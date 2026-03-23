অ্যাকাডেমি গ্র্যাজুয়েটের জোড়া গোল, আর্সেনালকে হারিয়ে লিগ কাপ জিতল ম্যান সিটি

অ্যাকাডেমি গ্র্যাজুয়েটের জোড়া গোল, আর্সেনালকে হারিয়ে লিগ কাপ জিতল ম্যান সিটি
কোচ হিসেবে সবচেয়ে বেশিবার লিগ কাপ বা ক্যারাবাও কাপ জিতলেন পেপ গুয়ার্দিয়োলা ৷ পিছনে ফেললেন স্যর অ্যালেক্স ফার্গুসন, হোসে মোরিনহোদের ৷
Published : March 23, 2026 at 11:09 AM IST
লন্ডন, 23 মার্চ: রিয়াল মাদ্রিদের কাছে হেরে সম্প্রতি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ থেকে বিদায় নিয়েছে তারা ৷ প্রিমিয়র লিগে দ্বিতীয়স্থানে থাকলেও লিগ-টপারদের সঙ্গে ব্যবধান ন'পয়েন্টের ৷ এমন সময় লিগ কাপ (ক্যারাবাও কাপ) জিতে মরশুমের বাকি সময়ের জন্য প্রয়োজনীয় আত্মবিশ্বাস কুড়িয়ে নিল ম্য়াঞ্চেস্টার সিটি ৷ রবিবার লিগ কাপের ফাইনালে প্রিমিয়র লিগ শীর্ষে থাকা আর্সেনালকেই হারাল পেপ গুয়ার্দিয়োলা অ্যান্ড কোং ৷
রবিবাসরীয় ওয়েম্বলিতে গানারদের হারিয়ে নবমবার লিগ কাপ ঘরে তুলল 'স্কাই ব্লুজ' ৷ যে জয়ের নায়ক হয়ে রইলেন অ্যাকাডেমি গ্র্যাজুয়েট নিকো ও'রেইলি ৷ 21 বছর বয়সি লেফট-ব্য়াকের জোড়া গোলে আর্সেনালকে 2-0 গোলে হারিয়ে মরশুমের প্রথম খেতাব জিতল সিটি ৷ দু'টি গোলই এল হেড থেকে ৷ অন্যদিকে লিগ কাপের ফাইনাল হেরে চতুর্মুকুট জয়ের সম্ভাবনা হাতছাড়া হল মিকেল আর্তেতা প্রশিক্ষণাধীন আর্সেনালের ৷
প্রিমিয়র লিগের শীর্ষে থাকা গানাররা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়ার্টার ফাইনালে ইতিমধ্যে প্রবেশ করে গিয়েছে গত সপ্তাহে ৷ পাশাপাশি এফএ কাপ জয়ের লড়াইয়েও রয়েছে তারা ৷ অর্থাৎ, লিগ কাপ ধরলে মরশুমে চার-চারটি খেতাব জয়ের হাতছানি ছিল আর্সেনালের সামনে ৷ কিন্তু সিটির কাছে হেরে লিগ কাপ হাতছাড়া হল তাদের ৷
সিটির দাপট খানিকটা বেশি থাকলেও এদিন ফাইনালের প্রথমার্ধ ছিল গোলশূন্যই ৷ দ্বিতীয়ার্ধে চার মিনিটের ব্যবধানে ও'রেইলির জোড়া গোল ফারাক গড়ে দেয় ৷ 60 মিনিটে সিটি লেফট-ব্যাকের প্রথম গোল অবশ্য আর্সেনাল গোলরক্ষক কেপা আরিজাবালাগার উপহার দেওয়া ৷ রায়ান চেরকির একটা নির্বিষ সেন্টার কেপার দস্তানা ফসকে বেরোলে গোলের সামনে সুযোগ-সন্ধানী হেডে 1-0 করেন রেইলি ৷
চার মিনিট বাদে সিটির গোলটি ম্যাথু নুনেসের সাজিয়ে দেওয়ার ৷ পর্তুগিজ রাইট-ব্য়াকের মাপা সেন্টার থেকে এক্ষেত্রে বিনা বাধায় হেড করে যান ও'রেইলি ৷ এরপর স্কোরলাইনের আর কোনও পরিবর্তন না-হওয়ায় নবমবারের জন্য লিগ কাপ ঘরে তোলে সিটি ৷ প্রতিযোগিতার ইতিহাসে সবচেয়ে সফল ক্লাব অবশ্য লিভারপুল ৷ যাদের ঝুলিতে রয়েছে 10টি খেতাব ৷ তবে সিটির খেতাব জয়ের সঙ্গে সঙ্গে কোচ হিসেবে সর্বাধিকবার লিগ কাপ জয়ের নজির এদিন গড়ে ফেললেন গুয়ার্দিয়োলাও ৷ পাশাপাশি স্যর অ্যালেক্স ফার্গুসনের পর দ্বিতীয় কোচ হিসেবে কেরিয়ারে 40টি ট্রফিজয়ের রেকর্ড ধরা দিল তাঁকে ৷