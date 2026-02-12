ETV Bharat / sports

আইপিএলে গড়াপেটার অভিযোগ, মানহানির মামলায় ধোনিকে 10 লক্ষ টাকা দেওয়ার নির্দেশ হাইকোর্টের

অবসরপ্রাপ্ত আইপিএস অফিসারের মন্তব্যে ক্ষুণ্ণ মহেন্দ্র সিং ধোনি মাদ্রাজ হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন এক যুগ আগে ৷

MS DHONI
এমএস ধোনি (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 12, 2026 at 4:28 PM IST

2 Min Read
চেন্নাই, 12 ফেব্রুয়ারি: গত 12 বছর ধরে চলা একটি মানহানির মামলায় মহেন্দ্র সিং ধোনিকে 10 লক্ষ টাকা দেওয়ার নির্দেশ ৷ বৃহস্পতিবার এমনই নির্দেশ দিল মাদ্রাজ হাইকোর্ট ৷ তবে এই অর্থ জরিমানা বাবদ নয় ৷ বরং অবসরপ্রাপ্ত আইপিএস অফিসার সম্পথ কুমারের বিরুদ্ধে করা মানহানির মামলায় তথ্য হিসেবে প্রদেয় কমপ্য়াক্ট ডিস্কের প্রতিলিপি বা অনুবাদ বের করার জন্য জোড়া বিশ্বজয়ী ভারত অধিনায়ককে 10 লক্ষ টাকা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে বিচারপতি আরএন মঞ্জুলা'র বেঞ্চ ৷

2013 আইপিএল চলাকালীন ম্য়াচ গড়াপেটার একাধিক অভিযোগ সামনে এসেছিল ৷ সেইসব অভিযোগ নিয়ে তদন্ত চলাকালীন খোদ তদন্তকারী অফিসার আইপিএস সম্পথ কুমার এক টেলিভিশন চ্য়ানেলে বিতর্কিত মন্তব্য করেছিলেন মহেন্দ্র সিং ধোনিকে নিয়ে ৷ তাঁর অভিযোগ ছিল, চেন্নাই সুপার কিংস অধিনায়ক (তৎকালীন) এমএস ধোনিও আইপিএলে গড়াপেটায় জড়িত ৷

অবসরপ্রাপ্ত আইপিএস অফিসারের সেই মন্তব্যে ক্ষুণ্ণ মহেন্দ্র সিং ধোনি মাদ্রাজ হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন ৷ গড়াপেটায় তাঁর নাম জুড়ে সংশ্লিষ্ট আইপিএস অফিসার তাঁর ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করেছেন ৷ এই মর্মে 100 কোটি টাকার ক্ষতিপূরণ চেয়ে সম্পথ কুমারের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করেছিলেন ধোনি ৷ 2014 সালে এই মামলার সঙ্গে সম্পর্কিত তথ্য সিডি আকারে পেশ করা হয় ধোনির তরফে ৷ পরবর্তীতে হাইকোর্টের তরফে সিডি'র তথ্য লিখিত আকারে চাওয়া হয় বাদী পক্ষের কাছে ৷ একইসঙ্গে শর্তে বলা হয় যে প্রতিলিপি বা লিখিত আকারে তথ্য বের করার যে অর্থ তা বাদী পক্ষকেই পূরণ করতে হবে ৷

এমতাবস্থায় বৃহস্পতিবার বিচারপতি আরএন মঞ্জুলার বেঞ্চে মামলার শুনানিতে অভিযোগকারী মহেন্দ্র সিং ধোনিকে 10 টাকা জমা দেওয়ার নির্দেশ দেন ৷ কারণ হিসেবে বলা হয়, সিডি থেকে প্রতিলিপি বের করতে হলে অনুবাদক এবং টাইপিস্টকে তিন থেকে চার মাস এই মামলার সঙ্গে নিরন্তর জুড়ে থাকতে হবে ৷ সে কারণেই আগামী 12 মার্চের মধ্যে ধোনিকে প্রধান বিচারপতির তহবিলে 10 লক্ষ টাকা জমা দিতে হবে ৷

মার্চের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে অনুবাদের কাজ সম্পূর্ণ করার নির্দেশ দেন বিচারপতি আরএন মঞ্জুলার ৷ 12 মার্চ পর্যন্ত মুলতুবি রাখা হয়েছে মামলার পরবর্তী শুনানি ৷ 12 বছর ধরে বিভিন্ন কারণে মামলায় শুনানি বিলম্বিত হয়েছে ৷ এরপর বৃহস্পতিবারের নির্দেশ মামলার নিরিখে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে রইল ৷

