অ্যানফিল্ডে লজ্জার হার, লিগ টেবলে এগারোয় নামল ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন লিভারপুল

অ্যানফিল্ডে লজ্জার হার, লিগ টেবলে এগারোয় নামল ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন লিভারপুল
টানা দ্বিতীয়বার অ্যানফিল্ড থেকে জিতে ফিরল ফরেস্ট ৷ ম্যাচের ফল 3-0 ৷
Published : November 23, 2025 at 10:32 AM IST
হায়দরাবাদ, 23 নভেম্বর: দলবদলের বাজারে ঝড় তুললেও তার প্রতিফলন মাঠে দেখাতে ব্যর্থ লিভারপুল ৷ চলতি মরশুমে ইংলিশ প্রিমিয়র লিগে এমনিতেই করুণ অবস্থায় আর্নে স্লটের ছেলেরা ৷ 'রেডস'-এর সেই দৈন্যদশা আরও প্রকট হল শনিবার ৷ ঘরের মাঠ অ্যানফিল্ডে এদিন লিগ টেবলে তলানিতে থাকা নটিংহ্যাম ফরেস্টের কাছে অবাক হার হজম করল লিভারপুল ৷ অন্যদিকে 3-0 গোলে ম্য়াচ জিতে অবনমনের আওতা থেকে আপাতত বেরিয়ে এল ফরেস্ট ৷
- ইপিএলে ঘরের মাঠে সবচেয়ে বড় হার: দুর্গ হিসেবে পরিচিত হোমগ্রাউন্ড অ্যানফিল্ডে শনিবারের এই হারে লজ্জার নজির গড়ল লিভারপুল ৷ প্রিমিয়র লিগের ইতিহাসে অ্যানফিল্ডে এটি যুগ্ম-সর্বাধিক ব্যবধানে হার লিভারপুলের ৷ চারবছর আগে তাঁদের ঘরের মাঠে একই ব্যবধানে (4-1) হারিয়েছিল ম্যাঞ্চেস্টার সিটি ৷ অবনমনের গেরোয় থাকলেও নটিংহ্যাম ফরেস্ট এদিনের এই জয় বেশ অর্থবহ ৷ কারণ টানা দ্বিতীয় মরশুম ইপিএলে অ্যানফিল্ড জয় করল তারা ৷
- শেষ সাত ম্যাচে ষষ্ঠ হার: নটিংহ্য়াম ফরেস্টের বিরুদ্ধে এই হার শেষ সাতটি প্রিমিয়র লিগ ম্য়াচে ডিফেন্ডিং চ্য়াম্পিয়ন লিভারপুলের ষষ্ঠ হার ৷ যা লিগ টেবলে তাঁদের নামিয়ে আনল এগারো ম্য়াচে ৷ 12 ম্যাচের ছ'টিতে জয় এবং সমসংখ্যক হার নিয়ে লিভারপুলের ঝুলিতে 18 পয়েন্ট ৷
- অবনমনের গেরো কাটল ফরেস্টের: অন্যদিকে অ্যানফিল্ডে তাঁদের সর্বাধিক ব্যবধানে জয় লিগ টেবলে ষষ্ঠদশ স্থানে তুলে আনল নটিংহ্যাম ফরেস্টকে ৷ চলতি মরশুমে এই নিয়ে তৃতীয় কোচের অধীনে খেলছে ফরেস্ট ৷ নয়া কোচ সিন ডিচের অধীনে শনিবার ষষ্ঠ ম্যাচ খেলল তাঁরা ৷ যার মধ্যে তৃতীয় জয়টি কুড়িয়ে নিল ফরেস্ট ৷ লিভারপুলকে হারিয়ে 12 ম্য়াচে নটিংহ্যাম ফরেস্টের ঝুলিতে পয়েন্ট সংখ্যাও 12 ৷
Nottingham Forest have enjoyed their last two trips to Anfield ❤️@NFFC pic.twitter.com/wagNScDDOY— Premier League (@premierleague) November 22, 2025
এদিন অ্যাওয়ে টিমের হয়ে গোলগুলি করেন মুরিল্লো (33'), নিকোলো সাভোনা (46') এবং মর্গ্য়ান-গিবস হোয়াইট (78') ৷ অদ্ভুতভাবে মোহামেদ সালাহ, আলেকজান্ডার আইজ্যাক, কডি গাকপো, পরিবর্ত নামা হুগো একিটিকে সমৃদ্ধ লিভারপুলের আক্রমণভাবে সারা ম্যাচে বিপক্ষের ডেডলক ভাঙতে ব্যর্থ এদিন ৷
- হারল ম্যান সিটিও: লিভারপুলের লজ্জার হারের দিন ইপিএলে হারল আরেক জায়ান্ট ক্লাব ম্যাঞ্চেস্টার সিটিও ৷ এদিন 'স্কাই ব্লুজ'কে ঘরের মাঠে হারাল নিউক্যাসল ইউনাইটেড ৷ দ্বিতীয়ার্ধে এদিন নিউক্যাসলের হয়ে জোড়া গোল করেন হার্ভে বার্নস ৷ সিটির হয়ে একমাত্র গোলটি রুবেন ডায়াসের ৷ এই হারের ফলে লিগ টেবলে তিনে নামল সিটি ৷ একইদিনে বার্নলিকে 2-0 গোলে হারিয়ে লিগ টেবলে দু'য়ে উঠল চেলসি ৷ 12 ম্যাচে তাঁদের ঝুলিতে 23 পয়েন্ট ৷ সমসংখ্যক ম্য়াচে 22 পয়েন্ট ম্য়ান সিটির ৷