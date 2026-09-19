তাজিন্দরের পরিবর্তে এশিয়াডের সূচনায় মনু'র সঙ্গে তেরঙা বইলেন পবন

তাজিন্দরের পরিবর্তে এশিয়াডের সূচনায় মনু'র সঙ্গে তেরঙা বইলেন পবন
ভারতের 503 জন অ্যাথলিট এবার এশিয়ান গেমসে অংশ নেবেন 36টি ভিন্ন খেলায় ৷
Published : September 19, 2026 at 5:14 PM IST
নাগোয়া (জাপান), 19 সেপ্টেম্বর: প্রাথমিকভাবে ঠিক ছিল এশিয়ান গেমসের উদ্বোধনে মনু ভাকেরের সঙ্গে ভারতের পতাকাবাহক হবেন তাজিন্দরপাল সিং তুর ৷ শটপুটে গেমসের গত দু'বারের চ্য়াম্পিয়নকে বেছে নেওয়ার সিদ্ধান্তে কোনও ভুল ছিল না ৷ অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশন অব ইন্ডিয়ার তরফে মিলেছিল সবুজ সংকেতও ৷ কিন্তু বাধ সাধল জার্সি সমস্যা ৷ আর সেই কারণে এশিয়াডের উদ্বোধনী মার্চ পাস্টে মনু ভাকেরের সঙ্গে ভারতের পুরুষ পতাকাবাহক হলেন কবাডি তারকা পবন শেরাওয়াত ৷
শনিবার ভারতীয় সময় দুপুর 2টো 30 মিনিটে জাপানোর পালোমা মিজুহো স্টেডিয়ামে হয়ে গেল 20তম এশিয়ান গেমসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ৷ 503 জন অ্যাথলিট এবার ভারতের হয়ে এশিয়ান গেমসে অংশ নেবেন 36টি ভিন্ন খেলায় ৷ তার আগে শনিবার উদ্বোধনীতে সমগ্র ভারতীয় দলকে নেতৃত্ব দিলেন জোড়া অলিম্পিক্স পদকজয়ী মনু ভাকের ও গতবার সোনাজয়ী ভারতীয় পুরুষ কবাডি দলের তারকা পবন শেরাওয়াত ৷ ট্রেনিং বেসে জার্সি বা কিট সঠিক সময়ে না-পৌঁছনোয় ওপেনিং সেরেমনিতে পতাকা বইতে পারলেন না তাজিন্দর ৷
উল্লেখ্য, 2024 প্য়ারিস অলিম্পিক্সে 10 মিটার এয়ার পিস্তলের ব্যক্তিগত ইভেন্ট ও মিক্সড ইভেন্টে ব্রোঞ্জ জিতে নিয়েছিলেন মনু ৷ প্রথম ভারতীয় অ্যাথলিট হিসেবে একই অলিম্পিক্সে জোড়া পদকজয়ের নজির গড়েছিলেন তিনি ৷ এবারও মেয়েদের 10 মিটার এয়ার পিস্তল, 25 মিটার পিস্তল ও 10 মিটার এয়ার পিস্তলের মিক্সড ইভেন্টে অংশ নেবেন তিনি ৷ অন্যদিকে গত সংস্করণে স্বর্ণপদক পুনরুদ্ধার করা ভারতীয় কবাডি দলের অন্যতম সদস্য ছিলেন পবন ৷ এবারও সোনা ধরে রাখার লক্ষ্যে নামবেন তিনি ও ভারতীয় দল ৷
HERE COMES TEAM INDIA! ❤️🇮🇳— Sports Apna 🇮🇳 (@sportsapna1) September 19, 2026
One flag. One team. One dream. 🇮🇳
Team India steps into the Asian Games 2026 Opening Ceremony in Aichi-Nagoya, carrying the hopes of a billion+ Indians. 🥹🔥
GO TEAM INDIA! 🇮🇳🏅pic.twitter.com/GFC47aIlga
এশিয়ান গেমসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে দেশের পতাকাবাহক হিসেবে নিযুক্ত হয়ে আপ্লুত তারকা শুটার মনু ভাকের ৷ প্রতিক্রিয়ায় তিনি বলেন, "যখন আমায় বিষয়টি প্রথম জানানো হয় তখন স্মৃতিতে পুরনো কথা ঘুরেফিরে আসছিল ৷ যখন আমি শুটিং শুরু করেছিলাম তখন কখনও ভাবিনি এমন একটা দিন আসবে ৷ সত্যি বলতে এটা খুবই আনন্দদায়ক অনুভূতি ৷ আমি ভীষণ গর্বিত এবং একইসঙ্গে সম্মানিত ৷"
এদিন আনুষ্ঠানিক ঘোষণায় 2026 এশিয়ান গেমসের সূচনা করেন জাপানের সম্রাট নারুহিতো ৷ এছাড়া উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এদিন হাজির ছিল জাপানের সাম্রাজ্ঞী মাসাকো, রাজকুমার আকিশিনো, এশিয়া অলিম্পিক কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট শেখ জোয়ান বিন হামাদ আল থানি প্রমুখ ৷ 107টি পদক নিয়ে গত এশিয়াডে চতুর্থস্থানে শেষ করেছিল ভারত ৷ যা ছিল সর্বাধিক ৷ জাপানের মাটিতে এবার পদসংখ্যা বাড়াতে মরিয়া তারা ৷