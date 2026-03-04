SA vs NZ: ইডেনে প্রথম সেমিফাইনাল, দ্বিতীয় ওভারে জোড়া উইকেট হারাল দঃ আফ্রিকা

SA vs NZ: ইডেনে প্রথম সেমিফাইনাল, দ্বিতীয় ওভারে জোড়া উইকেট হারাল দঃ আফ্রিকা
Published : March 4, 2026 at 6:56 PM IST|
Updated : March 4, 2026 at 7:10 PM IST
সঞ্জুর অপার্থিব ইনিংসের ঘোর এখনও কাটেনি ৷ এরইমধ্যে ইডেন গার্ডেন্স তৈরি চলতি টি-20 বিশ্বকাপের প্রথম সেমিফাইনালের জন্য ৷ বুধবার শেষ চারের প্রথম ম্য়াচে দক্ষিণ আফ্রিকা মুখোমুখি নিউজিল্যান্ডের ৷ যে দল জিতবে, তারা পৌঁছে যাবে ফাইনালে ৷
LIVE FEED
আউট ডি'কক-রিকেলটন
দ্বিতীয় ওভারে জোড়া উইকেট হারাল দক্ষিণ আফ্রিকা ৷ কুইন্টন ডি'কক এবং রায়ান রিকেলটনকে ফেরালেন কোল ম্য়াকনকি ৷
তিনটি পরিবর্তন দঃ আফ্রিকার
সুপার-এইটের শেষ ম্য়াচের একাদশে তিন-তিনটি পরিবর্তন নিয়ে নামল প্রোটিয়ারা ৷ একাদশে প্রত্য়াবর্তন হল মার্কো জানসেন, কাগিসো রাবাদা এবং কেশব মহারাজের ৷
সেমিতে টস জিতল কিউয়িরা
ইডেন গার্ডেন্সে টস জিতে প্রথম সেমিফাইনালে রান তাড়া করার সিদ্ধান্ত নিল নিউজিল্য়ান্ড ৷ একাদশে একটি পরিবর্তন করল তারা ৷ ইশ সোধির বদলে এলেন জিমি নিশম ৷