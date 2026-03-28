RCB vs SRH: টস জিতে রান তাড়ার সিদ্ধান্ত আরসিবি'র, সানরাইজার্সের নেতা হিসেবে অভিষেক ঈশানের
Published : March 28, 2026 at 6:27 PM IST|
Updated : March 28, 2026 at 7:13 PM IST
19তম টাটা আইপিএলের প্রথম ম্যাচে মুখোমুখি রয়্য়াল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু বনাম সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ৷ ঘরের মাঠ চিন্নাস্বামীতে খেতাব ধরে রাখার অভিযানে নামছে রজত পাতিদারের আরসিবি ৷ অন্যদিকে গত মরশুমের ব্য়র্থতা ভুলে ঘুরে দাঁড়াতে মরিয়া সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ৷ প্য়াট কামিন্স প্রাথমিক পর্বে না-থাকায় নয়া ক্য়াপ্টেন ঈশান কিষাণের নেতৃত্বে এবারের আইপিএল অভিযান শুরু হচ্ছে অরেঞ্জ ব্রিগেডের ৷ জয় দিয়ে শুরু করবে কোন দল ? ইটিভি ভারতে থাকছে প্রতি মুহূর্তের আপডেট ...
LIVE FEED
দু'দলের একাদশ
আরসিবি: কোহলি, সল্ট, পাতিদার (অধিনায়ক), জীতেশ (উইকেটরক্ষক), ডেভিড, শেফার্ড, ক্রুনাল, ভুবনেশ্বর, অভিনন্দন, ডাফি, সুয়াশ ৷
সানরাইজার্স: অভিষেক, হেড, ঈশান (অধিনায়ক/উইকেটরক্ষক), ক্লাসেন, অঙ্কিত, নীতীশ, সলিল, হর্ষ, হর্ষল, উনাদকাট, মালিঙ্গা ৷
টস জিতল আরসিবি
আইপিএলের উদ্বোধনী ম্য়াচে টস জিতল রয়্য়াল চ্য়ালেঞ্জার্স ৷ টস জিতে প্রথমে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নিলেন রজত পাতিদার ৷
কালো ব্যাজ পরে নামবেন কোহলিরা
গতবছর চিন্নাস্বামীতে ট্র্য়াজিক ঘটনার পর প্রথম ম্য়াচ অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ৷ ইতিমধ্যেই আইপিএল-সহ যে কোনও ম্য়াচে চিন্নাস্বামীর প্রিমিয়াম স্ট্যান্ডে নিহত অনুরাগীদের স্মৃতির উদ্দেশে 11টি আসন সংরক্ষণ বা খালি রাখার কথা ঘোষণা করা হয়েছে রাজ্য ক্রিকেট সংস্থার তরফে ৷ পাশাপাশি বিরাট কোহলি, রজত পাতিদাররা আজ কালো আর্মব্য়ান্ড পরে মাঠে নামবেন ৷
পরিসংখ্যানে পাল্লা ভারী সানরাইজার্সের
আইপিএলে এ যাবৎ 25 বার একে অপরের মুখোমুখি হয়েছে দু'দল ৷ জয়ের নিরিখে সামান্য এগিয়ে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ৷ 13টি'তে জিতেছে তারা ৷ অন্যদিকে আরসিবি জয় পেয়েছে 11 ম্য়াচে ৷ একটি ম্য়াচের কোনও ফলাফল হয়নি ৷ গত মরশুমে শেষ সাক্ষাতেও বাজিমাত করেছিল সানরাইজার্স ৷ 42 রানে জিতেছিল তারা ৷
এবার আইপিএলে নেই উদ্বোধনী অনুষ্ঠান
গতবছর আরসিবি'র ট্রফিজয়ের সেলিব্রেশনে অংশ নিয়ে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়েছিল 11 জন অনুরাগীর ৷ তাঁদের সম্মান জানিয়ে এবার আইপিএলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বোর্ড ৷