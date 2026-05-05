ম্য়ান সিটিকে রুখে খেতাবি লড়াইয়ে আর্সেনালকে অক্সিজেন জোগাল এভার্টন

ম্য়ান সিটিকে রুখে খেতাবি লড়াইয়ে আর্সেনালকে অক্সিজেন জোগাল এভার্টন
সংযুক্তি সময়ে গোল করে হার বাঁচালেন জেরেমি ডোকু ৷ আপাতত লিগ-টপার আর্সেনালের থেকে পাঁচ পয়েন্ট পিছিয়ে সিটি ৷
Published : May 5, 2026 at 5:23 PM IST
লন্ডন, 5 মে: ইংলিশ প্রিমিয়র লিগের খেতাবি লড়াইয়ে বড়সড় ধাক্কা খেল ম্য়াঞ্চেস্টার সিটি ৷ সোমবার এভার্টনের বিরুদ্ধে নামার আগে দু'ম্য়াচ কম খেলে লিগ শীর্ষে থাকা আর্সেনালের থেকে ছ'পয়েন্ট পিছিয়ে ছিল 'স্কাই ব্লুজ' ৷ অর্থাৎ, এভার্টনের বিরুদ্ধে জয় পেলে আর্সেনালকে চাপে ফেলা যেত আরও ৷ কিন্তু পয়েন্ট হারিয়ে খেতাবি লড়াইয়ে গানার্সকে অক্সিজেন জোগাল এভার্টন ৷ 3-3 গোলে অ্যাওয়ে ম্য়াচে এদিন আটকে গেল পেপ গুয়ার্দিয়োলা প্রশিক্ষণাধীন দল ৷
এক গোলে এগিয়ে থেকেও এদিন ম্য়াচে হারের ভূত চেপে ধরেছিল সিটিকে ৷ সেখান থেকে দুরন্ত প্রত্যাবর্তনে সমতা ফেরাতে পারলেও ম্য়াচ জিততে ব্যর্থ হলেন আর্লিং হ্যালান্ডরা ৷ সংযুক্তি সময়ে জেরেমি ডোকুর গোল এক পয়েন্ট জোগাড় করতে সাহায্য করে ৷ এদিন জোড়া গোল করেন বেলজিয়ান ফুটবলার ৷ আরেকটি গোল হ্য়ালান্ডের ৷
এদিন ছ'গোলের ম্য়াচে পাঁচটি গোলই হয় দ্বিতীয়ার্ধে ৷ প্রথমার্ধের শেষদিকে জেরেমি ডোকুর গোলে এগিয়ে থেকে বিরতিতে যায় সিটি ৷ রায়ান চেরকির পাস থেকে এদিন 1-0 করেন সিটির বেলজিয়ান উইঙ্গার ৷ তবে দ্বিতীয়ার্ধে জোরালো প্রত্য়াবর্তন করে হোম টিম ৷ সিটির রক্ষণে ভুলচুকের সুযোগ নিয়ে ম্য়াচে 3-1 গোলে এগিয়ে যায় এভার্টন ৷ এর মধ্যে জোড়া গোল থিয়েরি ব্যারি'র ৷ 68 মিনিটে মার্ক গেইয়ে'র ভুল পাস ধরে দলকে সমতায় ফেরান তিনি ৷
It ends level.— Manchester City (@ManCity) May 4, 2026
এরপর 73 মিনিট এভার্টনকে এগিয়ে দেন জ্য়াক ও'ব্রায়েন ৷ 81 মিনিটে ব্য়ারি দ্বিতীয় গোল করে তিন পয়েন্টের আশা জাগিয়ে তোলেন এভার্টনের ৷ প্রতি-আক্রমণ থেকে গোল করে 3-1 ব্যবধানে লিড নেয় তারা ৷ তবে শেষ পর্যন্ত সেই লিড তারা ধরে রাখতে পারেনি ৷ হ্য়ালান্ডের গোলে 83 মিনিটে ব্যবধান কমায় সিটি ৷ তবে দ্বিতীয়স্থানে থাকা সিটি ম্য়াচে সমতা ফেরায় 97 মিনিটে গিয়ে ৷ সংযুক্তি সময়ে বক্সের বাইরে থেকে দুরন্ত শটে 3-3 করেন ডোকু ৷
ম্য়াচ ড্র'য়ের পর সিটির ঝুলিতে 34 ম্য়াচে 71 পয়েন্ট ৷ অর্থাৎ, আর্সেনালের থেকে এক ম্য়াচ কম খেলে আপাতত পাঁচ পয়েন্ট পিছিয়ে তারা ৷ বাকি আর চার ম্য়াচ ৷ অন্য়দিকে 35 ম্য়াচে 48 পয়েন্ট নিয়ে দশে এভার্টন ৷