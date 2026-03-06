দল হারলেও নজিরে বেথেল, ওয়াংখড়েতে আর কী কী রেকর্ড হল ভারত-ইংল্য়ান্ড সেমিফাইনালে ?

দল হারলেও নজিরে বেথেল, ওয়াংখড়েতে আর কী কী রেকর্ড হল ভারত-ইংল্য়ান্ড সেমিফাইনালে ?
ভারত বনাম ইংল্যান্ড সেমিফাইনালে উঠল 499 রান, যা টি-20 বিশ্বকাপের একটি ম্যাচে সর্বাধিক এগ্রিগেট রান ৷
Published : March 6, 2026 at 4:03 PM IST
মুম্বই, 6 মার্চ: এমন একটা ম্যাচের সাক্ষী থাকতে হয়তো মরুভূমিতেও ক্রোশকে ক্রোশ পথ হাঁটা যায় ৷ ভারত বনাম ইংল্য়ান্ড চলতি টি-20 বিশ্বকাপের দ্বিতীয় সেমিফাইনালের সাক্ষী হয়ে এমনটাই বলছেন ক্রিকেট অনুরাগীরা ৷ বৃহস্পতির সন্ধেয় অভিজাত ওয়াংখেড়ে দেখল রানের উৎসব ৷ যে উৎসবে সামিল দু'দলের ব্য়াটাররাই ৷
ভারত জিতে ফাইনালে গেল বটে ৷ কিন্তু ইংরেজ তরুণ তুর্কি জ্যাকব বেথেলের 48 বলে 105 রানের অতিমানবিক ইনিংসকে উপেক্ষা করেন, কার সাধ্যি ৷ দল হারলেও কুড়ি-বিশের মহাযুদ্ধে এদিন নজির গড়লেন বেথেল ৷ এছাড়া ভারত বনাম ইংল্য়ান্ড সেমিফাইনালে তৈরি হল আরও একাধিক রেকর্ড ৷ দেখে নেওয়া যাক সেগুলি-
- টি-20 বিশ্বকাপে সবচেয়ে বেশি রানের ম্য়াচ: ভারত বনাম ইংল্য়ান্ড দু'দল মিলিয়ে বৃহস্পতিবার দ্বিতীয় সেমিফাইনালে তুলল 499 রান ৷ যা বিশ্বকাপের একটি ম্য়াচে সর্বাধিক এগ্রিগেট রান ৷ সার্বিকভাবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে যা দ্বিতীয় সর্বাধিক ৷
একনজরে আন্তর্জাতিক টি-20 ম্য়াচে সর্বাধিক এগ্রিগেট রান:
- দক্ষিণ আফ্রিকা বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ- 517 রান (2023)
- ভারত বনাম ইংল্যান্ড- 499 রান (2026)
- ভারত বনাম নিউজিল্যান্ড- 496 রান (2026)
An innings of the highest quality from Jacob Bethell 🫡 pic.twitter.com/QiHV4Rf4sw— England Cricket (@englandcricket) March 5, 2026
- বিশ্বকাপে একটি ম্য়াচে সর্বাধিক ছক্কা: ভারত এবং ইংল্য়ান্ড দু'দল মিলিয়ে বৃহস্পতিবার সেমিফাইনাল ম্য়াচে মারল 34টি ছক্কা ৷ যা বিশ্বকাপের একটি ম্য়াচে সর্বাধিক ছক্কার রেকর্ড ৷ এর আগে বিশ্বকাপে সর্বাধিক ছক্কার রেকর্ড ছিল চলতি বছর ওয়েস্ট ইন্ডিজ বনাম জিম্বাবোয়ে ম্য়াচে ৷ সেই ম্য়াচে দু'দল 31টি ছক্কা মেরেছিল ৷
একনজরে টি-20 বিশ্বকাপে একটি ম্য়াচে সর্বাধিক ছক্কা:
- ভারত বনাম ইংল্যান্ড- 34 (2026)
- ওয়েস্ট ইন্ডিজ বনাম জিম্বাবোয়ে- 31 (2026)
- নেদারল্যান্ডস বনাম আয়ারল্যান্ড- 30 (2014)
Everything to play for brings out the finest of knocks at the #T20WorldCup 🙌— ICC (@ICC) March 6, 2026
- বিশ্বকাপের নকআউটে সর্বাধিক ব্যক্তিগত রানের ইনিংস: টি-20 বিশ্বকাপের নকআউট পর্বে এদিন ব্যক্তিগত সর্বাধিক রানের ইনিংসটি এল ইংরেজ ক্রিকেটার জ্যকব বেথেলের ব্য়াটে ৷ 48 বলে 105 রান করলেন বছর বাইশের ক্রিকেটার ৷ ভেঙে দিলেন গত পরশুই কলকাতায় প্রথম সেমিফাইনালে করা ফিন অ্যালেনের অপরাজিত 100 রানের রেকর্ড ৷
বিশ্বকাপের নকআউটে সর্বাধিক ব্যক্তিগত রানের ইনিংস:
- জ্যাকব বেথেল (ইংল্য়ান্ড)- 105 বনাম ভারত, 2026
- ফিন অ্যালেন (নিউজিল্যান্ড)- 100* বনাম দঃ আফ্রিকা, 2006
- তিলাকরত্নে দিলশান (শ্রীলঙ্কা)- 96* বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ, 2009