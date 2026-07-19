যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে 'করব লড়ব জিতব', রুদ্ধশ্বাস জয়ে প্রথম মেজর লিগ খেতাব নাইট রাইডার্সের

যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে 'করব লড়ব জিতব', রুদ্ধশ্বাস জয়ে প্রথম মেজর লিগ খেতাব নাইট রাইডার্সের
মাত্র এক রানে ওয়াশিংটন ফ্রিডম'কে হারিয়ে প্রথমবার মেজর লিগ ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হল লস অ্যাঞ্জেলস নাইট রাইডার্স ৷
Published : July 19, 2026 at 3:05 PM IST
ওকল্যান্ড, 19 জুলাই: ইন্ডিয়ান প্রিমিয়র লিগে চলতি বছরটা মোটেই ভালো যায়নি কলকাতা নাইট রাইডার্সের ৷ কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে জয়জয়কার পার্পল ব্রিগেডের ৷ ওয়াশিংটন ফ্রিডম'কে রুদ্ধশ্বাস ফাইনালে এক রানে হারিয়ে প্রথমবার মেজর লিগ ক্রিকেটে চ্য়াম্পিয়ন লস অ্যাঞ্জেলস নাইট রাইডার্স ৷
ওকল্য়ান্ডে রবিবার অনুষ্ঠিত ফাইনালে প্রথম ব্য়াট করে 164 রান তোলে নাইট রাইডার্স ৷ জবাবে শেষ ওভারে ওয়াশিংটন ফ্রিডমের জয়ের জন্য চার উইকেটে প্রয়োজন ছিল 14 রান ৷ কিন্তু 12 রানের বেশি তুলতে পারেনি তারা ৷ ওবাস পিনার ছক্কা হাঁকিয়ে শুরু করলেও দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বলে জোড়া উইকেট তুলে নেন নাইট পেসার ভ্যান শাকউইক ৷ চতুর্থ বলে লকি ফার্গুসন চার মেরে ফের জয়ের সম্ভাবনা তৈরি করেন ওয়াশিংটনের ৷ শেষ বলে দু'রান এলে ম্য়াচ টাই করতে পারত মেজর লিগের প্রাক্তন চ্য়াম্পিয়নরা ৷ কিন্তু দ্বিতীয় রান নিতে গিয়ে লাহিরু মিলান্থা আউট হলে খেতাব ধরা দেয় নাইট রাইডার্স'কে ৷
নাইটদের হয়ে এদিন তিনটি করে উইকেট নেন জেসন হোল্ডার ও সুনীল নারিন ৷ এর মধ্যে চার ওভারে মাত্র 13 রান খরচ করে ম্য়াচের সেরা নারিন ৷ 165 রান তাড়া করতে নেমে 20 ওভারে নয় উইকেট হারিয়ে 163 রানে থেমে যায় ওয়াশিংটনের ইনিংস ৷ স্টিভ স্মিথ'কে আট রানে ফেরান সুনীল নারিন ৷ জোড়া এলিমিনেটরে ব্য়াট হাতে বিধ্বংসী ফর্মে ধরা দেওয়া স্টাম্পার-ব্য়াটার আন্দ্রিয়াস গাউস'কে 40 রানে ফেরান হোল্ডার ৷ ওয়াশিংটনের হয়ে সর্বাধিক 24 বলে 53 রান করেন ওবাস পিনার ৷
𝐂𝐫𝐨𝐰𝐧𝐞𝐝 ⭐🏆#WeAreLAKR | #LAKnightRiders | #MLC26 | #LAKRvWF pic.twitter.com/xUvJeKlP5d— Los Angeles Knight Riders (@LA_KnightRiders) July 19, 2026
টস হেরে এদিন প্রথম ব্য়াটিং করে নাইট রাইডার্স ৷ কলিন মুনরো এবং আন্দ্রে ফ্লেচার ওপেনিং জুটিতে 66 রান তুলে শুরুটা ভালো করলেও পরের দিকে ব্য়াটিং ব্যর্থতায় 19.4 ওভারে 164 রানে অলআউট হয়ে যায় এলএকেআর ৷ সর্বাধিক 27 বলে 47 রান করেন ফ্লেচার ৷ 40 রান আসে মুনরো'র ব্য়াটে ৷ ওয়াশিংটনের হয়ে সর্বাধিক তিন উইকেট নেন বেন ডুয়ার্শুইস ৷
The LAKR stadium. The championship….cricket in America….awesome @SunilPNarine74 @Jaseholder98 @Russell12A and all of the team. Absolutely outstanding. You all said we are here to win not just participate….and u showed it. Love u all….Korbo Lorbo Jeetbo!— Shah Rukh Khan (@iamsrk) July 19, 2026
মেজর লিগে দলের প্রথম খেতাব জয়ে স্বভাবতই উচ্ছ্বসিত শাহরুখ খান ৷ এক্সে তিনি লেখেন, "লস অ্যাঞ্জেলস নাইট রাইডার্স স্টেডিয়াম, চ্যাম্পিয়নশিপ, আমেরিকায় ক্রিকেট... সবমিলিয়ে দুর্দান্ত ৷ সুনীল নারিন, জেসন হোল্ডার, আন্দ্রে রাসেল-সহ সমগ্র টিম এককথায় অসাধারণ ৷ তোমরা বলেছিলে আমরা এখানে কেবল অংশগ্রহণ করতে নয়, জিততে এসেছি ৷ তোমরা সেটা দেখিয়ে দিলে ৷ সকলকে ভালোবাসা ৷ করব লড়ব জিতব ৷"