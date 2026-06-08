আত্মপ্রকাশে হাফডজন উইকেটে উজ্জ্বল সুতার, আফগানদের ফলো-অন করাল ভারত
33 রানে ছয় উইকেট নিলেন রাজস্থান অলরাউন্ডার ৷ যা ভারতীয় হিসেবে টেস্ট আত্মপ্রকাশে দ্বিতীয় সেরা বোলিং-ফিগার ৷
Published : June 8, 2026 at 11:56 AM IST
নিউ চণ্ডীগড়, 8 জুন: ক্রিকেটের কুলীন ঘরানায় তাঁর আত্মপ্রকাশটা যে নজরকাড়া হতে চলেছে, তার আভাস রবিবারই দিয়েছিলেন মানব সুতার ৷ আর সোমবার আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে একমাত্র টেস্টের তৃতীয়দিন মর্নিং সেশেনই রেকর্ডবুকে নাম তুললেন রাজস্থান অলরাউন্ডার ৷ দশম ভারতীয় বোলার হিসেবে টেস্ট অভিষেকে ইনিংসে পাঁচ উইকেট নেওয়ার কৃতিত্ব অর্জন করলেন তিনি ৷
নিউ চণ্ডীগড়ে প্রথম ইনিংসে 33 রান দিয়ে ছয় আফগান ব্য়াটারকে সাজঘরে ফেরালেন তিনি ৷ যা অভিষেক টেস্টে ভারতীয়দের মধ্যে দ্বিতীয় সেরা বোলিং-ফিগার ৷ 61 রানে আট উইকেট নিয়ে তালিকার শীর্ষে রয়েছেন নরেন্দ্র হিরওয়ানি ৷ ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে চিপকে 1988 সালে এই কীর্তি অর্জন করেছিলেন প্রাক্তন কিংবদন্তি স্পিনার ৷
ভারতের 564 রানের জবাবে পাঁচ উইকেটে 113 রান তুলে দ্বিতীয়দিনের খেলা শেষ করেছিল আফগানিস্তান ৷ তৃতীয়দিন মর্নিং সেশনে মাত্র 39 রান যোগ করে প্রথম ইনিংসে গুটিয়ে গেল অতিথি দল ৷ গতকাল তিন উইকেটের পর সোমবার প্রথম সেশনে বিপক্ষের আরও তিন উইকেট নিয়ে নজিরে নাম তুলে ফেললেন সুতার ৷ বাকি দু'টি উইকেটের মধ্যে একটি করে নেন প্রসিদ্ধ কৃষ্ণা ও ওয়াশিংটন সুন্দর ৷ ফলো-অন বাঁচাতে প্রথম ইনিংসে আফগানিস্তানের প্রয়োজন ছিল 365 রান ৷ কিন্তু তার অনেক আগে 58.4 ওভারে মাত্র 152 রানে শেষ হয়ে গেল তাদের ইনিংস ৷
Manav Suthar leads the way with a magnificent 6️⃣-wicket haul 👏#TeamIndia have a huge first-innings lead of 412 runs and have enforced the follow-on 👌— BCCI (@BCCI) June 8, 2026
Scorecard ▶️ https://t.co/Au50EfVM30#INDvAFG | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/oZUI4AehL6
সর্বাধিক 60 রান করে সুতারের শিকার হন গতকালের অপরাজিত ব্যাটার রহমত শাহ ৷ 412 রানে এগিয়ে থেকে প্রত্যাশামতোই হসমতুল্লাহ শাহিদি অ্যান্ড কোম্পানিকে ফলো-অন করানোর সিদ্ধান্ত নেন শুভমন গিল ৷ তৃতীয়দিন মধ্যাহ্নভোজের বিরতির আগে বিনা উইকেট হারিয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে 18 রান তুলেছে আফগানরা ৷ সবমিলিয়ে এখনও 394 রানে এগিয়ে থাকা টিম ইন্ডিয়া ইনিংস জয়ের গন্ধ পেয়ে গিয়েছে ৷ প্রথম ইনিংসে তিন উইকেট নেন কৃষ্ণা ৷
𝗙𝗜𝗙𝗘𝗥 𝗢𝗡 𝗧𝗘𝗦𝗧 𝗗𝗘𝗕𝗨𝗧! 👏— BCCI (@BCCI) June 8, 2026
A performance to cherish, a moment to savour forever for Manav Suthar 🫡✨
Updates ▶️ https://t.co/Au50EfVM30#TeamIndia | #INDvAFG | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/UO0CNg3DjB
- একবিংশ শতাব্দীতে অভিষেক টেস্টে ইনিংসে পাঁচ উইকেট নেওয়া ভারতীয় বোলার:
- অমিত মিশ্র- 5/71, বনাম অস্ট্রেলিয়া (2008)
- রবি অশ্বিন- 6/47, বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ (2011)
- মহম্মদ শামি- 5/47, বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ (2013)
- অক্ষর প্য়াটেল- 5/60, বনাম ইংল্যান্ড (2021)
- মানব সুতার- 6/33, বনাম আফগানিস্তান (2026)