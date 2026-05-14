ক্রিস্টাল প্যালেসকে হারিয়ে লিগ জয়ের দৌড়ে রইল সিটি, চাপ বাড়ল গানার্সের

ক্রিস্টাল প্যালেসকে হারিয়ে লিগ জয়ের দৌড়ে রইল সিটি, চাপ বাড়ল গানার্সের
ক্রিস্টাল প্য়ালেসকে হারিয়ে 36 ম্য়াচে 77 পয়েন্ট সিটি'র ঝুলিতে ৷ দু'পয়েন্ট এগিয়ে থেকে শীর্ষে আর্সেনাল ৷
Published : May 14, 2026 at 12:11 PM IST
ম্য়াঞ্চেস্টার, 14 মে: বিজনেস এন্ডে ইংলিশ প্রিমিয়র লিগ ৷ খেতাবি দৌড়ে দুই দল আর্সেনাল এবং ম্য়াঞ্চেস্টার সিটি ৷ গত রবিবার ওয়েস্ট হ্যামকে হারিয়ে লিগ শীর্ষে অবস্থান অটুট রেখেছে 'গানার্স' ৷ বুধবার 36তম ম্য়াচে ম্যাঞ্চেস্টার সিটি কোনওভাবে পয়েন্ট হারালে 22 বছর বাদে প্রিমিয়র লিগ খেতাব জয়ের রাস্তাটা মসৃণ হত আর্সেনালের ৷ কিন্তু সেটা হতে দিল না পেপ গুয়ার্দিয়োলার ছেলেরা ৷ ক্রিস্টাল প্যালেসকে 3-0 গোলে হারিয়ে লিগ-টপারদের উপর চাপ বজায় রাখল 'স্কাই ব্লুজ' ৷
ক্রিস্টাল প্যালেসকে এদিন ঘরের মাঠে 3-0 গোলে হারাল ম্য়ান সিটি ৷ গোলগুলি করলেন আন্তোনিও সেমেনিয়ো, ওমর মার্মাউশ এবং স্য়াভিনহো ৷ এই জয়ের ফলে 36 ম্য়াচ শেষে 77 পয়েন্ট এল সিটি'র ঝুলিতে ৷ সমসংখ্যক ম্য়াচে দু'পয়েন্ট বেশি নিয়ে শীর্ষে মিকেল আর্তেতা প্রশিক্ষণাধীন আর্সেনাল ৷ বাকি আর দু'ম্য়াচ ৷
প্য়ালেসের বিরুদ্ধে এদিন সিটি'র জোড়া গোলের অ্যাসিস্ট করেন ফিল ফডেন ৷ যার প্রথমটি আসে ম্য়াচের 32 মিনিটে ৷ ম্যাথিউজ নুনেসের বাড়ানো বল ধরে ব্য়াকহিলে তা সেমেনিয়োর জন্য সাজিয়ে দেন ইংরেজ তারকা ৷ বক্সের মধ্যে চলতি বলে নেওয়া শটে 1-0 করেন ঘানা স্ট্রাইকার ৷
40 মিনিটে মার্মাউশের গোলটিও ফডেনের সাজিয়ে দেওয়া ৷ বামপ্রান্ত থেকে ভেসে সেন্টার এক্ষেত্রে সতীর্থের জন্য নামিয়ে দেন তিনি ৷ 84 মিনিটে দলের হয়ে তৃতীয় গোলটি করেন স্য়াভিনহো ৷ রায়ান চেরকি'র থ্রু বল ধরে 3-0 করে যান ব্রাজিলিয়ান ৷ বোর্নমাউথ এবং অ্যাস্টন ভিলা'র বিরুদ্ধে লিগের শেষ দু'টি ম্যাচ খেলবে সিটি ৷
এ প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো জোড়া অ্যাসিস্টে এদিন একটি নজির স্পর্শ করলেন ফডেন ৷ ম্যান সিটির ইতিহাসে ষষ্ঠ ফুটবলার হিসেবে শততম গোলে অবদান (গোল ও অ্যাসিস্ট মিলিয়ে) রাখলেন তিনি ৷ এই নজিরে সার্জিও আগুয়েরো, কেভিন ডি ব্রুয়েনা, দাভিদ সিলভা, আর্লিং হ্য়ালান্ড, রহিম স্টার্লিং'দের সঙ্গে একাসনে বসে পড়লেন ফডেন ৷ বছর পঁচিশের ফরোয়ার্ডের ঝুলিতে এই মুহূর্তে 68 গোলের পাশাপাশি রয়েছে 33টি অ্যাসিস্ট ৷
- একনজরে প্রিমিয়র লিগের প্রথম তিন:
- আর্সেনাল- 36 ম্যাচে 79 পয়েন্ট
- ম্য়াঞ্চেস্টার সিটি- 36 ম্যাচে 77 পয়েন্ট
- ম্য়াঞ্চেস্টার ইউনাইটেড- 36 ম্য়াচে 65 পয়েন্ট