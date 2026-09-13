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বঙ্গ ফুটবলের তৃণমূল স্তরে অনাদর নিত্য সঙ্গী, চলছে দায় ঠেলাঠেলি; সমাধান অজানা

সম্প্রতি কলকাতা লিগের তৃতীয় ডিভিশনের একটি মাঠের চরম দুর্দশার ছবি ভাইরাল রয়েছে ৷ যা নিয়ে মুখ খুলেছেন বাইচুং ৷ রইল সঞ্জয় অধিকারীর বিশেষ প্রতিবেদন ৷

LOWER DIVISION LEAGUES IN KOLKATA
এমন সব মাঠেই চলছে কলকাতা লিগের তৃতীয়-চতুর্থ ডিভিশনের খেলা (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 13, 2026 at 8:21 PM IST

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কলকাতা, 13 সেপ্টেম্বর: 'ভাগের ময়দান মাটি পায় না' ৷ সাড়ে ছ'মাইল ময়দানের অবস্থা ব্যাখ্যায় এটাই বোধহয় সবচেয়ে জুতসই লাইন ৷ ফুটবল, ক্রিকেট এবং হকি- এই তিন খেলা ময়দানে নিয়মিত হয় ৷ বর্তমানে ফুটবলের মরশুম ৷ পঞ্চম ডিভিশন থেকে প্রথম ডিভিশন, সমস্ত লিগের খেলা চলছে এখন ৷ এরপর শুরু হবে ক্রিকেট মরশুম ৷ তারপর হকি ৷ সবমিলিয়ে 365 দিন খেলোয়াড়দের দাপাদাপিতে মাঠগুলোর হাল বেহাল ৷ সাম্প্রতিক সময়ে সামাজিক মাধ্যমে একটি ছবি ভাইরাল হয়েছিল ৷ যেখানে দেখা যাচ্ছে কর্দমাক্ত মাঠে এবং কার্যত লম্বা লম্বা ঘাসের জঙ্গলের মধ্যে কলকাতা লিগের তৃতীয় ডিভিশনের ফুটবল চলছে ৷ চর্চায় এসেছিল ছবিটি ৷ যত্নের দরকার বলে বিবৃতির পরে বিবৃতি এসেছে ৷ কিন্তু দায় ঠেলাঠেলির পালা সরিয়ে সুরাহা কীভাবে সম্ভব ? কেউ বলছে না ৷

খোলা আকাশের নীচে খোলা ময়দান ৷ যার স্বত্ত্বাধিকারী ময়দানের ক্লাবগুলো ৷ তারাই মাঠ ব্যবহার করে ৷ এক নয়, একটি মাঠের একাধিক স্বত্ত্বাধিকারী রয়েছে ৷ এদের বেশিরভাগেরই ফুটবল, ক্রিকেট দল রয়েছে ৷ এমনকী হকি দলও রয়েছে ৷ তিনটি ভিন্ন খেলার জন্য মাঠ তো দরকার, কিন্তু রক্ষণাবেক্ষণ ? এই প্রশ্ন উঠলেই সামনে আসছে মালিকানার প্রশ্ন ৷ ময়দানের মালিকানা সেনাবাহিনীর অধীনে ৷ তাই তো 1 অক্টোবর থেকে 15 অক্টোবর পর্যন্ত ময়দানে সবকিছু বন্ধ থাকে ৷ এই নিয়ম ব্রিটিশ আমল থেকে আবহমান শুধুমাত্র মালিকানা জাহির করার জন্য ৷ ময়দানে একটা পেরেক পুঁতলেও সেনাবাহিনীর অনুমতি লাগে ৷ তাই ময়দানে কোনও স্থায়ী ইমারত তৈরি করা যায় না ৷

কলকাতা ফুটবলের লিগের নীচুস্তরের দুর্দশা নিয়ে বিশেষ প্রতিবেদন (ETV Bharat)

নিয়মের এতকিছুর মধ্যে মাঠের যত্ন জরুরি। আর সেই যত্নের অভাবেই ভরা বর্ষায় ফুটবলের সময় ময়দানের মাঠের কঙ্কালসার চেহেরা সামনে এসেছে ৷ ভালো ফুটবলের জন্য জরুরি ভালো মাঠ ৷ বাংলার ফুটবলের উন্নতির বুলি আওড়ালেও খেলার মাঠের করুণ ছবি আদতে এই রাজ্যের ফুটবলের দৈন্যদশা সামনে নিয়ে এসেছে ৷ কেন বাংলা থেকে ভালো ফুটবলার উঠে আসছে না, সেটা অনেকেরই প্রশ্ন ৷ সম্প্রতি ফুটবল প্লেয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্ডিয়া'র বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে দেশের তাবড় ফুটবলারদের উপস্থিতিতে বাংলা ফুটবলের বেহাল দশা নিয়ে সরব হয়েছেন বাইচুং ভুটিয়া ৷ কলকাতা ময়দানে খেলেই ভারত তথা বিশ্ব ফুটবলে তাঁর প্রতিষ্ঠা ৷ খারাপ মাঠে খেলার অভিজ্ঞতাও রয়েছে ৷ 2002-03 মরশুমে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের খারাপ পরিস্থিতির কারণে তিনি ফেডারেশন কাপের ম্য়াচে নামতে অস্বীকার করেছিলেন ৷ যা নিয়ে বিতর্ক হয়েছিল ৷

