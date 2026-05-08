মার্শের ঝকঝকে শতরান, আরসিবি'কে হারিয়ে প্লে-অফের দৌড়ে টিকে রইল সুপার জায়ান্টস

সেঞ্চুরির পর মার্শ (AP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 8, 2026 at 9:21 AM IST

1 Min Read
লখনউ, 8 মে: হারলে প্রথম দল হিসেবে প্লে-অফের দৌড় থেকে ছিটকে যেত তারা ৷ কিন্তু বৃষ্টিবিঘ্নিত একানায় ঝকঝকে সেঞ্চুরি করে সেটা হতে দিলেন না ওপেনার মিচেল মার্শ ৷ বল হাতে দুরন্ত প্রিন্স যাদব ৷ সবমিলিয়ে ডাকওয়ার্থ-লুইস নিয়মে রয়্য়াল চ্য়ালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুকে ন'রানে হারিয়ে প্লে-অফের সম্ভাবনা খাতায়-কলমে জিইয়ে রাখল লখনউ সুপার জায়ান্টস ৷ টানা ছ'ম্য়াচ হারের পর জয়ের সরণিতে ফিরে ডিফেন্ডিং চ্য়াম্পিয়নদের শীর্ষস্থান দখলের সুযোগও আটকে দিল তারা ৷

