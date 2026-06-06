আফগানদের বিরুদ্ধে টেস্ট ক্যাপ পেলেন রাজস্থান অলরাউন্ডার, কে এই মানব সুতার ?
কুলদীপ যাদবের থেকে 319 নং টেস্ট ক্য়াপ পেলেন রাজস্থানের মানব সুতার ৷ বিস্তারিত জানুন 29টি প্রথম শ্রেণির ম্য়াচ খেলা এই ক্রিকেটারের সম্বন্ধে ৷
Published : June 6, 2026 at 11:31 AM IST
নিউ চণ্ডীগড়, 6 জুন: আইপিএলের ধুমধাড়াক্কা ক্রিকেটের বাইরে বেরিয়ে ক্রিকেটের শাশ্বত ঘরানার ফিরল ভারতীয় ক্রিকেট ৷ শনিবার ঘরের মাঠে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে একমাত্র টেস্টে মাঠে নামল শুভমন গিল অ্যান্ড কোম্পানি ৷
এই ম্য়াচ বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের অন্তর্গত নয় ৷ দ্বিতীয়ত আফগানিস্তানের মতো দুর্বল প্রতিপক্ষ হওয়ায় এই টেস্টে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথে হাঁটছে ভারতীয় দল ৷ সেই লক্ষ্যে নিউ চণ্ডীগড়ে এদিন টেস্ট ক্যাপ পেলেন মানব সুতার ৷ আফগানদের বিরুদ্ধে একাদশে চমক বলতে বছর তেইশের এই বাঁ-হাতি অলরাউন্ডার ৷ একাদশে সুযোগ পাওয়ার দৌড়ে ছিলেন ঘরোয়া ক্রিকেটে ভালো খেলা আরেক বোলিং-অলরাউন্ডার হর্ষ দুবে ৷ কিন্তু তাঁকে পিছনে ফেলে ভারতের 319 নম্বর টেস্ট ক্যাপটি উঠল সুতারের হাতে ৷
- কে এই মানব সুতার: মানব সুতারের হাতে এদিন টেস্ট ক্যাপ তুলে দেন সিনিয়র কুলদীপ যাদব ৷ রাজস্থানের হয়ে 2022 সালে অন্ধ্রের বিরুদ্ধে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে আত্মপ্রকাশ হয়েছিল বাঁ-হাতি অলরাউন্ডারের ৷ পরবর্তী সময়ে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে নিজেকে কেবল সমৃদ্ধ করেছেন সুতার ৷ এখনও পর্যন্ত 29টি প্রথম শ্রেণির ম্য়াচে 129টি শিকার তাঁর ঝুলিতে ৷ ইকোনমি-রেট 2.94 ৷
আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেকের আগে শেষবার সুতার লাল-বলের ক্রিকেট খেলেছেন 2025-26 রঞ্জি ট্রফিতে ৷ জানুয়ারিতে হিমাচল প্রদেশের বিরুদ্ধে সেই ম্য়াচে প্রথম ইনিংসে সেই ম্য়াচে 120 রানের দুরন্ত ইনিংস এসেছিল তাঁর ব্য়াটে ৷ তাছাড়া ম্য়াচে সাতটি উইকেটও নিয়েছিলেন তিনি ৷ একটি সেঞ্চুরি এবং ছ'টি হাফসেঞ্চুরি সহযোগে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে সুতারের সংগ্রহে 945 রান ৷
The smile says it all ☺️🧢— BCCI (@BCCI) June 6, 2026
Congratulations to debutant Manav Suthar as he receives his #TeamIndia Test cap from Kuldeep Yadav 🙌
Updates ▶️ https://t.co/Au50EfVM30#INDvAFG | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/YRa3nUnYIY
প্রথম শ্রেণির পাশাপাশি লিস্ট-এ ক্রিকেটে 25টি ম্য়াচ খেলেছেন রাজস্থানের ক্রিকেটার ৷ সেখানে 4.41 ইকোনমি-রেটে 34 উইকেট সংগ্রহ করেছেন তিনি ৷ 28টি টি-20 ম্য়াচেও 25 উইকেট রয়েছে তাঁর নামের পাশে ৷ সদ্যসমাপ্ত আইপিএলে গুজরাত টাইটান্সের হয়ে চারটি ম্য়াচে দুই উইকেট নিয়েছেন তিনি ৷
সবমিলিয়ে ভারতীয় ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ হিসেবে দেখা হচ্ছে বাঁ-হাতি এই বোলিং অলরাউন্ডারকে ৷ যার সম্ভবত প্রথম ধাপ হিসেবে আফগানদের বিরুদ্ধে একমাত্র টেস্টে একাদশে ঠাঁই হল তাঁর ৷ এপ্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো, 2023 বিশ্বকাপের আগে ভারতীয় দলের প্রস্তুতি শিবির ডাকা হয়েছিল এই ক্রিকেটারকে ৷
- আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের একাদশ: জয়সওয়াল, রাহুল, সুদর্শন, গিল (অধিনায়ক), পন্ত (উইকেটরক্ষক), জুরেল, সুন্দর, সুতার, কুলদীপ, সিরাজ, কৃষ্ণা ৷