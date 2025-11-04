আইসিসি'র বিশ্ব একাদশে ব্রাত্য বিশ্বজয়ী অধিনায়ক হরমনপ্রীত

আইসিসি'র বিশ্ব একাদশে ব্রাত্য বিশ্বজয়ী অধিনায়ক হরমনপ্রীত
বিশ্বকাপের সেরা একাদশ ৷ অধিনায়ক দক্ষিণ আফ্রিকার ক্যাপ্টেন লরা উলভার্ট ৷ ভারতের তিন জন ৷ তবে দলে জায়গা হয়নি বিশ্বজয়ী অধিনায়ক হরমনপ্রীত কউরের ৷
Published : November 4, 2025 at 7:45 PM IST
দুবাই, 4 নভেম্বর: বাইশ গজে ভারতের মেয়েদের বিশ্বজয় ৷ কপিল দেব সরণিতে নাম লিখিয়েছেন হরমনপ্রীত কউর, স্মৃতি মন্ধনা, দীপ্তি শর্মারা ৷ হরমনপ্রীত-মন্ধনাদের বিশ্বজয়ের দু'দিন পর বিশ্বকাপের সেরা একাদশ বেছে নিয়েছে আইসিসি ৷ স্মৃতি মন্ধনা, জেমাইমা রদ্রিগেজ, দীপ্তি শর্মারা থাকলেও এই দলে জায়গা পেলেন না বিশ্বজয়ী অধিনায়ক হরমনপ্রীত কউর ৷
মহিলা বিশ্বকাপের 52 বছরের ইতিহাসে তৃতীয়বারের চেষ্টায় চ্যাম্পিয়নের স্বাদ পেয়েছে ভারতের প্রমীলাবাহিনী ৷ রবি-রাতে মুম্বইয়ে প্রথমবার ফাইনালে ওঠা দক্ষিণ আফ্রিকাকে 52 রানে হারিয়ে ট্রফি জিতেছে হরমনপ্রীত অ্যান্ড কোং ৷ রবিবার মায়ানগরী দেখেছে এক অন্য রাত ৷ বাইজ গজে বিশ্বজয় করে 'রাত দখল' করে হরমনপ্রীত-মন্ধনারা ৷
মঙ্গলবার 2025 মহিলা বিশ্বকাপের সেরা একাদশ প্রকাশ করে আইসিসি ৷ ভারত, অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার তিন জন করে ক্রিকেটার সেরা একাদশে জায়গা পেয়েছেন । আর পাকিস্তান ও ইংল্যান্ডের এক জন করে ক্রিকেটার দলে রয়েছেন ৷ একাদশে রাখা হয়েছে তিন বিশেষজ্ঞ ব্যাটার, তিন পেসার বোলার অল-রাউন্ডার, দুই স্পিনার অল-রাউন্ডার, এক উইকেটরক্ষক এবং দুই বিশেষজ্ঞ স্পিনারকে । দলের অধিনায়ক হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকার ক্যাপ্টেন লরা উলভার্টকে ৷ তবে দলে জায়গা হয়নি বিশ্বজয়ী অধিনায়ক হরমনপ্রীত কউরের ৷
লরা উলভার্ট (দক্ষিণ আফ্রিকা, অধিনায়ক): 2025 বিশ্বকাপের সর্বাধিক (571) রান এসেছে দক্ষিণ আফ্রিকার ক্যাপ্টনে উলভার্টের ব্যাট থেকে৷ গড় 71.37 ৷ দু'টি সেঞ্চুরি ও তিনটি হাফ-সেঞ্চুরি করেন প্রোটিয়া অধিনায়ক ৷ সর্বোচ্চ সেমিফাইনালে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে 169 রানের ইনিংস ৷ এছাড়াও ফাইনালে ভারতের বিরুদ্ধে 101 রানের ইনিংস খেলেন উলভার্ট ৷ একইসঙ্গে টপকে কোনও এক বিশ্বকাপে সর্বাধিক রানের রেকর্ড গড়েছেন তিনি ৷ এর আগে এই রেকর্ড ছিল অস্ট্রেলিয়ার অ্যালিসা হিলি'র (509) ৷
স্মৃতি মন্ধানা (ভারত): 2025 বিশ্বকাপে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান ভারতীয় ওপেনার স্মৃতি মন্ধনার ৷ একটি সেঞ্চুরি ও 2টি হাফসেঞ্চুরি-সহ 434 এসেছে স্মৃতির ব্যাট থেকে । গড় 54.25 ৷
