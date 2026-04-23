হ্য়ালান্ডের গোলে লিগ শীর্ষে সিটি, অবনমন নিশ্চিত বার্নলির

হ্য়ালান্ডের গোলে লিগ শীর্ষে সিটি, অবনমন নিশ্চিত বার্নলির
পয়েন্টের নিরিখে একই মেরুতে দু'দল ৷ তবে বেশি গোল করার সুবাদ আর্সেনালকে টপকে প্রিমিয়র লিগের শীর্ষে পৌঁছল সিটি ৷
Published : April 23, 2026 at 1:52 PM IST
লন্ডন, 23 এপ্রিল: এক বনাম দু'য়ের লড়াই জিতে গত রবিবার আর্সেনালের ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলা শুরু করেছিল ম্যাঞ্চেস্টার সিটি ৷ বুধবার জিতে লিগ শীর্ষে ওঠার সুযোগ ছিল তাদের সামনে ৷ অ্যাওয়ে ম্য়াচে বার্নলিকে হারিয়ে সেই সুযোগ হাতছাড়া করল না 'স্কাই ব্লুজ' ৷ বার্নলিকে 1-0 গোলে হারিয়ে 200 দিন বাদে গানার'দের প্রিমিয়র লিগের শীর্ষস্থান থেকে নামাল সিটি ৷
অ্যাওয়ে ম্য়াচে এদিন ষষ্ঠ মিনিটে ম্য়াচের ভাগ্য লিগে দেন আর্লিং হ্য়ালান্ড ৷ নরওয়ে তারকার গোলে অবনমন নিশ্চিত হল বার্নলির ৷ এক মরশুমের মধ্যেই ফের চ্যাম্পিয়নশিপে নেমে গেল ল্যাঙ্কাশায়ারের ক্লাবটি ৷ 34 ম্য়াচে তাদের ঝুলিতে মাত্র 20 পয়েন্ট ৷ চারটি ম্য়াচ জিতেছে বার্নলি ৷ এছাড়া প্রিমিয়ল লিগ থেকে অবনমন ইতিমধ্যেই নিশ্চিত হয়েছে উলভারহ্য়াম্পটনের ৷
জেরেমি ডোকু'র ঠিকানা লেখা বল ধরে এদিন বক্সে প্রবেশ করেন হ্য়ালান্ড ৷ এরপর বিপক্ষ গোলরক্ষকে বোকা বানিয়ে চলতি প্রিমিয়র লিগের 24তম গোলটি করে ফেলেন নরওয়ে ফুটবলার ৷ শুরুতে গোল তুলে নেওয়ার পর ম্য়াচে বড় ব্য়বধানে জয়ের সুযোগ ছিল সিটির সামনে ৷ কিন্তু ব্যবধান বাড়েনি ৷ ম্য়াচের রাশ পুরোপুরি নিজেদের পায়ে রেখেও মাত্র এক গোলে জিতে মাঠ ছাড়তে হয় ডিফেন্ডিং চ্য়াম্পিয়নদের ৷
তবে বার্নলি গোলরক্ষক মার্টিন দুব্রাভকাকে সারা ম্য়াচে ব্যতিব্যস্ত রাখে অতিথি দল ৷ আর্সেনাল ম্য়াচের গোলদাতা রায়ান চেরকির একটি শট পোস্টে প্রতিহত হয় ৷ সে যাইহোক বার্নলির বিরুদ্ধে জিতে 33 ম্যাচে আপাতত 70 পয়েন্ট পেপ গুয়ার্দিয়োলার দলের ঝুলিতে ৷ যা আর্সেনালের সমসংখ্যক ৷ গোলপার্থক্যেও গানার'দের সঙ্গে একই মেরুতে (+37) 'স্কাই ব্লুজ' ৷ তবে বেশি গোল করার সুবাদে আর্সেনালকে টপকে গেল সিটি ৷
গোলসংখ্যা না-বাড়ায় খানিকটা হতাশ হলেও লিগ টেবলের শীর্ষস্থান দখল করতে পেরে তৃপ্ত পেপ গুয়ার্দিয়োলা ৷ আগামী 5 মে এভার্টনের বিরুদ্ধে প্রিমিয়র লিগের পরবর্তী ম্য়াচটি খেলবে সিটি ৷ তার আগে অবশ্য সাউদাম্পটনের বিরুদ্ধে এফএ কাপের শেষ চারে মুখোমুখি হবে গুয়ার্দিয়োলা অ্যান্ড কোং ৷