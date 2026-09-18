লেওয়ানদস্কির দেশ থেকে লাল-হলুদে নয়া ফরোয়ার্ড, এফিয়ং'য়ের বদলি ?

লেওয়ানদস্কির দেশ থেকে লাল-হলুদে নয়া ফরোয়ার্ড, এফিয়ং'য়ের বদলি ?
ইউরোপা লিগে খেলার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন পোলিশ ফরোয়ার্ডের সঙ্গে আপফ্রন্টে একে লোবা জুটিকে দেখার অপেক্ষায় ইস্টবেঙ্গল জনতা ৷
Published : September 18, 2026 at 2:10 PM IST
কলকাতা, 18 সেপ্টেম্বর: এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ-টু'য়ে জর্ডানের মাটিতে সেদেশের ক্লাব আল-হুসেইনের বিরুদ্ধে ড্র ৷ যে ম্য়াচের পর আক্ষেপ যেমন ঝরে পড়ছে একইসঙ্গে প্রশংসাও কুড়িয়ে নিচ্ছে ইস্টবেঙ্গল শিবির ৷ শুক্রবার গভীর রাতে এসিএল-টু'য়ের প্রথম ম্য়াচ খেলে শহরে ফিরল লাল-হলুদ ব্রিগেড ৷ এরই মধ্যে ইস্টবেঙ্গল আরও এক বিদেশির নাম ঘোষণা করে দিল ৷ একবছরের চুক্তিতে ইস্টবেঙ্গলে যোগ দিলেন পোলিশ ফরোয়ার্ড লুকাস জুলিনস্কি ৷
হিসেব মতো এই মরশুমে লুকাস ইস্টবেঙ্গলের অষ্টম বিদেশি ৷ কিন্তু ভিসা সমস্যায় বহুদিন আগে নাম ঘোষণা হলেও এফিয়ং এনসুংগুসি'কে কলকাতায় নিয়ে আসা সম্ভব হয়নি ৷ তাই মনে করা হচ্ছে গত মরশুমে পঞ্জাব এফসি'র হয়ে খেলা নাইজেরিয়ান স্ট্রাইকারের আশা ছেড়েছে লাল-হলুদ ম্য়ানেজমেন্ট ৷ পরিবর্ত হিসেবে পোল্যান্ডের ফুটবলারকে আইএফএ শিল্ড শুরুর ঠিক আগে দলে নিয়ে নিল গতবারের আইএসএল চ্য়াম্পিয়ন এবং চলতি বছর ডুরান্ড জয়ীরা ৷ খুব শীঘ্রই কলকাতায় পা রাখবেন রবার্ট লেওয়ানদস্কির দেশের এই ফরোয়ার্ড ৷ তবে এফিয়ং'য়ের বিষয়ে কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের কথা লাল-হলুদ জানায়নি ৷
গত মরশুমে তুরস্কের তৃতীয় ডিভিশন ক্লাব সাকারিয়াস্পরের হয়ে 25 ম্য়াচে চার গোল রয়েছে লুকাসের নামের পাশে ৷ যা খুব একটা আশাব্যঞ্জক নয় ৷ সংশ্লিষ্ট ক্লাবটি অবশ্য গত মরশুমে তুরস্কের দ্বিতীয় ডিভিশনে খেলেছিল ৷ চলতি মরশুমে অবনমন হয়েছে তাদের ৷ তুরস্কের সেই ক্লাবের সঙ্গে কয়েকমাস আগে চুক্তি শেষ হওয়ার পর ফ্রি-ফুটবলার ছিলেন লুকাস ৷ শেষ পর্যন্ত ভারতসেরা ক্লাবে যোগদান করলেন তিনি ৷ ইতিমধ্যেই শহরে চলে এসেছেন আইভরি কোস্ট ফরোয়ার্ড একে লোবা ৷ এবার পোলিশ ফুটবলারের শহরে পা রাখার অপেক্ষা ৷ তারপর আন্তোনিও লোপেজ হাবাসের তত্ত্বাবধানে লোবা-লুকাস জুটি যে আপফ্রন্টে ঝড় তুলবেন, তেমনটাই অনুরাগীদের প্রত্যাশা ৷
𝗣𝗢𝗟𝗜𝗦𝗛 𝗣𝗢𝗪𝗘𝗥 𝗨𝗣 𝗙𝗥𝗢𝗡𝗧 💪#AmagoFans - join us in welcoming— East Bengal FC (@eastbengal_fc) September 17, 2026
Łukasz Zwoliński to the 🔴🟡 family, as he signs a one-season contract with us. ✍️
The former Poland U-20 forward 🇵🇱 has played over 200 games in the Ekstraklasa - the Polish top-tier league! 🔥 pic.twitter.com/AGGtzz6iuU
2024-25 মরশুমে যদি ফিরে যায় তাহলে দেখা যাবে পোল্যান্ডের দ্বিতীয় ডিভিশন একটি ক্লাবের হয়ে 34 ম্য়াচে 10টি গোল এবং পাঁচটি অ্যাসিস্ট করেছেন লাল-হলুদে নয়া বিদেশি ৷ যা বেশ তারিফযোগ্য ৷ তাছাড়া পোল্যান্ডের সর্বোচ্চ লিগে দু'শোর বেশি ম্যাচ খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে লুকাসের ৷ কেরিয়ারের অধিকাংশ সময়টা দেশেই কাটিয়েছেন একদা পোল্যান্ডের অনূর্ধ্ব-20 দলের তারকা ৷ এমনকী 2023-24 মরশুমে পোলিশ ক্লাব রাকো চেস্তোচোয়ার হয়ে ইউরোপা লিগের দু'টি ম্য়াচ খেলেছেন তিনি ৷ আইএফএ শিল্ডে ইস্টবেঙ্গল কেমন দল নামাবে, বিষয়টি এখনও পরিষ্কার নয় ৷ তবে হাবাস যে আইএসএলের শুরু থেকে পূর্ণ বিদেশি শক্তি নিয়ে মাঠে নামতে পারবেন, তা বলাই যায় ৷ উল্লেখ্য, আগামী 13 অক্টোবর ঘরের মাঠে ইরাকের আল-শোর্তার বিরুদ্ধে এসিএল-টু'য়ে গ্রুপ পর্বের দ্বিতীয় ম্যাচ খেলবে মশালব্রিগেড ৷ সেখানেও লুকাস'কে পাবে ইস্টবেঙ্গল ৷
এদিকে আম্মানে আল-হুসেইনের বিরুদ্ধে পুরো পয়েন্ট হাতছাড়া হলেও গুরুত্বপূর্ণ এক পয়েন্ট দলের আত্মবিশ্বাস বাড়াবে। জানালেন মিডফিল্ডার দানি রামিরেজ ৷ যাঁর পা থেকেই আল-হুসেইনের বিরুদ্ধে প্রথম গোলটি পেয়েছিল দল ৷ রামিরেজ বলেছেন, "সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল দলকে অন্তত এক পয়েন্ট এনে দেওয়া ৷ আমরা অবশ্যই তিন পয়েন্ট চেয়েছিলাম। কিন্তু জর্ডানের মাটিতে পয়েন্ট পাওয়া সহজ নয় ৷ তাই এই ফলাফলকে সম্মান জানাতেই হবে ৷" নিজের গোল নিয়ে স্প্যানিয়ার্ড বলছেন, "মহাদেশীয় প্রতিযোগিতার মঞ্চে গোল করার অনুভূতিই আলাদা ৷ অনোয়ারও আমার কর্নার থেকে দুর্দান্ত গোল করেছে ৷"