রেকর্ডবুকে ম্য়াচের সেরা হারমার, ইডেনে কী কী নজির হল আড়াইদিনে ?

রেকর্ডবুকে ম্য়াচের সেরা হারমার, ইডেনে কী কী নজির হল আড়াইদিনে ?
দেড় দশক বাদে ভারতের মাটিতে টেস্ট জিতল প্রোটিয়ারা ৷ 1999-2000 সালের পর এদেশে ফের সিরিজ জয়ের হাতছানি তাঁদের সামনে ৷
Published : November 16, 2025 at 4:18 PM IST
হায়দরাবাদ, 16 নভেম্বর: পছন্দের ঘূর্ণি পিচ চেয়ে ইডেনে টিম ইন্ডিয়ার অসহায় আত্মসমর্পণ ৷ দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে দু'ম্য়াচের সিরিজের প্রথম টেস্ট হেরে বেকায়দায় গম্ভীর অ্য়ান্ড কোম্পানি ৷ যা উসকে দিচ্ছে গতবছর শেষদিকে ঘরের মাটিতে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজের কথা ৷ সেবার কিউয়িদের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের সিরিজে ক্লিন-স্যুইপ হতে হয়েছিল টিম ইন্ডিয়াকে ৷ সে যাইহোক, দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট হেরে 54.17 পয়েন্ট পার্সেন্টেজ নিয়ে ডব্লিউটিসি পয়েন্ট তালিকায় চারে নেমে গেল ভারতীয় দল ৷ অন্যদিকে 15 বছর বাদে ভারতের মাটিতে টেস্ট জিতে দু'য়ে উঠে এল দক্ষিণ আফ্রিকা (66.67) ৷
পাশাপাশি ইডেনে সাক্ষী রইল একাধিক রেকর্ডের ৷ দক্ষিণ আফ্রিকা স্পিনার হিসেবে ভারতের মাটিতে সেরা বোলিং ফিগার উপহার দিলেন সাইমন হারমার ৷ এছাড়া আর কোন কোন নজির হল ইডেনে আড়াইদিনের টেস্টে ৷ আসুন দেখে নেওয়া যাক-
" i'm not a stats man, i'm a win man"— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) November 16, 2025
simon harmer's twin four-fors will go into eden gardens folklore 🙌 #INDvSA pic.twitter.com/Vz9oWFXJ3H
- ক্রিকেটের নন্দনকাননে এদিন 124 রান তাড়া করতে নেমে 93 রানে গুটিয়ে গেল ভারতীয় ব্য়াটিং লাইন-আপ ৷ যা দেশের মাটিতে চতুর্থ ইনিংসে দ্বিতীয় সর্বনিম্ন ৷ দেশের মাটিতে চতুর্থ ইনিংসে ভারতের সর্বনিম্ন 83 রানের স্কোরটি এসেছিল ইংল্য়ান্ডের বিরুদ্ধে 1977 সালে ৷ যে ম্য়াচে 200 রানে হেরেছিল টিম ইন্ডিয়া ৷
- টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে (নিজেদের) দ্বিতীয় সর্বনিম্ন টার্গেট রক্ষা করে জিতল দক্ষিণ আফ্রিকা শিবির ৷ 1994 সালে সিডনিতে অস্ট্রেলিয়াকে 117 রানের লক্ষ্যমাত্রা দিয়ে জিতেছিল প্রোটিয়ারা ৷ যা এখনও পর্যন্ত তাঁদের সবচেয়ে কম রানের টার্গেট ডিফেন্ড করে জয় ৷ তারপরই তালিকায় জুড়ে গেল সদ্যসমাপ্ত ইডেন টেস্ট ৷
- ইডেনে দু'ইনিংস মিলিয়ে 51 রানে আট উইকেট নিলেন দক্ষিণ আফ্রিকা স্পিনার সাইমন হারমার ৷ যা ভারতের মাটিতে নেলসন ম্য়ান্ডেলার দেশের কোনও স্পিনারের সেরা বোলিং ফিগার ৷ এর আগে 1996 সালে কানপুর টেস্টে দু'ইনিংস মিলিয়ে আট উইকেট নিয়েছিলেন পস অ্যাডামস ৷ কিন্তু তিনি খরচ করেছিলেন 139 রান ৷
- 124 রানের লক্ষ্যমাত্রা ডিফেন্ড করে আরও একটি নজিরে নাম তুলল সফরকারী দল ৷ ভারতের মাটিতে দ্বিতীয় সর্বনিম্ন রান ডিফেন্ড করে জয়েরও নজির গড়ল তাঁরা ৷ সবচেয়ে কম রান রক্ষা করে দেশের মাটিতে জয়ের নজিরটি রয়েছে ভারতেরই ঝুলিতে ৷ ওয়াংখেড়েতে 2004 সালে 107 রানের লক্ষ্যমাত্রা দিয়ে অস্ট্রেলিয়াকে 93 রানে গুটিয়ে দিয়েছিল তাঁরা ৷