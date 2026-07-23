উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আগেই কমনওয়েলথে পদক নিশ্চিত লভলিনা'র, কীভাবে ?

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আগেই কমনওয়েলথে পদক নিশ্চিত লভলিনা'র, কীভাবে ?
রিং'য়ে নামতেও হল না ৷ তার আগেই কেরিয়ারের প্রথম কমনওয়েলথ গেমস পদক জিতে নিলেন ভারতের তারকা মহিলা বক্সার লভলিনা ৷
Published : July 23, 2026 at 3:41 PM IST
গ্লাসগো, 23 জুলাই: কোনও প্রতিযোগী এখনও ইভেন্টেই নামলেন না ৷ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানও আয়োজন হল না ৷ অথচ তার আগেই 2026 কমনওয়েলথ গেমসে প্রথম পদক চলে এল ভারতের ঝুলিতে ৷ বক্সিংয়ে পদক নিশ্চিত করলেন 2021 অলিম্পিক্সে ব্রোঞ্জজয়ী লভলিনা বরগোহাইন ৷
- কীভাবে পদক নিশ্চিত লভলিনা'র: কমনওয়েলথ গেমসের 75 কেজি বিভাগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন লভলিনা ৷ সেই বিভাগেই রিং'য়ে নামার আগে সেমিফাইনাল নিশ্চিত করেছেন ভারতীয় বক্সার ৷ আর নিয়ম মেনে শেষ চার নিশ্চিত হওয়ার সঙ্গে নিদেনপক্ষে ব্রোঞ্জ পদক ঝুলিতে পুরে নিয়েছেন লভলিনা ৷
আসলে লভলিনার ইভেন্টে অংশগ্রহণকারী প্রতিযোগীর সংখ্যা মাত্র পাঁচ ৷ তাই ব়্যাংকিংয়ের নিরিখে কেবল লভলিনা নন, আরও দুই বক্সার বিনা লড়াইয়েই পরের পর্বের ছাড়পত্র পেয়েছেন ৷ অর্থাৎ, সংশ্লিষ্ট ইভেন্টে কোয়ার্টার ফাইনালে অনুষ্ঠিত হবে মাত্র একটি ৷ খুব স্বাভাবিকভাবেই বাই পেয়ে সেমিফাইনালে পৌঁছে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পদক নিশ্চিত হয়েছে লভলিনা'র ৷ উল্লেখ্য, রাজ্যের প্রথম মহিলা অ্যাথলিট হিসেবে 2021 টোকিয়ো অলিম্পিক্সে অংশগ্রহণেই পোডিয়াম ফিনিশ করেছিলেন অসমের লভলিনা ৷
2022 কমনওয়েলথ গেমসে 70 কেজি বিভাগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন লভলিনা ৷ সেখানে কোয়ার্টার ফাইনালে ওয়েলস প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে হেরে বিদায় নিয়েছিলেন তিনি ৷ সেদিত থেকে দেখতে গেলে কমনওয়েলথ গেমসে এটিই প্রথম পদক অসম বক্সারের ৷
Olympic medallist boxer Lovlina Borgohain moved straight into the Commonwealth Games 2026 women's 75kg semifinals after a bye. That put India on the medals table before the opening ceremony, with at least bronze already assured. pic.twitter.com/2lbdIUVGkW— IANS (@ians_india) July 23, 2026
- কবে রিং'য়ে নামছেন লভলিনা: ব্রোঞ্জ পদক নিশ্চিত হওয়ায় লভলিনা এবার রিং'য়ে নামবেন পদকের রং বদলানোর লক্ষ্যে ৷ আগামী 31 জুলাই টুভালু'র প্রতিদ্বন্দ্বী তাফাকি'র বিরুদ্ধে সেমিফাইনালে নামবেন লভলিনা ৷ জিতলে স্বর্ণপদকের জন্য লড়বেন ভারতীয় বক্সার ৷
- উদ্বোধনীতে দেশের পতাকাবাহক: তার আগে স্থানীয় সময় 23 জুলাই সন্ধে সাড়ে আটটা এবং ভারতীয় সময় 24 জুলাই রাত সাড়ে 12টায় কমনওয়েলথ গেমসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে দেশের পতাকা বইবেন লভলিনা ৷ তাঁর সঙ্গেই উদ্বোধনী ভারতের পতাকা থাকবে আরেক মহিলা অ্যাথলিট মীরাবাই চানু'র হাতে ৷ তবে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরুর আগে অবশ্য লন-বোলস দিয়ে 23তম কমনওয়েলথ গেমসে অভিযান শুরু করছে ভারত ৷ পুরুষ সিঙ্গলস এবং মহিলা পেয়ার্স ইভেন্টে ভারত নামছে প্রথমদিন অর্থাৎ বৃহস্পতিবার ৷