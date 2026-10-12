সিটির কাছে গো-হারা দশজনের লিভারপুল, লিগ শীর্ষে অবস্থান মজবুত হ্য়ালান্ডদের

সিটির কাছে গো-হারা দশজনের লিভারপুল, লিগ শীর্ষে অবস্থান মজবুত হ্য়ালান্ডদের
ম্য়াচের 62 মিনিটে লিভারপুল মিডফিল্ডার রায়ান গ্র্যাভেনবার্ক লাল-কার্ড দেখে বেরিয়ে যেতেই ম্য়াচ ঢলে পড়ে সিটির দিকে ৷
Published : October 12, 2026 at 12:23 PM IST
লন্ডন, 12 অক্টোবর: ন'টি মরশুম ধরে লিগের আর্থিক নিয়মনীতি লঙ্ঘনের অভিযোগে ইতিমধ্যেই দোষী সাব্য়স্ত হয়েছে তারা ৷ স্বাধীন কমিশনের বিচারে দোষী প্রমাণিত হওয়া ম্য়াঞ্চেস্টার সিটির সামনে ঝুলছে বড়সড় শাস্তির খাঁড়া ৷ যদিও ইতিমধ্যেই তারা সেই রায়ের বিরুদ্ধে আবেদন করেছে ৷ তবে মাঠের বাইরের ঘটনা যে ফুটবলারদের কোনওভাবেই বিচলিত করতে পারেনি, সেটা রবিবাসরীয় অ্যানফিল্ডে বুঝিয়ে দিল ম্য়াঞ্চেস্টার সিটি ৷
গত মরশুমে লিগ জিততে না-পারলেও ডিফেন্ডিং চ্য়াম্পিয়ন লিভারপুলের বিরুদ্ধে হোম-অ্য়াওয়ে দু'টি ম্য়াচেই জয় পেয়েছিল সিটি ৷ সেই রেশ ধরে রেখে চলতি মরশুমে লিগের প্রথম সাক্ষাতটা বড় ব্য়বধানে জিতে নিল এঞ্জো মারেস্কার ছেলেরা ৷ তাও আবার অ্যানফিল্ডে অর্থাৎ, লিভারপুলের ঘরের মাঠে ৷
অ্যানফিল্ডে এদিন প্রথমার্ধ গোলশূন্যই ছিল ৷ কিন্তু 62 মিনিটে লিভারপুলের ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার রায়ান গ্র্যাভেনবার্ক দ্বিতীয় হলুদ কার্ড অর্থাৎ, লাল-কার্ড দেখে বেরিয়ে যেতেই ম্য়াচ ঢলে পড়ে সিটির দিকে ৷ তার ঠিক আগেই জেরেমি ডোকুকে নামিয়ে দেন সিটি কোচ ৷ দলের জয়ে এদিন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন এই বেলজিয়ান উইঙ্গার ৷ নিজে তো গোল করেনই ৷ পাশাপাশি আর্লিং হ্য়ালান্ডের গোলের পিছনেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিলেন ডোকু ৷
What a win! 💪🩵 🔴 0-3 🩵 @okx https://t.co/NtvkZSDU6y— Manchester City (@ManCity) October 11, 2026
গ্র্যাভেনবার্ক মাঠ ছাড়ার তিন মিনিটের মধ্যে লিড তুলে নেয় 'স্কাই ব্লুজ' ৷ ডোকু বাঁ-দিক থেকে বল নিয়ে বক্সে প্রবেশ করেন এবং শট নেন ৷ সেই শট বিপক্ষ রক্ষণে প্রতিহত হলে ফিরতি বল জালে প্রবেশ করান হ্যালান্ড ৷ ঠিক তিন মিনিট বাদে নিজেই স্কোরশিটে নাম তোলেন ডোকু ৷ বল নিয়ে বক্সে প্রবেশ করে সোয়ার্ভিং শটে দ্বিতীয় পোস্টের কোণা দিয়ে বল জালে জড়িয়ে দেন তিনি ৷ শরীর ছুড়েও সেই বলের নাগাল পাননি 'রেডস' গোলরক্ষক অ্যালিসন বেকার ৷
Rayan Cherki from every angle 📹 https://t.co/PxrxBeLTdH— Premier League (@premierleague) October 11, 2026
78 মিনিটে সিটির তৃতীয় গোলটি দুরন্ত বোঝাপড়ার ফসল ৷ বক্সের মধ্যে জোস্কো গার্দিওলের ব্যাক-হিল ধরে 3-0 করেন ফরাসি তারকা রায়ান চেরকি ৷ তিন গোলে পিছিয়ে পড়া লিভারপুলের কাছে এরপর আর ফিরে আসার পথ খোলা ছিল না ৷ জেরেমি ফ্রিমপং, ফেডেরিকো চিয়েসাদের নামালেও একটিও গোল শোধ করতে পারেনি তারা ৷ অন্যদিকে 3-0 গোলে জিতে ছ'ম্যাচ থেকে পুরো 18 পয়েন্ট নিয়ে প্রিমিয়র লিগের মগডালে অবস্থান মজবুত হল সিটির ৷ সমসংখ্যক ম্য়াচে 15 পয়েন্ট নিয়ে দু'য়ে গতবারের চ্যাম্পিয়ন আর্সেনাল ৷