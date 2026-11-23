পিছু ছাড়ল না দুঃসময়, পোচেত্তিনোর আত্মপ্রকাশে লিভারপুলের কাছে চার গোল খেল ইউনাইটেড
সবধরনের প্রতিযোগিতায় এখনও পর্যন্ত 34 গোল হজম করল ম্য়ান ইউ ৷ যা ইউরোপের প্রথম পাঁচটি লিগে অংশগ্রহণ করা ক্লাবগুলোর মধ্যে সর্বাধিক ৷
Published : November 23, 2026 at 10:00 AM IST
লন্ডন, 23 নভেম্বর: অবনমনের আওতায় থাকা ম্য়াঞ্চেস্টার ইউনাইটেড পরিত্রাণ পেতে সম্প্রতি হটসিটে বসিয়েছে মৌরিসিও পোচেত্তিনোকে ৷ রবিবার নয়া কোচের অধীনে প্রিমিয়র লিগের প্রথম ম্যাচে নেমেছিল 'রেড ডেভিলস' ৷ কিন্তু পোচেত্তিনোর আত্মপ্রকাশে অ্য়ানফিল্ডে লিভারপুলের কাছে চার গোল হজম করল ইউনাইটেড ৷ যাতে অবনমনের আশঙ্কা তীব্র হল বলা যায় ৷
হটসিটে পোচেত্তিনোর অভিষেক ম্যাচে এদিন আট মিনিটে দশজনে হয়ে যায় ইউনাইটেড ৷ আর সেই সুযোগ নিয়ে পরবর্তী পাঁচ মিনিটের মধ্যে ঘরের মাঠে জোড়া গোল তুলে নেয় লিভারপুল ৷ গোল করে যান ডমিনিক সোবোসজলাই ও ফ্লোরিয়ান উইর্ৎজ ৷ দ্বিতীয়ার্ধে ইউনাইটেডের হতাশা বাড়িয়ে আরও দু'গোল করেন কিশোর ফুটবলার রিও এনগুমোহা এবং ভিক্টর মুনোজ ৷ এই হারের ফলে লিগ টেবলে 19তম স্থানে নামল ইউনাইটেড ৷ 11 ম্যাচে মাত্র আট পয়েন্ট তাদের ঝুলিতে ৷
এদিন চার গোলের সঙ্গে চলতি মরশুমে সবধরনের প্রতিযোগিতায় 34 গোল হজম করল ম্য়ান ইউ রক্ষণ ৷ যা এখনও পর্যন্ত ইউরোপের প্রথম পাঁচটি লিগে অংশগ্রহণ করা ক্লাবগুলোর মধ্যে সর্বাধিক ৷ বক্সে আগুয়ান আলেকজান্ডার আইস্যাককে ম্য়াচের আট মিনিটে পিছন থেকে ঠেলে ফেলে দিলে লেনি ইয়োরোকে সরাসরি মার্চিং-অর্ডার দেন রেফারি ৷ ইউনাইটেডের দুঃস্বপ্নের সেই শুরু ৷ বক্সের সামান্য বাইরে ফ্রি-কিক অর্জন করে হোম টিম ৷ নামের প্রতি সুবিচার করে সেটপিস থেকে মাটিঘেঁষা শটে বল জালে জড়ান সোবোসজলাই ৷
Remarkable, @LFC 👏 https://t.co/34t3D1FH5B— Premier League (@premierleague) November 22, 2026
তিন মিনিট বাদে রিওর বামপ্রান্তিক ক্রস থেকে অ্যাক্রোব্যাটিক ভলিতে 2-0 করেন উইর্ৎজ ৷ জোড়া গোলে এগিয়ে থেকে বিরতিতে যায় লিভারপুল ৷ তবে দ্বিতীয়ার্ধে তাদের আক্রমণের ঝাঁঝ আরও তীব্র হয় ৷ 66 মিনিটে তৃতীয় গোলটি তুলে নেয় 'দ্য রেডস' ৷ ব্র্য়াডলি বার্কোলার ক্রস থেকে এবার স্কোরশিটে নাম তোলেন রিও ৷ সেইসঙ্গে লিভারপুল বনাম ইউনাইটেডের মধ্যে প্রিমিয়র লিগ ম্য়াচের কনিষ্ঠ গোলদাতা হওয়ার নজির গড়ে ফেলেন তিনি ৷ ইউনাইটেডের কফিনে চতুর্থ তথা শেষ পেরেকটি পুঁতে দেন পরিবর্ত মুনোজ ৷
Barcola ➡️ Ngumoha ➡️ Back of the net ⚡️⚽️ https://t.co/8Kjj95pSpU— Liverpool FC (@LFC) November 22, 2026
উইর্ৎজের ডিফেন্স চেরা থ্রু ধরে 82 মিনিটে 4-0 করেন স্প্যানিশ উইঙ্গার ৷ ম্য়াচের পর পোচেত্তিনো বলেন, "ভীষণই বেদনাদায়ক এবং একইসঙ্গে হতাশাজনক এই ফলাফল ৷ ম্য়াচের আট মিনিটেই খেলা বদলে গিয়েছিল ৷ এখন কথা বলা কিংবা ব্যাখ্যা দেওয়া সহজ কিন্তু ক্ষতি যা হওয়ার তা হয়ে গিয়েছে ৷" জয়ের ফলে 11 ম্য়াচে 21 পয়েন্ট নিয়ে চারে উঠে এল লিভারপুল ৷