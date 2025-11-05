রিচাই আমাদের স্বপ্ন দেখতে শিখিয়েছে, মেয়ের বিশ্বজয়ের আবেগে ভাসছেন মানবেন্দ্র

রিচাই আমাদের স্বপ্ন দেখতে শিখিয়েছে, মেয়ের বিশ্বজয়ের আবেগে ভাসছেন মানবেন্দ্র
বিশ্বকাপ জয়ী দলের সদস্য রিচাকে শিলিগুড়ি মহিলা ক্রিকেটের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর ঘোষণা করল মহকুমা পরিষদ ৷ বিশ্বজয়ী রিচার ঘরে ফেরার অপেক্ষায় শিলিগুড়ি শহর ৷
Published : November 5, 2025 at 8:38 PM IST
শিলিগুড়ি, 5 নভেম্বর: প্রথম বিশ্বকাপ জয়ী ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের সদস্য শিলিগুড়ি তথা বাংলার মেয়ে রিচা ঘোষ ৷ তবে, 22 বছরের রিচা যে কোনোদিন এমন উচ্চতায় পৌঁছবেন, তা ভাবতেই পারেননি তাঁর বাবা মানবেন্দ্র ঘোষ ৷ জানালেন, তাঁকে সেই স্বপ্ন দেখতে শিখিয়েছে তাঁর মেয়ে ৷ রিচার চোখেই বিশ্ব জয়ের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিলেন তিনি ৷ আর আজ সেই স্বপ্ন সত্যি হয়েছে ৷
বুধবার মুম্বই থেকে শিলিগুড়ি ফিরেছেন মানবেন্দ্র ঘোষ এবং তাঁর স্ত্রী ৷ তবে, রিচা এখনই ফিরছেন না ৷ বর্তমানে তিনি দলের সঙ্গে দিল্লিতে রয়েছেন ৷ আগামী শুক্রবার শিলিগুড়ি ফিরবেন ৷ একদিন থেকে আবার কলকাতায় ফিরে যাবেন ৷ তাই ফেরার আগে বিশ্বজয়ী মেয়েকে স্বাগত জানানোর প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে শিলিগুড়ির বাড়িতে ৷
মানবেন্দ্র ঘোষ বলেন, "আমি কোনোদিন স্বপ্নেও ভাবিনি আমার মেয়ে ভারতের হয়ে বিশ্বকাপ খেলবে ও জয়ী হবে ৷ আমি ওকে খেলায় ঢুকিয়েছিলাম শরীর চর্চার জন্য ৷ পরে দেখলাম ওর খেলার প্রতি দারুণ আগ্রহ ৷ তারপর থেকে আমি স্বপ্ন দেখতে শুরু করি ৷ প্রথমে স্বপ্ন ছিল ডিস্ট্রিক্ট খেলবে ৷ সেটা খেলার পর বেঙ্গল খেলার স্বপ্ন সার্থক হয় ৷ বেঙ্গল খেলার পর স্বপ্ন দেখেছিলাম ভারতের হয়ে খেলবে ৷ সেই স্বপ্নও সত্যি করেছে রিচা ৷ আর এই সব স্বপ্ন রিচাই দেখাতে শিখিয়েছে ৷"
আর মেয়ের পারফর্ম্যান্স নিয়ে মানবেন্দ্র বলেন, "রিচা যখন ব্যাট করতে নেমেছিল, তখন আমি কফিডেন্ট ছিলাম ৷ কারণ ও সবসময় বলে, 'আমি যদি ধরে খেলতে যাই, তাহলে হয়তো এক রান পাব ৷ কিন্তু, সেখানে আউট হয়ে গেলে আফসোস করেও লাভ হবে না' ৷ তাই রিচা সবসময় আগ্রাসী খেলার পক্ষে ৷ তাই ও যখন নেমেছিল, আমি জানতাম বড় শট খেলে রানটা তুলে দেবে ৷"
তবে, শুধু মেয়ের পারফর্ম্যান্স নয় ৷ মানবেন্দ্র ঘোষের কথায় উঠে এল শেফালি ভার্মা, স্মৃতি মন্ধানাদের কথাও ৷ তিনি বলেন, "ক্রিকেট একটা টিম গেম ৷ সেখানে রিচা শুধু নয় ৷ দলের প্রত্যেকটা মেয়ে ভালো খেলেছে ৷ ওদের মিলিত প্রচেষ্টায় বিশ্বকাপ এসেছে ৷ শেফালিকেই দেখুন ৷ সেদিন কী অসাধারণ খেলল ৷ স্মৃতি পুরো টুর্নামেন্টটা ব্যাটে লিড করল ৷ দীপ্তি, জেমাইমা সবাই নিজেদের দায়িত্বটা পালন করেছে ৷"
উল্লেখ্য, শুক্রবার রিচার শিলিগুড়ি ফেরা আগে জোর প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে ৷ তাঁকে সংবর্ধনা দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে শিলিগুড়িতে ৷ ইতিমধ্যে, শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের তরফে রিচাকে শিলিগুড়ি মহিলা ক্রিকেটের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর ঘোষণা করা হয়েছে ৷ এর আগে ঋদ্বিমান সাহাকে শিলিগুড়ি ক্রিকেটের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর করা হয়েছিল ৷
রিচাকে কীভাবে সংবর্ধনা দেওয়া হবে, তার মোটামুটি পরিকল্পনা করা হয়ে গিয়েছে ৷ ঘরের মেয়েকে স্বাগত জানাতে বাগডোগরা বিমানবন্দরে থাকবেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব ৷ সেখান থেকেই রোড-শো করে নিয়ে যাওয়া হবে রিচাকে ৷ রিচাকে স্বাগত জানানোর প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে বাঘাযতীন অ্যাথলেটিক ক্লাব ৷
এই ক্লাবেই চার বছর বয়সে রিচার ক্রিকেটে হাতেখড়ি ৷ সম্পাদক প্রসূন দাশগুপ্ত বলেন, "বুধবার ভারতীয় দলকে সংবর্ধনা জানাবেন প্রধানমন্ত্রী ৷ আরও কিছু সংবর্ধনা রয়েছে ৷ আমরা প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছি ৷ বাগডোগরা বিমানবন্দর থেকে হুড খোলা জিপে ও বাইকের কনভয় করে রিচাকে ক্লাবে নিয়ে আসা হবে ৷ বাগডোগরা বিমানবন্দরে রিচাকে স্বাগত জানাবেন মেয়র ৷"
শিলিগুড়ি মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ক্রিকেট সচিব ভাস্কর দত্ত মজুমদার বলেন, "এর আগে আমরা ঋদ্ধিমান সাহাকে শিলিগুড়ির ক্রিকেটের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর করেছি ৷ আমরা রিচাকে শিলিগুড়ির মহিলা ক্রিকেটের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর করতে চাই ৷ ইতিমধ্যেই সেই নিয়ে সরকারিভাবে চিঠি দেওয়া হয়েছে ৷ রিচা যেভাবে বাংলাকে ও শিলিগুড়িকে গর্বিত করেছে, আর যেভাবে মহিলা ক্রিকেটের একটা অনুপ্রেরণায় পরিণত হয়েছে, সেজন্য আমাদের এই সিদ্ধান্ত ৷"