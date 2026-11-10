বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ব্য়ক্তিগত পদক হাতছাড়া, অলিম্পিক্সের টিকিট পাওয়া হল না মনুর

বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ব্য়ক্তিগত পদক হাতছাড়া, অলিম্পিক্সের টিকিট পাওয়া হল না মনুর
এর আগে এশিয়ান গেমসেও হতাশাজনক পারফরম্যান্স এসেছিল শুটিংয়ের পোস্টার গার্লের থেকে ৷
Published : November 10, 2026 at 9:04 PM IST
দোহা, 10 নভেম্বর: দলগত বিভাগে সোনা আনলেও দোহায় বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের ব্যক্তিগত ইভেন্টে হতাশ করলেন মনু ভাকের ৷ মঙ্গলবার 25 মিটার পিস্তল ইভেন্টের ফাইনালে চতুর্থস্থানে থামলেন প্য়ারিস অলিম্পিক্সের জোড়া পদকজয়ী ৷ আর অল্পের জন্য পদক হারিয়ে 2028 অলিম্পিক্সে সরাসরি যোগ্য়তা অর্জনের সুযোগও হাতছাড়া করলেন হরিয়ানার শুটার ৷
চলতি বিশ্ব চ্যাম্পিয়নেশিপের 12টি ব্যক্তিগত ইভেন্টের প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থানাধিকারীর কাছে থাকছে 2028 লস অ্যাঞ্জেলস অলিম্পিক্সে সরাসরি পৌঁছে যাওয়ার সুযোগ ৷ মনু ছাড়াও এদিন 25 মিটার পিস্তলের ব্যক্তিগত ইভেন্টের ফাইনালে ছিলেন আরেক ভারতীয় এষা সিং ৷ দলগত বিভাগে সোনাজয়ী দলের সদস্য এষাও ব্যক্তিগত ইভেন্টে নিরাশ করলেন ৷ ফাইনালে অষ্টমস্থানে অর্থাৎ, সবার নীচে শেষ করলেন তিনি ৷ একই ইভেন্টে সোনা জিতে নিয়েছেন দক্ষিণ কোরিয়ার ইয়াং জিন ৷ সোনা জয়ের পথে নয়া বিশ্বরেকর্ডও তৈরি করেছেন তিনি ৷ রুপো এবং ব্রোঞ্জ গিয়েছে যথাক্রমে ভিয়েতনাম এবং চিনের প্রতিদ্বন্দ্বীর ঝুলিতে ৷
এদিন ফাইনালের শুরুটা মন্থর করেন দুই ভারতীয় শুটার ৷ যদিও মনু পরবর্তীতে দুরন্ত প্রত্যাবর্তন করে শেষ পর্যন্ত পোডিয়াম ফিনিশের দৌড়ে ছিলেন ৷ কিন্তু অষ্টমস্থানে শেষ করা এষা ছিটকে যান শুরুতেই ৷ 25 মিটার পিস্তলের আগে 10 মিটার এয়ার পিস্তলের ব্যক্তিগত ইভেন্টেও নিরাশ করেছিলেন মনু ৷ সেখানে ফাইনালে পঞ্চমস্থানে শেষ করেছিলেন ভারতীয় শুটিংয়ের পোস্টার-গার্ল ৷
Manu Bhaker finished 4th in 25m Pistol 💔 - Heartbreak for her in World C’ship!!!! No Quota for India here at the LA 2028! 😥 https://t.co/TEQk7uQvkg— The Khel India (@TheKhelIndia) November 10, 2026
দলগত ইভেন্টে ব্যক্তিগত স্কোরই ছিল ব্যক্তিগত ইভেন্টে যোগ্যতা অর্জনের মাপকাঠি ৷ সেই পর্বে যথাক্রমে তৃতীয় এবং ষষ্ঠস্থানে শেষ করে ফাইনালে পা রেখেছিলেন এষা ও মনু ৷ যোগ্যতা-অর্জন পর্বে এষা স্কোর করেছিলেন 590 এবং মনুর ঝুলিতে ছিল 587 পয়েন্ট ৷ 584 পয়েন্ট সংগ্রহ করে দশমস্থানে শেষ ফাইনালে প্রবেশ করতে ব্যর্থ হন দিব্য়া সুবারাজু ৷ আর এই তিনের সম্মিলিত প্রয়াসে 1761 পয়েন্ট সংগ্রহ করে দলগত বিভাগে পোডিয়াম শীর্ষে ফিনিশ করে ভারত ৷ দলগত ইভেন্টে সোনা জয়ের পথে তাঁরা পিছনে ফেলেন দক্ষিণ কোরিয়া (1748) ও ভিয়েতনামকে (1745) ৷
25 মিটার পিস্তলে মেয়েদের দলগত সোনা বিশ্ব চ্য়াম্পিয়নশিপে ভারতকে এনে দিয়েছে নবম পদক ৷ যার মধ্যে রয়েছে দু'টি সোনা, পাঁচটি রুপো এবং দু'টি ব্রোঞ্জ ৷ এর আগে পুরুষদের 50 মিটার পিস্তলের টিম ইভেন্টে প্রথম সোনা জিতেছিল ভারত ৷ আর চলতি বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ থেকে এখনও পর্যন্ত আগামী অলিম্পিক্সের একটিমাত্র কোটা পেয়েছে ভারত ৷ পুরুষদের 10 মিটার এয়ার পিস্তলের ব্যক্তিগত বিভাগে রুপো জিতে অলিম্পিক্সের ছাড়পত্র পেয়েছেন জয়পাল মালব্য ৷