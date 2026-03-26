'বিজেপির প্রস্তাব রয়েছে', বিধানসভায় টিকিট না-পেয়ে জানালেন মনোজ

'বিজেপির প্রস্তাব রয়েছে', বিধানসভায় টিকিট না-পেয়ে জানালেন মনোজ
গেরুয়া শিবিরে যোগ দেবেন কি না, উত্তর সময়ের হাতে ছাড়লেন বাংলার প্রাক্তন অধিনায়ক ৷
Published : March 26, 2026 at 2:44 PM IST
কলকাতা, 26 মার্চ: মানুষ তো, তাই অনুভূতিগুলো অস্বীকারের জায়গা নেই ৷ আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের টিকিট না-পাওয়ার প্রতিক্রিয়ায় এমনটাই জানালেন রাজ্যের বিদায়ী ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মনোজ তিওয়ারি ৷ দল যেটা ঠিক মনে করেছে সেটাই করছে তবে গত পাঁচ বছরে বিধায়ক হিসেবে তিনি যে মানুষের পাশে সবসময় থেকেছেন, জোর গলায় দাবি করলেন জাতীয় দলের প্রাক্তন ক্রিকেটার ৷ সবমিলিয়ে হাওড়া জেলার গুরুত্বপূর্ণ বিধানসভা শিবপুরে মানুষের জন্য পরিশ্রম করেও নির্বাচনের টিকিট না-পাওয়ার দুঃখ গোপন রাখলেন না মনোজ তিওয়ারি ৷
বিবেকানন্দ পার্কে সম্বরণ বন্দ্যোপাধ্য়ায় অ্যাকাডেমিতে বুধবার এনসিসি বেবি লিগের ফাইনাল দেখতে হাজির হয়েছিলেন মনোজ ৷ সেখানে বিশেষ নিবিড় পর্যবেক্ষণের পর ভোটার তালিকায় তাঁর নাম না-থাকা নিয়ে প্রশ্ন যায় বাংলার প্রাক্তন অধিনায়কের কাছে ৷ মনোজের প্রত্যুত্তর, "নাম কেন বাদ গিয়েছে এই প্রশ্নের উত্তর আমি কী করে দেব ? আপনাদের প্রশ্ন সঠিক ৷ তবে প্রশ্নটার সঠিক জায়গা এটা নয় ৷"
মনোজের সংযোজন, "ছোটবেলা থেকে অনেক পরিশ্রম করেছি ৷ বাবা-মা'কে কষ্ট করতে দেখেছি ৷ তাই ভেবেছিলাম যদি সমাজকে কিছু ফিরিয়ে দেওয়া যায় ৷ না হলে তো আমি ক্রিকেট নিয়ে ভালোই ছিলাম ৷ আমি কখনও ক্রিকেট মাঠের বাইরে যেতাম না ৷ আমি হৃদয় দিয়ে কাজ করেছি ৷ আপনারা যদি শিবপুরের স্থানীয় মানুষদের জিজ্ঞাসা করেন তাহলে উত্তর পেয়ে যাবেন কাজ করেছি কি না ৷" শিবপুরের তৃণমূল প্রার্থীর প্রচারে থাকবেন কি না ? তার উত্তর সময়ের হাতে ছাড়লেন প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে 10 হাজারেরও বেশি রানের মালিক ৷
এখানেই না-থেমে মনোজ জানান, রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল বিজেপি'তে যোগদানের প্রস্তাবও তিনি পেয়েছেন ৷ রাজ্যের বিদায়ী ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রীর কথায়, "প্রস্তাব তো থাকে ৷ বিজেপি'তে যোগদানের প্রস্তাব আমি পেয়েছি ৷ কী হবে সেটা সময় বলবে ৷"
পাটুলি ক্রিকেট অ্যাকাডেমিকে হারিয়ে এনসিসি বেবি লিগে চ্যাম্পিয়ন হল পল্লীশ্রী ৷ কেবল মনোজ তিওয়ারি নন ৷ বুধবার কলকাতায় এই ফাইনাল দেখতে হাজির ছিলেন বোর্ড সভাপতি মিঠুন মানহাস ৷ এছাড়াও দেখা গেল ঝুলন গোস্বামী, অনুষ্টুপ মজুমদারের মতো বাইশ গজের তারকাদের ৷