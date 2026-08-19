সুতারের ঘূর্ণিতে ভাঙল দিনুশা'র প্রতিরোধ, প্রথম টেস্টে বড় জয় ভারতের

সুতারের ঘূর্ণিতে ভাঙল দিনুশা'র প্রতিরোধ, প্রথম টেস্টে বড় জয় ভারতের
ম্যাচের সেরা দেবদূত পারিক্কল ৷ সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট কলম্বোয় ৷
Published : August 19, 2026 at 3:43 PM IST
গল (শ্রীলঙ্কা), 19 অগস্ট: ভারতীয় দল জয়ের গন্ধ পেয়ে গিয়েছিল চতুর্থদিনই ৷ 372 রান তাড়া করতে নেমে দিনের শেষে 84 রানে চার উইকেট হারিয়েছিল শ্রীলঙ্কা ৷ অর্থাৎ, অন্তিমদিন জয়ের জন্য ছয় উইকেট দরকার ছিল ভারতের ৷ বুধবার দ্বিতীয় সেশনেই সেই জয় তুলে নিল টিম ইন্ডিয়া ৷ শ্রীলঙ্কার দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হল 206 রানে ৷ 165 রানে গল টেস্ট জিতে দু'ম্যাচের সিরিজে এগিয়েগেল ভারত ৷
চলতি ডব্লিউটিসি চক্রে ভারতের শেষ জয়টি এসেছিল গতবছর অক্টোবরে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ৷ এরপর নভেম্বরে দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে ঘরের মাঠে চুনকাম হতে হয়েছিল ভারতীয় দলকে ৷ ফলত শ্রীলঙ্কা সফর টিম ইন্ডিয়ার কাছে চলতি বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে লাইফলাইনের মতো ৷ প্রথম টেস্ট জিতে পয়েন্ট পার্সেন্টেজে (53.33) উন্নতি হলেও আপাতত পাঁচেই রইল ভারত ৷ এই নিয়ে 2025-27 ডব্লিউটিসি'তে পঞ্চম জয় পেল টিম ইন্ডিয়া ৷
তার আগে এদিন গলে ভারতের আর জয়ের মাঝে একসময় কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন প্রথম ইনিংসের শতরানকারী সোনাল দিনুশা ৷ পঞ্চম উইকেটে অধিনায়ক ধনঞ্জয়া ডি'সিলভা'র সঙ্গে 95 রান যোগ করেন তিনি ৷ অধিনায়ক ধনঞ্জয়া 59 রানে আউট হলেও লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিলেন দিনুশা ৷ 76তম ওভারের প্রথম বলে মানব সুতার তাঁকে ফেরাতেই জয় কার্যত নিশ্চিত করে ফেলে ভারতীয় দল ৷
A clinical victory for #TeamIndia in the Galle Test.— BCCI (@BCCI) August 19, 2026
Manav Suthar's 6 wicket haul in the second innings, guides India to a 165 run win over Sri Lanka.
Scorecard - https://t.co/M9LVyCAp8y #SLvIND pic.twitter.com/QxAhFQGZke
আটটি চার ও একটি ছ'য়ে 128 বলে 84 রান করেন তিনি ৷ শ্রীলঙ্কা অধিনায়ক করেন 59 রান ৷ থাঁর ইনিংসে ছিল সাতটি চার ৷ দিনুশা'কে ফেরানোর ওভারেই তিন উইকেট তুলে নেন সুতার ৷ এরপর 78 তম ওভারের চতুর্থ বলে কেশারা নুয়ান্থা'কে ফেরাতেই 206 রানে শেষ হয় দ্বীপরাষ্ট্রের দ্বিতীয় ইনিংস ৷ দ্বিতীয় ইনিংসে 55 রানে ছয় উইকেট এবং ম্যাচে 10 উইকে নিয়ে বল হাতে ভারতের জয়ের নায়ক সুতার ৷
তবে প্রথম ইনিংসে 167 রানের পর দ্বিতীয় ইনিংসে 44 রান করে ম্যাচের সেরা দেবদূত পারিক্কল ৷ দ্বিতীয় ইনিংসে ভারতের হয়ে জোড়া উইকেট নেন প্রসিদ্ধ কৃষ্ণা ৷ একটি করে উইকেট রবীন্দ্র জাদেজা ও মহম্মদ সিরাজের ঝুলিতে ৷