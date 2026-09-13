বঙ্গ ফুটবলের তৃণমূল স্তরে অনাদর নিত্য সঙ্গী, চলছে দায় ঠেলাঠেলি; সমাধান অজানা

বঙ্গ ফুটবলের তৃণমূল স্তরে অনাদর নিত্য সঙ্গী, চলছে দায় ঠেলাঠেলি; সমাধান অজানা
সম্প্রতি কলকাতা লিগের তৃতীয় ডিভিশনের একটি মাঠের চরম দুর্দশার ছবি ভাইরাল রয়েছে ৷ যা নিয়ে মুখ খুলেছেন বাইচুং ৷ রইল সঞ্জয় অধিকারীর বিশেষ প্রতিবেদন ৷
Published : September 13, 2026 at 8:21 PM IST
কলকাতা, 13 সেপ্টেম্বর: 'ভাগের ময়দান মাটি পায় না' ৷ সাড়ে ছ'মাইল ময়দানের অবস্থা ব্যাখ্যায় এটাই বোধহয় সবচেয়ে জুতসই লাইন ৷ ফুটবল, ক্রিকেট এবং হকি- এই তিন খেলা ময়দানে নিয়মিত হয় ৷ বর্তমানে ফুটবলের মরশুম ৷ পঞ্চম ডিভিশন থেকে প্রথম ডিভিশন, সমস্ত লিগের খেলা চলছে এখন ৷ এরপর শুরু হবে ক্রিকেট মরশুম ৷ তারপর হকি ৷ সবমিলিয়ে 365 দিন খেলোয়াড়দের দাপাদাপিতে মাঠগুলোর হাল বেহাল ৷ সাম্প্রতিক সময়ে সামাজিক মাধ্যমে একটি ছবি ভাইরাল হয়েছিল ৷ যেখানে দেখা যাচ্ছে কর্দমাক্ত মাঠে এবং কার্যত লম্বা লম্বা ঘাসের জঙ্গলের মধ্যে কলকাতা লিগের তৃতীয় ডিভিশনের ফুটবল চলছে ৷ চর্চায় এসেছিল ছবিটি ৷ যত্নের দরকার বলে বিবৃতির পরে বিবৃতি এসেছে ৷ কিন্তু দায় ঠেলাঠেলির পালা সরিয়ে সুরাহা কীভাবে সম্ভব ? কেউ বলছে না ৷
খোলা আকাশের নীচে খোলা ময়দান ৷ যার স্বত্ত্বাধিকারী ময়দানের ক্লাবগুলো ৷ তারাই মাঠ ব্যবহার করে ৷ এক নয়, একটি মাঠের একাধিক স্বত্ত্বাধিকারী রয়েছে ৷ এদের বেশিরভাগেরই ফুটবল, ক্রিকেট দল রয়েছে ৷ এমনকী হকি দলও রয়েছে ৷ তিনটি ভিন্ন খেলার জন্য মাঠ তো দরকার, কিন্তু রক্ষণাবেক্ষণ ? এই প্রশ্ন উঠলেই সামনে আসছে মালিকানার প্রশ্ন ৷ ময়দানের মালিকানা সেনাবাহিনীর অধীনে ৷ তাই তো 1 অক্টোবর থেকে 15 অক্টোবর পর্যন্ত ময়দানে সবকিছু বন্ধ থাকে ৷ এই নিয়ম ব্রিটিশ আমল থেকে আবহমান শুধুমাত্র মালিকানা জাহির করার জন্য ৷ ময়দানে একটা পেরেক পুঁতলেও সেনাবাহিনীর অনুমতি লাগে ৷ তাই ময়দানে কোনও স্থায়ী ইমারত তৈরি করা যায় না ৷
নিয়মের এতকিছুর মধ্যে মাঠের যত্ন জরুরি। আর সেই যত্নের অভাবেই ভরা বর্ষায় ফুটবলের সময় ময়দানের মাঠের কঙ্কালসার চেহেরা সামনে এসেছে ৷ ভালো ফুটবলের জন্য জরুরি ভালো মাঠ ৷ বাংলার ফুটবলের উন্নতির বুলি আওড়ালেও খেলার মাঠের করুণ ছবি আদতে এই রাজ্যের ফুটবলের দৈন্যদশা সামনে নিয়ে এসেছে ৷ কেন বাংলা থেকে ভালো ফুটবলার উঠে আসছে না, সেটা অনেকেরই প্রশ্ন ৷ সম্প্রতি ফুটবল প্লেয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্ডিয়া'র বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে দেশের তাবড় ফুটবলারদের উপস্থিতিতে বাংলা ফুটবলের বেহাল দশা নিয়ে সরব হয়েছেন বাইচুং ভুটিয়া ৷ কলকাতা ময়দানে খেলেই ভারত তথা বিশ্ব ফুটবলে তাঁর প্রতিষ্ঠা ৷ খারাপ মাঠে খেলার অভিজ্ঞতাও রয়েছে ৷ 2002-03 মরশুমে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের খারাপ পরিস্থিতির কারণে তিনি ফেডারেশন কাপের ম্য়াচে নামতে অস্বীকার করেছিলেন ৷ যা নিয়ে বিতর্ক হয়েছিল ৷
তারপর দু'দুটো সরকার বদলেছে ৷ পাঁচজন ক্রীড়ামন্ত্রী রাজ্যের খেলাধুলোর দায়িত্ব সামলেছেন ৷ কিন্তু মাঠের উন্নতির প্রয়োজন বোধ করেননি ৷ বাইচুং জানিয়েছেন, নীচুস্তরের লিগগুলির ফুটবল মাঠের বেহাল দশা দেখে তিনি বিস্মিত ৷ তাঁর কথায়, "ফেডারেশন বা ফুটবল নিয়ামক সংস্থার এই অবহেলা আদতে ভারতীয় ফুটবলেরই ক্ষতি করছে ৷ পরিসংখ্যান বলবে সমস্ত লিগ সম্পন্ন হয়েছে ৷ বক্সে টিক পড়বে ৷ কিন্তু তাতে ফুটবলের কোনও লাভ হবে না এবং হচ্ছেও না ৷
বাইচুং ভুটিয়ার প্রশ্নের উত্তরে আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত বলছেন, "ঘাস কাটার ব্যবস্থা থাকে সত্ত্বেও বর্ষায় কারণে তা ব্যবহার করা যায়নি ৷" মাঠের উন্নতি সাধনের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁ'য়ের সঙ্গে তাঁর বিস্তারিত কথা হয়েছে বলেও জানিয়েছেন তিনি ৷ মাঠের উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা জমা দেওয়ার কথা আইএফএকে ক্রীড়ামন্ত্রী বলেছেন তিনি ৷
কিন্তু সমস্যাটি ঠিক কোথায় ? আইএফএ সচিব বলেন, "মাঠের মাটি সরে গিয়েছে ৷ খেলার মাঠ কচ্ছপের পিঠের মত হওয়া উচিত ৷ অথচ এখন তা বাটির মতো হয়ে গিয়েছে ৷ ফলে জল সরতে পারছে না ৷ তার উপর পিচের মাটি ধুয়ে জল নিচে যাওয়ার সমস্যা বাড়িয়েছে ৷ ফলে এই অবস্থা ৷" তাঁর সংযোজন, "দু'ফুট উঁচু করতে হবে মাঠগুলোকে ৷ এখন খেলা চলছে ৷ এতগুলো ম্যাচ হয়। সময় দরকার।"
হকি এখন অ্যাস্ট্রোটার্ফে ৷ এরপর ক্রিকেটের পিচ তৈরির কাজ নভেম্বর থেকে শুরু হবে ৷ ফলে ফুটবলের বেহাল দশা ঠিক করার পথ কার্যত নেই ৷ আর ক্লাবগুলোর মরশুম দীর্ঘায়িত করার সুযোগ আর্থিক কারণে সম্ভব নয় ৷ ফুটবল, ক্রিকেট এবং হকি- তিন ভিন্ন খেলার কার্যকর্তারা বসে যে মাঠগুলোকে ভাগ করে নেবেন তার উপায় নেই ৷ ফলে কাদা মাঠে ফুটবলারদের চোট পাওয়ার আতঙ্কের জেরে ভালো ফুটবল খেলতে না-পারার নিরাশা নিয়ে ময়দান রয়েছে ময়দানেই ৷ শুধু ফুটবলই নয়, এবড়ো খেবড়ো মাঠে ক্রিকেটে ফিল্ডিং করার সময়ও চোট পাওয়ার শঙ্কা থাকে ৷ তাই তিন ঘেরা মাঠের পরিচর্যা হলেও ভাগের ময়দান মাটি পায় না ৷