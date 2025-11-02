সোমবারও বৃষ্টির জন্য ম্যাচ পরিত্যক্ত হলে 2025 বিশ্বকাপে যুগ্মবিজয়ী হবে ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকা ৷ যদিও মহিলা ক্রিকেট বিশ্বকাপের গত দ্বাদশ সংস্করণে এমনটা একবারও হয়নি ৷ 7 বার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে অস্ট্রেলিয়া (1978, 1982, 1988, 1997, 2005, 2013 ও 2022) আর চার বার হয়েছে ইংল্যান্ড (1973, 1993, 2009 ও 2027) এবং একবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে নিউজিল্যান্ড (2000) ৷
World Cup final: বিশ্বকাপ ফাইনালে আজ খেলা শুরু না-হলে কী হবে ?
মায়নগরীতে বাইশ গজে মহিলাদের বিশ্বযুদ্ধ ! মুখোমুখি ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা ৷ হরমনপ্রীত কউরের সামনে কপিল দেব'কে ছোঁয়ার হাতছানি ৷ 42 বছর আগে লর্ডসে বিশ্বকাপ জিতে ভারতীয় ক্রিকেটে নবজাগরণের সূচনা করেছিলেন 'হরিয়ানা হ্যারিকেন' ৷ কিন্তু এর আগে দু'বার বিশ্বকাপ ফাইনালে উঠলেও বিশ্বজয়ের স্বাদ থেকে বঞ্চিত হয়েছে 'উইমেন ইন ব্লু' ৷ ভারত 2025 ও 2017 সালে বিশ্বকাপ ফাইনালে উঠেছিল ৷ দু'বারই ক্যাপ্টেন ছিলেন মিতালি রাজ ৷ 2025 বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়ার কাছে 98 রানে হেরে স্বপ্নভঙ্গ হয়েছিলল মিতালি-ঝুলনদের ৷ আর 2017 বিশ্বকাপ ফাইনালে তীরে এসে তরী ডুবেছিল ৷ লর্ডসে ফাইনালে ইংল্যান্ডের কাছে মাত্র 9 রানে হেরে কপিল দবে হয়ে উঠতে পারেননি মিতালি ৷ এবার পঞ্জাব তনয়া হরমনপ্রীতের সামনে কপিলকে ছোঁয়ার হাতছানি ৷ 25 বছর পর প্রথম মহিলা ক্রিকেট পাবে নতুন বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ৷ লড়াইয়ে হরমনপ্রীত কউরের ভারত ও লরা উলভার্টের দক্ষিণ আফ্রিকা ৷ ভারত এর আগে দু'বার বিশ্বকাপ ফাইনাল খেলেলেও প্রথমবার বিশ্বকাপ ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকা ৷ রবিবার মুম্বইয়ে বৃষ্টির জন্য নির্ধারিত সময়ে হল না বিশ্বকাপ ফাইনালের টস। সেমিফাইনালে সাতবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়াকে 5 উইকেটে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছে ভারত ৷ আর ইংল্যান্ডকে 125 রানে হারিয়ে ট্রফির দৌড়ে নাম লিখিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা ৷
LIVE FEED
সোমবারও খেলা না-হলে কী হবে ?
বিশ্বকাপ ফাইনালের ফয়সালা হতে অন্তত 20 ওভার করে খেলা
বৃষ্টির জন্য আজ ম্যাচ দেরিতে শুরু হলে আইসিসি-র নিময় অনুযায়ী ওয়ান ডে ক্রিকেটে অন্তত 20 ওভার করে ম্যাচ হতে হবে ৷
আজ খেলা শুরু না-হলে কী হবে ?
আজ বৃষ্টির জন্য খেলা শুরু না-হলে খেতাবের লড়াইয়ে সোমবার মাঠে নামবে ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকা ৷ কারণ বিশ্বকাপ ফাইনালে রিজার্ভ ডে রেখেছে আইসিসি ৷ সেক্ষেত্রে নতুন করে আগামিকাল মুম্বইয়ের ডিওয়াই পাতিল স্ট্রেডিয়ামে ম্যাচ শুরু হবে ৷
মুখোমুখি ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা
ওয়ান ডে ক্রিকেটে শেষ ছ'বারের সাক্ষাতে পাঁচবারই জিতেছে ভারত ৷ আর একবার জয় পেয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা ৷ তবে চলতি বিশ্বকাপে গ্রুপ পর্বে প্রোটিয়াদের কাছে হারতে হয়ছে হরমনপ্রীতদের ৷ তবে সেমিফাইনালে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে আত্মবিশ্বাসী ভারতীয় ক্রিকেটের প্রমীলাবাহিনী ৷