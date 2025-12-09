'বলির পাঁঠা' সালাহকে ছাড়াই আজ ইন্টার মিলানের বিরুদ্ধে নামছে লিভারপুল
সম্প্রতি ম্যানেজমেন্ট ও ম্যানেজারের প্রতি ক্ষোভ উগরে লিভারপুল ছাড়ার ইঙ্গিত দিয়েছেন মিশর তারকা ৷
Published : December 9, 2025 at 7:35 PM IST
হায়দরাবাদ, 9 ডিসেম্বর: সব ধরনের প্রতিযোগিতা মিলিয়ে শেষ ছ'টি ম্য়াচে জয় মাত্র একটিতে ৷ এর মধ্যে প্রিমিয়র লিগে শেষ দু'টি ম্য়াচে পয়েন্ট হারিয়ে লিগ টেবলে দশে নেমেছে গতবারের চ্যাম্পিয়নরা ৷ অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে তারকা স্ট্রাইকার মোহমেদ সালাহর সাম্প্রতিক স্বীকারোক্তিতে ৷ শেষ তিন ম্য়াচে তাঁকে একাদশে না-রাখায় ম্যানেজার আর্নে স্লটের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছিলেন মিশর ফুটবলার ৷ মঙ্গলবার রাতে উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের গুরুত্বপূর্ণ ম্য়াচের স্কোয়াডে তাই সালাহকে রাখলই না লিভারপুল ৷
সান সিরো স্টেডিয়ামে মঙ্গলবার ইন্টার মিলানের বিরুদ্ধে চ্য়াম্পিয়ন্স লিগের ষষ্ঠ ম্য়াচে নামছে 'দ্য রেডস' ৷ তবে তার আগে প্রচারের সব আলো মোহামেদ সালাহ'র দিকে ৷ ওয়েস্ট হ্যামের বিরুদ্ধে হারের পর প্রিমিয়র লিগের শেষ দু'ম্যাচে সান্ডারল্যান্ড ও লিডস ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে পয়েন্ট ভাগ করে নিয়েছে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নরা ৷ আর সেই তিন ম্যাচে প্রথম একাদশে ছিলেন না সালাহ ৷ আর এরপরই ম্য়ানেজার এবং ম্য়ানেজমেন্টের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন ক্লাবের ইতিহাসে তৃতীয় সর্বাধিক গোলস্কোরার ৷
#UCL MD6 💫— Liverpool FC (@LFC) December 9, 2025
The Reds take on Inter Milan at the San Siro 🔴 pic.twitter.com/6SetG6k9Bu
ক্লাবের সাম্প্রতিক পারফরম্যান্সের জন্য় তাঁকে 'বলির পাঁঠা' করা হচ্ছে, এমনই অভিযোগ করেন সালাহ ৷ মিশর তারকা এক সাক্ষাৎকারে জানান, তাঁকে চলন্ত বাসের সামনে ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা চলছে ৷ ফলত অ্যানফিল্ড তিনি শীঘ্রই ছাড়তে পারেন, এমনও ইঙ্গিত দিয়ে রেখেছেন লিভারপুল জার্সিতে 250 গোলের মালিক ৷ পরবর্তীতে অবশ্য গত সোমবার সতীর্থদের সঙ্গে পুরোদমে অনুশীলন সারেন বছর তেত্রিশের স্ট্রাইকার ৷ মনে করা হয়েছিল বুঝি মান-অভিমানের পালা ভুলে ইতালিতে দলের সঙ্গে উড়ে যাবেন তিনি ৷ কিন্তু ক্লাবের তরফে ইন্টার মিলানের বিরুদ্ধে স্কোয়াড থেকে তাঁকে ছেঁটে ফেলা হল ৷
December 9, 2025
সে যাইহোক সালাহ-পর্ব ভুলে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে জয়ে ফিরতে মরিয়া লিভারপুল ৷ গত ম্য়াচে পিএসভি'র বিরুদ্ধে 1-4 গোলে হেরে লিগ টেবলে 13 নম্বরে নেমেছে আর্নে স্লট প্রশিক্ষণাধীন দল ৷ পাঁচ ম্য়াচে তিনটি জয় ও দু'টি হারে নয় পয়েন্ট তাঁদের ঝুলিতে ৷ পরবর্তী পর্যায়ে অটোমেটিক কোয়ালিফিকেশনের জন্য প্রথম আটে থাকা জরুরি ৷ অর্থাৎ, আপাতত অনেকটাই পিছিয়ে লিভারপুল ৷ অন্যদিকে পাঁচ ম্যাচে 12 পয়েন্ট নিয়ে তিনে ইন্টার ৷
তিনবছর আগে শেষবার অ্যানফিল্ডে দু'দলের মুখোমুখি সাক্ষাতে ইন্টারের কাছে 0-1 হেরেছিল লিভারপুল ৷ সান সিরোয় 2-0 জয়ের সুবাদে এগ্রিগেটে অবশ্য সে বছর পরবর্তী পর্যায়ে (শেষ আট) পৌঁছেছিল 'দ্য রেডস' ৷ তবে লিভারপুলের কাছে আজ সুযোগ শেষ সাক্ষাতে হারের বদলা নিয়ে লিগ টেবলে অবস্থান উন্নতি করা ৷