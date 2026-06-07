অভিষেকে দুরন্ত সুতার, ভারতের বড় রানের সামনে আত্মসমর্পণ আফগান টপ-অর্ডারের
তিন উইকেট নিয়ে আফগানিস্তান টপ-অর্ডারে ধস নামালেন অভিষেককারী অলরাউন্ডার ৷ তার আগে 564 রান তুলে প্রথম ইনিংস ডিক্লেয়ার করে টিম ইন্ডিয়া ৷
Published : June 7, 2026 at 6:05 PM IST
নিউ চণ্ডীগড়, 7 জুন: রানের পাহাড়ে চড়ার ইঙ্গিতটা ভারত দিয়ে রেখেছিল প্রথমদিনই ৷ সেইমতো দ্বিতীয়দিন আফগান পেসার মহম্মদ সালিমের হাফডজন উইকেট সত্ত্বেও স্কোরবোর্ডে 564 রান খাড়া করল টিম ইন্ডিয়া ৷ জবাবে অভিষেককারী মানব সুতারের ঘূর্ণিতে দিনের শেষ বেকায়দায় দুর্বল আফগানিস্তান ৷ পাঁচ উইকেট হারিয়ে দিনের 113 রান তুলেছে অতিথি দল ৷ অর্থাৎ, ফলো-অন বাঁচাতে এখনও চাই 252 রান ৷
তিন উইকেটে 368 রান তুলে প্রথমদিনের খেলা শেষ করেছিল ভারতীয় দল ৷ 103 রানে ক্রিজে ছিলেন অধিনায়ক শুভমন গিল ৷ 50 রানে অপরাজিত ছিলেন ঋষভ পন্ত ৷ দ্বিতীয়দিন ইনিংসকে খুব একটা লম্বা করতে পারেননি গিল ৷ 23 রান যোগ করে ব্যক্তিগত 126 রানে ফেরেন ডানহাতি ব্যাটার ৷ 15টি চার ও একটি ছয় মেরে আউট হন ভারত অধিনায়ক ৷ দলের রান তখন চারশো পেরিয়েছে ৷ ধ্রুব জুরেল আউট হন 28 রানে ৷
Stumps on Day 2️⃣— BCCI (@BCCI) June 7, 2026
A fantastic bowling effort led by debutant Manav Suthar's 3️⃣ wickets 👏
We will begin Day 3 with #TeamIndia ahead by 451 runs 💪
Scorecard ▶️ https://t.co/Au50EfVM30#INDvAFG | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/BOIhdoFz8W
তৃতীয় ভারতীয় ব্য়াটার হিসেবে প্রথম ইনিংসে সেঞ্চুরির দিকে এগোলেও তা পূর্ণ করতে পারেননি পন্ত ৷ 81 রানে থেমে যায় স্টাম্পার-ব্য়াটারের ইনিংস ৷ তাঁর 121 বলের ইনিংস সাজানো ছিল ছ'টি চার ও তিনটি ছ'য়ে ৷ টেস্ট ক্রিকেটে আত্মপ্রকাশে মানব সুতার খেলেন 28 রানের ইনিংস ৷ 22 রান করেন মহম্মদ সিরাজ ৷ অলরাউন্ডার ওয়াশিংটন সুন্দর হাফসেঞ্চুরি পূর্ণ করে ফিরতেই ইনিংস ডিক্লেয়ার করার সিদ্ধান্ত নেন শুভমন গিল ৷ 68 বলে 52 রানে অপরাজিত থাকেন সুন্দর ৷ ন'রানে অপরাজিত থেকে যান কুলদীপ যাদব ৷ দ্বিতীয়দিন 196 রান যোগ করে আট উইকেট হারিয়ে প্রথম ইনিংসে 564 রান তুলে ডিক্লেয়ার করে টিম ইন্ডিয়া ৷ 140 রান দিয়ে ছয় উইকেট নেন সালিম ৷
Talk about a dream start on debut 🤩— BCCI (@BCCI) June 7, 2026
🎥 Manav Suthar getting his maiden Test wicket in his very first over 🙌
Scorecard ▶️ https://t.co/Au50EfVM30#TeamIndia | #INDvAFG | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/MEx9QHwkD0
এরপর আফগানিস্তান ইনিংসে প্রথম আঘাতটি আনেন মানব সুতার ৷ যা আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে তাঁর পয়লা শিকারও বটে ৷ বাঁ-হাতি স্পিনারের ঘূর্ণিতে ঠকে যান ওপেনাক আব্দুল মালিক (16) ৷ এছাড়াও অভিষেককারী সুতারের শিকার হন তারকা ব্যাটার রহমানুল্লাহ গুরবাজ (12) ও স্টাম্পার-ব্য়াটার আফসর জাজাই (3) ৷ দু'টি উইকেট নেন প্রসিদ্ধ কৃষ্ণা ৷ আফগান অধিনায়ক হসমতুল্লাহ শাহিদি'কে 20 রানে ফেরান তিনি ৷ জাজাই আউট হতেই দ্বিতীয়দিনের খেলার যবনিকা পড়ে ৷ ক্রিজে 43 রানে অপরাজিত রয়েছেন রহমত শাহ ৷ দিনের শেষে 39.5 ওভারে পাঁচ উইকেট হারিয়ে 113 রান তোলা আফগানরা গিলদের তুলনায় এখনও 451 রানে পিছিয়ে ৷