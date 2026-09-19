প্রয়াত কোচ যশপাল রানাকে মিস করছেন, এশিয়াডের উদ্বোধনে আবেগঘন মনু

প্রয়াত কোচ যশপাল রানাকে মিস করছেন, এশিয়াডের উদ্বোধনে আবেগঘন মনু
গত এশিয়াডে দলগত ইভেন্টে সোনা জেতা মনু ভাকের'কে নিয়ে এবার দেশের শুটিং জগতের প্রত্যাশা অনেক ৷
Published : September 19, 2026 at 8:50 PM IST
নাগোয়া (জাপান), 19 সেপ্টেম্বর: 20তম এশিয়ান গেমসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শনিবার জাপানের মাটিতে ভারতের পতাকা ছিল মনু ভাকেরের হাতে ৷ এশিয়াডের মতো মর্যাদাপূর্ণ ইভেন্টে দেশের পতাকা বহনের সুযোগ পেয়ে তিনি যে গর্বিত সে প্রতিক্রিয়া আগেই ব্যক্ত করেছিলেন প্যারিস অলিম্পিক্সে জোড়া পদকজয়ী শুটার ৷ আর এদিন উদ্বোধনী মঞ্চে প্রয়াত কোচ যশপাল রানা'কে স্মরণ করে আবেগঘন মনু ভাকের ৷
মাসতিনেক আগে প্রয়াত হয়েছেন মনু ভাকেরের একদা প্রশিক্ষক যশপাল রানা ৷ ভারতের প্রাক্তন এই শুটারের ঝুলিতে রয়েছে এশিয়ান গেমসে চার-চারটি স্বর্ণপদক ৷ প্যারিস অলিম্পিক্সে মনু'র ইতিহাস গড়ার পিছনে যশপাল রানা'র অবদান অপরিসীম ৷ সে কথা স্মরণ করেই এশিয়াডের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর আবেগঘন ভারতীয় শুটিংয়ের পোস্টার গার্ল ৷ মনু বলেন, "যশপাল স্যরকে ভীষণ মিস করছি আজ ৷ তাঁকে ছাড়া আজকের দিনটা সত্যিই আমার কাছে কষ্টের ৷"
ঠিক কী কারণে যশপাল স্যর'কে তাঁর আজ মনে পড়ছে, সেটিও এদিন ব্যাখ্যা করেন মনু ৷ তিনি জানান, পতাকা বহনের মতো গুরুদায়িত্ব পেলে তবেই কোচ তাঁকে উদ্বোধনে অংশ নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন ৷ নয়তো অনুষ্ঠান টেলিভিশনেই দেখার কথা বলতেন তিনি ৷ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পরপরই শুটারদের ইভেন্টে নামতে হয় বলেই যশপাল স্যরের এই পরামর্শ ছিল বলে জানান মনু ৷
এই নিয়ে তৃতীয়বার এশিয়াডে অংশ নিচ্ছেন মনু ভাকের ৷ 2018 জাকার্তায় এশিয়াড আবির্ভাবে কোনও পদক আসেনি তাঁর ঝুলিতে ৷ গত সংস্করণে দলগত ইভেন্টে একটি পদক জিতেছিলেন তিনি ৷ তবে অলিম্পিক্সে জোড়া পদকজয়ী মনু'র থেকে এবার দেশের শুটিং জগতের প্রত্যাশা অনেক ৷ 10 মিটার এয়ার পিস্তল, 25 মিটার পিস্তল ও 10 মিটার এয়ার পিস্তলের মিক্সড ইভেন্টে এবার অংশ নেবেন হরিয়ানার শুটার ৷
VIDEO | Nagoya, Japan: Double Olympic medallist and Asian Games gold medallist shooter Manu Bhaker on being chosen as India's flag-bearer for Asian Games 2026 opening ceremony, says, "When I got to know yesterday... I had all these flashback memories of my earlier days and when I… pic.twitter.com/VejH1g2XS9— Press Trust of India (@PTI_News) September 19, 2026
শনিবার এশিয়াডে দেশের পতাকাবাহক হিসেবে মনু ভাকেরের সঙ্গী হয়েছিলেন পবন শেরাওয়াত ৷ প্রাথমিকভাবে গত দু'বারের চ্যাম্পিয়ন শট-পুটার তাজিন্দর পাল সিং তুর'কে নির্বাচন করা হলেও জার্সি বিভ্রাটে পরিবর্ত হিসেবে পবন'কে বেছে নেওয়া হয় ৷ অফিসিয়াল গেমস কিট তাঁর ট্রেনিং বেসে সময়ের মধ্যে না-পৌঁছনোয় নাগোয়ার উদ্দেশে রওনা দিতে পারেননি তাজিন্দর ৷