জেমাইমা রদ্রিগেজ (ভারত): সেমিফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে 127 রানের অপরাজিত ইনিংস খেলে ভারতকে ফাইনালে তোলার প্রধান কারিগর ছিলেন জেমাইমা । বিশ্বকাপে একটি শতরান ও একটি অর্ধশতরান-সহ 292 রান করেন এই মিডল-অর্ডার ব্যাটার ।
দীপ্তি শর্মা (ভারত): বিশ্বকাপের সেরা ক্রিকেটারের পুরস্কার পেয়েছেন 'উইমেন ইন ব্লু'র এই অল-রাউন্ডার ৷ 215 রানের পাশাপাশি টুর্নামেন্টে সবচেয়ে বেশি (22) উইকেট নিয়েছেন ৷ ফাইনালে হাফ-সেঞ্চুরি পাশাপাশি 5 উইকেট নিয়েছেন দীপ্তি ।
মারিজান কপ (দক্ষিণ আফ্রিকা): 2025 বিশ্বকাপের অন্যতম সেরা অল-রাউন্ডার । 208 রান ও 12টি উইকেট রয়েছে প্রোটিয়া এই অল-রাউন্ডারের ঝুলিতে । সেমিফাইনালে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৫ উইকেট নিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার জয়ে বড় ভূমিকা নিয়েছিলেন কপ ।
অ্যাশলি গার্ডনার (অস্ট্রেলিয়া): বিশ্বকাপের আরও এক পারফরমার অ্যাশলি গার্ডনার । অস্ট্রেলিয়ার এই অলরাউন্ডার দু’টি শতরান-সহ করেছেন 328 রান । গড় 82 ৷ ব্যাট হাতে দুরন্ত পারফরম্যান্সের পাশাপাশি নিয়েছেন 7টি উইকেট ।
অ্যানাবেল সাদারল্যান্ড (অস্ট্রেলিয়া): ব্যাট ও বলে নজর কেড়েছেন বছর চব্বিশের এই অজি অল-রাউন্ডার ৷ 117 রান ও 17টি উইকেট নিয়েছেন সাদারল্যান্ড । গ্রুপ পর্বে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে 98 রানের অপরাজিত ইংনিসের পাশাপাশি 3টি উইকেট নিয়েছিলেন অ্যানাবেল ৷
নাদিন ডি'ক্লার্ক (দক্ষিণ আফ্রিকা): বিশ্বকাপে 208 রান করার পাশাপাশি 9টি উইকেট নিয়েছেন প্রোটিয়া অল-রাউন্ডার ডি'ক্লার্ক । ফাইনালে অবশ্য ভারতের বিরুদ্ধে ব্যাটে-বলে পারফর্ম করতে পারেননি তিনি ৷
সিদরা নওয়াজ (পাকিস্তান): আইসিসি'র সেরা একাদশে উইকেটকিপার হিসেবে জায়গা করে নিয়েছেন 31 বছরের এই পাক ক্রিকেটার ৷ বিশ্বকাপে মাত্র 62 রান করেও সেরা একাদশে জায়গা পেয়েছেন সিদরা। ধরেছে 4টি ক্যাচ ও করেছেন 4টি স্টাম্প । কিন্তু ভারতের উইকেটরক্ষক রিচা ঘোষ 235 রান ও চারটি ক্যাচ এবং একটি স্টাম্প করেও ব্রাত্য ৷ শুধু তাই নয়, বিশ্বকাপে ব্যাট হাতে সেরা স্ট্রাইক-রেট (133.52) রিচার ৷ ফাইনালে 24 বলে 34 রানের গুরুত্বপূর্ণ ইনিংস খেলেন রিচা ৷
সোফি ইকলেস্টোন (ইংল্যান্ড): দল বিশ্বকাপে ফাইনালে উঠতে না-পারলেও বল হাতে নজর কেড়েছেন ইংল্যান্ডের ইকলেস্টোন। 16টি উইকেট নিয়েছেন এই বাঁ-হাতি স্পিনার ।
আলানা কিং (অস্ট্রেলিয়া): বিশ্বকাপে 13 উইকেটের মালিকিন আলানা । ইন্দোরে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে মাত্র 18 রান দিয়ে নেন 7টি উইকেট ।
এছাড়াও দ্বাদশ খেলোয়াড় হিসেবে দলে রয়েছেন ইংল্যান্ড অধিনায়ক ন্যাট শিভার ব্রান্ট৷ এ বারের বিশ্বকাপে একটি শতরানের সাহায্যে 262 রান করেছেন৷ নিয়েছেন 9 উইকেট ৷