তারপর দু'দুটো সরকার বদলেছে ৷ পাঁচজন ক্রীড়ামন্ত্রী রাজ্যের খেলাধুলোর দায়িত্ব সামলেছেন ৷ কিন্তু মাঠের উন্নতির প্রয়োজন বোধ করেননি ৷ বাইচুং জানিয়েছেন, নীচুস্তরের লিগগুলির ফুটবল মাঠের বেহাল দশা দেখে তিনি বিস্মিত ৷ তাঁর কথায়, "ফেডারেশন বা ফুটবল নিয়ামক সংস্থার এই অবহেলা আদতে ভারতীয় ফুটবলেরই ক্ষতি করছে ৷ পরিসংখ্যান বলবে সমস্ত লিগ সম্পন্ন হয়েছে ৷ বক্সে টিক পড়বে ৷ কিন্তু তাতে ফুটবলের কোনও লাভ হবে না এবং হচ্ছেও না ৷

LOWER DIVISION LEAGUES IN KOLKATA
মাঠের চরম দুর্দশার ছবি (ETV Bharat)

বাইচুং ভুটিয়ার প্রশ্নের উত্তরে আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত বলছেন, "ঘাস কাটার ব্যবস্থা থাকে সত্ত্বেও বর্ষায় কারণে তা ব্যবহার করা যায়নি ৷" মাঠের উন্নতি সাধনের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁ'য়ের সঙ্গে তাঁর বিস্তারিত কথা হয়েছে বলেও জানিয়েছেন তিনি ৷ মাঠের উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা জমা দেওয়ার কথা আইএফএকে ক্রীড়ামন্ত্রী বলেছেন তিনি ৷

কিন্তু সমস্যাটি ঠিক কোথায় ? আইএফএ সচিব বলেন, "মাঠের মাটি সরে গিয়েছে ৷ খেলার মাঠ কচ্ছপের পিঠের মত হওয়া উচিত ৷ অথচ এখন তা বাটির মতো হয়ে গিয়েছে ৷ ফলে জল সরতে পারছে না ৷ তার উপর পিচের মাটি ধুয়ে জল নিচে যাওয়ার সমস্যা বাড়িয়েছে ৷ ফলে এই অবস্থা ৷" তাঁর সংযোজন, "দু'ফুট উঁচু করতে হবে মাঠগুলোকে ৷ এখন খেলা চলছে ৷ এতগুলো ম্যাচ হয়। সময় দরকার।"

হকি এখন অ্যাস্ট্রোটার্ফে ৷ এরপর ক্রিকেটের পিচ তৈরির কাজ নভেম্বর থেকে শুরু হবে ৷ ফলে ফুটবলের বেহাল দশা ঠিক করার পথ কার্যত নেই ৷ আর ক্লাবগুলোর মরশুম দীর্ঘায়িত করার সুযোগ আর্থিক কারণে সম্ভব নয় ৷ ফুটবল, ক্রিকেট এবং হকি- তিন ভিন্ন খেলার কার্যকর্তারা বসে যে মাঠগুলোকে ভাগ করে নেবেন তার উপায় নেই ৷ ফলে কাদা মাঠে ফুটবলারদের চোট পাওয়ার আতঙ্কের জেরে ভালো ফুটবল খেলতে না-পারার নিরাশা নিয়ে ময়দান রয়েছে ময়দানেই ৷ শুধু ফুটবলই নয়, এবড়ো খেবড়ো মাঠে ক্রিকেটে ফিল্ডিং করার সময়ও চোট পাওয়ার শঙ্কা থাকে ৷ তাই তিন ঘেরা মাঠের পরিচর্যা হলেও ভাগের ময়দান মাটি পায় না ৷

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TAGGED:

CALCUTTA FOOTBALL LEAGUE
বঙ্গ ফুটবলের নীচুতলায় অনাদর
কলকাতা ফুটবল লিগ
বাইচুং ভুটিয়ার অভিযোগ
LOWER DIVISION LEAGUES IN KOLKATA

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