গুয়াহাটি, 24 নভেম্বর: তৃতীয়দিনের শেষে গুয়াহাটির টেস্টের যা গতিপ্রকৃতি, তাতে বিরাট কোনও অঘটন ছাড়া দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে সিরিজ হার এড়ানো মুশকিল ভারতের ৷ আর সেটা বাস্তব হলে একবিংশ শতকে প্রথমবার দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে দেশের মাটিতে সিরিজ হারবে ভারতীয় দল ৷ প্রোটিয়াদের 489 রানের জবাবে গুয়াহাটিতে সোমবার ভারতের প্রথম ইনিংস শেষ 201 রানে ৷ 288 রানে এগিয়ে থেকে দিনের শেষে দ্বিতীয় ইনিংসে অতিথি দলের রান বিনা উইকেটে 26 ৷ বল হাতে এদিন প্রোটিয়াদের হয়ে ভারতের ব্য়াটিং লাইন-আপ ভাঙার কাজটি যিনি করলেন, তিনি মার্কো জানসেন ৷ 48 রানে ছয় উইকেট শিকার করে ইতিহাস গড়লেন তিনি ৷
কী সেই ইতিহাস ? দক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিকেটার হিসেবে ভারতের মাটিতে সেরা অলরাউন্ড পারফরম্যান্সটি এতদিন ছিল নিকি বোয়ের ঝুলিতে ৷ 2000 সালে বেঙ্গালুরু টেস্টে ব্যাট হাতে 85 রানের পাশাপাশি দ্বিতীয় ইনিংসে পাঁচ উইকেট নিয়েছিলেন বাঁ-হাতি অলরাউন্ডার ৷ সোমবার প্রাক্তনীর সেই নজির ছাপিয়ে গেলেন জানসেন ৷ প্রথম প্রোটিয়া ক্রিকেটার হিসেবে ভারতের মাটিতে একটি টেস্টে অর্ধশতরানের পাশাপাশি ইনিংসে ছয় উইকেট নেওয়ার কৃতিত্ব দেখালেন ছয় ফুট আট ইঞ্চির ক্রিকেটার ৷
বল হাতে এদিন ছয় উইকেট নেওয়ার আগে রবিবার ব্যাট হাতে 93 রানের ইনিংস খেলেছিলেন তিনি ৷ অল্পের জন্য প্রথম টেস্ট শতরান হাতছাড়া করলেও তাঁর ইনিংস দলকে পাঁচশো রানের কাছাকাছি পৌঁছে দিয়েছিল ৷ অষ্টম উইকেটে সেনুরান মুথুস্বামীর সঙ্গে 97 রানের জুটি গড়েছিলেন তিনি ৷ 91 বলে জানসেনের 93 রানের ইনিংস সাজানো ছিল সাতটি ছক্কা ও ছ'টি চারে ৷ এরপর সোমবার তাঁর বোলিং পারফরম্যান্স ভারতীয় উপমহাদেশে বাঁ-হাতি বোলারদের মধ্যে অন্যতম সেরা হয়ে রয়ে যাবে ৷
What a spell of fast bowling 🔥— ICC (@ICC) November 24, 2025
Marco Jansen bags his fourth five-wicket haul in Tests 👊#WTC27 | #INDvSA 📝: https://t.co/5B1PcNj4kk pic.twitter.com/ulvc0VPrjN
কেবল দক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিকেটার হিসেবে সেরা অলরাউন্ড পারফরম্যান্সই নয়, বিদেশি ক্রিকেটার হিসেবে 2000 সালের পর ভারতের মাটিতে সেরা অলরাউন্ড পারফরম্যান্স এটাই ৷ সোমবার ভারতীয় ইনিংসে প্রথম ধাক্কাটা দিয়েছিলেন কেশব মহারাজ ৷ এরপর 58 রানে যশস্বী জয়সওয়ালকে ফেরান আরেক স্পিনার কেশব মহারাজ ৷ গুয়াহাটিতে এরপর শুরু জানসেন-শো ৷ ধ্রুব জুরেল ছিলেন বাঁ-হাতি পেসারের প্রথম শিকার ৷ এরপর জসপ্রীত বুমরাকে ফিরিয়ে ভারতীয় ইনিংসের ইতিও টানেন তিনি ৷ 19.5 ওভার হাত ঘুরিয়ে 48 রানে ছয় উইকেট নেন জানসেন ৷ তাঁর দাপটে 201 রানে গুটিয়ে যায় ভারতের প্রথম ইনিংস ৷
- 2000 সাল পরবর্তী সময়ে ভারতে বিদেশি ক্রিকেটারের সেরা অলরাউন্ড পারফরম্যান্স (প্রথম তিন):
- মার্কো জানসেন- গুয়াহাটি (2025) 93 রান, 48 রানে ছয় উইকেট
- নিকি বোয়ে- বেঙ্গালুরু (2000) 85 রান, 83 রানে পাঁচ উইকেট
- জেসন হোল্ডার- হায়দরাবাদ (2018) 52 রান, 56 রানে পাঁচ উইকেট