এশিয়াডের উদ্বোধনে ভারতের পতাকা থাকছে মনু ও তাজিন্দরের হাতে

এশিয়াডের উদ্বোধনে ভারতের পতাকা থাকছে মনু ও তাজিন্দরের হাতে
শনিবার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের জন্য পতাকাবাহক হিসেবে মনুর নাম নিশ্চিত করেছেন গেমসে ভারতের শেফ দি মিশন সহদেব যাদব ৷
Published : September 18, 2026 at 5:58 PM IST
আইচি-নাগোয়া (জাপান), 18 সেপ্টেম্বর: 107টি পদক জিতে গত এশিয়ান গেমসে রেকর্ড গড়েছিল ভারত ৷ এশিয়ান গেমসের ইতিহাসে সর্বাধিক পদকজয়ের নজির গড়ে তালিকায় চতুর্থস্থানে শেষ করেছিল ভারতীয় দল ৷ আরও বেশি পদকজয়ের প্রত্যাশা নিয়ে এবার জাপানের আইচি-নাগোয়ায় পা রেখেছেন ভারতীয় অ্য়াথলিটরা ৷ আগামিকাল অর্থাৎ, শনিবার আনুষ্ঠানিকভাবে ঢাকে কাঠি পড়ছে এশিয়াডে ৷ আর আগেরদিন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভারতের পতাকাবাহকদের নাম সামনে এল ৷
আইচি-নাগোয়ায় শনিবার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভারতের জাতীয় পতাকা বইবেন অলিম্পিক্সে জোড়া পদকজয়ী শুটার মনু ভাকের ও গত দু'বারের এশিয়ান গেমস চ্য়াম্পিয়ন শটপুটার তাজিন্দরপাল সিং তুর ৷ শুক্রবার দু'জনের নাম নিশ্চিত করা হয়েছে ৷ গেমসে ভারতের 'শেফ দি মিশন' সহদেব যাদব এদিন মনু ভাকেরের নাম নিশ্চিত করেন ফ্ল্যাগ বিয়ারার হিসেবে ৷ অন্যদিকে তাজিন্দরের নাম নিশ্চিত করা হয় ভারতের অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশনের তরফে ৷
দু'বছর আগে প্য়ারিস অলিম্পিক্সে জোড়া পদক জিতে ইতিহাস গড়েছিলেন মনু ভাকের ৷ দেশের প্রথম মহিলা অ্যাথলিট হিসেবে একই অলিম্পিক্সে জোড়া পদক জিতে নিয়েছিলেন এই শুটার ৷ মহিলাদের 10 মিটার এয়ার পিস্তলের পর মিক্সড ডাবলসেও পোডিয়াম ফিনিশ (ব্রোঞ্জ জয়) করেছিলেন তিনি ৷ অন্যদিকে তাজিন্দর এশিয়ান গেমসে গত দু'বারের চ্যাম্পিয়ন ৷ 2018 জাকার্তায় পুরুষদের শটপুটে সোনা জয়ের পর চার বছর আগে হ্য়াংঝৌ গেমসে তা ধরে রেখেছিলেন তিনি ৷ এবার জাপানের মাটিতেও ভারতের অন্যতম পদক প্রত্যাশা এই অ্যাথলিট ৷
Double Olympic medallist Manu Bhaker and defending shot put champion Tajinderpal Singh Toor have been named India’s flag-bearers for the Asian Games 2026 Opening Ceremony on Saturday.— DD News (@DDNewslive) September 18, 2026
A proud moment as the two champions carry the Indian flag and lead the nation’s contingent at… pic.twitter.com/5reoEtUK9d
এশিয়াডের মঞ্চে এবার ভারতীয় দলে অ্যাথলিটের সংখ্যা 492 জন ৷ তাঁদের মধ্যে থেকে উদ্বোধনে ফ্ল্যাগ বিয়ারার হিসেবে ডাক পাওয়া নিঃসন্দেহে দুই ভারতীয় অ্যাথলিটের মুকুটে নয়া পালক ৷ তারকা জ্য়াভলিন থ্রোয়ার এবং অলিম্পিক্সে সোনাজয়ী নীরজ চোপড়া থাকলে নিঃসন্দেহে পতাকাবাহক হিসেবে তাঁর নাম বিবেচিত হত ৷ পাশাপাশি লিগামেন্ট ছিঁড়ে মরশুমের মাঝপথে তিনি ছিটকে যাওয়ায় একটি নিশ্চিত পদক ভারতের হাতছাড়া হল বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা ৷
উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আগামিকাল হলেও বেশ কিছু খেলায় ভারতের অভিযান শুরু হয়ে গিয়েছে ৷ সোনা ধরে রাখার লক্ষ্যে দারুণ শুরু করেছে দেশের মহিলা ক্রিকেট দল ৷ আয়োজক জাপানকে হারিয়েই তারা পৌঁছে গিয়েছে সেমিফাইনালে ৷ মেয়েদের টেকবলে ঐতিহাসিক পদক থেকে একধাপ দূরে কুইমসি জোয়াকিম ডি'সুজা ৷