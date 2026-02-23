পাওয়ার-প্লে'তেই ম্যাচটা হেরে গিয়েছিলাম: সূর্যকুমার

পাওয়ার-প্লে'তেই ম্যাচটা হেরে গিয়েছিলাম: সূর্যকুমার
আগামী 26 ফেব্রুয়ারি সুপার-এইটের দ্বিতীয় ম্যাচে ভারতের প্রতিপক্ষ জিম্বাবোয়ে ৷
Published : February 23, 2026 at 9:28 AM IST
আমেদাবাদ, 23 ফেব্রুয়ারি: সুপার-এইটের শুরুতে দঃ আফ্রিকার কাছে লজ্জার হার ৷ যা বাস্তবের রুক্ষ মাটিতে এনে দাঁড় করিয়েছে ভারতীয় দলকে ৷ 76 রানে হারিয়ে ভারতের সেমিফাইনালে যাওয়ার রাস্তাতেও কাঁটা বিছিয়ে দিয়েছেন এইডেন মার্করামরা ৷ এমন সময় ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নদের এমন কদর্য হারের ময়নাতদন্তে বেরিয়ে আসছে নানা কারণ ৷ তবে ম্যাচের পর ভারত অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব জানালেন, পাওয়ার-প্লে'তেই ম্যাচটা হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল ৷
চ্যালেঞ্জিং 188 রানের লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে পাঁচ ওভারে 26 রানের মধ্যে তিন উইকেট হারায় টিম ইন্ডিয়া ৷ শেষমেশ 19 ওভারের মধ্যে 111 রানে গুটিয়ে যায় ভারতের তারকাখচিত ব্যাটিং লাইন-আপ ৷ দলের জঘন্য ব্যাটিং পারফরম্যান্স নিয়ে বলতে গিয়ে ম্যাচের পর সূর্য বলেন, ''180-185 রান তাড়া করতে নামলে পাওয়ার-প্লে'তে হয়তো ম্যাচ জেতা যায় না ৷ কিন্তু পাওয়ার-প্লে'তে একটা ম্যাচ হেরে যাওয়া সম্ভব ৷ আমরা ওই পর্বে অনেকগুলো উইকেট হারিয়ে ফেলেছি ৷ এরপর প্রয়োজনীয় ছোট-ছোট পার্টনারশিপও জোগাড় করতে পারিনি ৷ যাইহোক এটা খেলার অঙ্গ ৷ আমরা এই ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে আরও শক্তিশালী হয়ে ফিরব ৷''
অবশ্য রবিবাসরীয় নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে টস হেরে প্রথম বোলিং করা ভারতীয় দল শুরুটা দুর্দান্ত করেছিল ৷ চতুর্থ ওভারের মধ্যে 20 রানে প্রোটিয়াদের তিন ব্যাটারকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন জসপ্রীত বুমরা, আর্শদীপ সিংরা ৷ কিন্তু এরপর ডেভিড মিলার এবং ডেওয়াল্ড ব্রেভিসের জুটি মিডল-ওভারগুলোতে ম্যাচ ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছে, তা স্বীকার করে নিলেন 'স্কাই' ৷
ভারত অধিনায়কের কথায়, ''শুরুতে আমরা ভীষণভাবে ম্যাচে ছিলাম ৷ দারুণ বোলিংয়ে ওদের 20 রানের মধ্যে তিন উইকেট তুলে নিয়েছিলাম ৷ এরপর 7-15 ওভার আমার মনে হয় ওরা দুর্দান্ত ব্যাটিং করেছে ৷ পরবর্তীতে আমরা অবশ্য ফের ম্যাচে ফিরেছিলেম ৷ সার্বিকভাবে আমাদের বোলিং ভালো হয়েছে ৷ তবে ব্যাটিংটা আরেকটু ভালো হতে পারত ৷''
সুপার-এইটের শুরুতে এহেন হতশ্রী পারফরম্যান্সের পর বাকি দু'টি ম্যাচের জন্য ভারতীয় দল কী রণকৌশল সাজাবে, তা অজানা ৷ তবে এই হার যে শেষ চারে যাওয়ার পথে বড়সড় প্রশ্নচিহ্ন তুলে দিল, তা বলার অপেক্ষা রাখে না ৷ কারণ দঃ আফ্রিকার কাছে হেরে ভারতের রান-রেট নেমে হয়েছে -3.800 ৷ সামনে চলতি বিশ্বকাপের সারপ্রাইজ প্যাকেজ জিম্বাবোয়ে এবং ডার্ক হর্স ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৷
আরেকটা ম্যাচে পদস্খলন মানেই 'মৃত্যু' জেনে আগামী জিম্বাবোয়ে ম্যাচ নিয়ে ভারত অধিনায়ক বলছেন, ''বিষয়টাকে খুব সহজ রাখার চেষ্টা করছি ৷ আমরা যে ব্র্যান্ডের ক্রিকেট খেলতে অভ্যস্ত সেটাই খেলার চেষ্টা করব ৷ এর বাইরে বেশি কিছু না ৷''