স্টার্ককে ছাপিয়ে আইপিএলের সবচেয়ে দামি বিদেশি গ্রিন, 25.20 কোটিতে বিকোলেন কেকেআরে

স্টার্ককে ছাপিয়ে আইপিএলের সবচেয়ে দামি বিদেশি গ্রিন, 25.20 কোটিতে বিকোলেন কেকেআরে
Published : December 16, 2025 at 2:14 PM IST|
Updated : December 16, 2025 at 3:23 PM IST
আইপিএলের ঊনবিংশ সংস্করণে মিনি নিলাম বুধবার অনুষ্ঠিত হচ্ছে আবুধাবিতে ৷ এই নিয়ে টানা তৃতীয় বছর বিদেশের মাটিত আয়োজন করা হয়েছে নিলাম পর্বের ৷ পরবর্তীতে আরও বেশ কিছু ক্রিকেটারকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে বলে সূত্রের খবর ৷ সবমিলিয়ে 369 জন ক্রিকেটার অংশ নিচ্ছেন এই মিনি নিলাম পর্বে ৷ এর মধ্যে 251 জন ভারতীয় এবং 118 জন বিদেশি ক্রিকেটার ৷ 77টি স্লটের জন্য হবে লড়াই ৷
LIVE FEED
রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্সে ভেঙ্কটেশ আইয়ার
ছেড়ে দেওয়া ক্রিকেটারকে পেতে লড়াইয়ে গিয়েছিল কেকেআর ৷ কিন্তু শেষ পর্যন্ত 7 কোটি টাকায় ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন আরসিবি শিবিরে গেলেন ভেঙ্কটেশ আইয়ার ৷ গতবছর পৌনে 24 কোটিতে কলকাতা কিনেছিল তাঁকে ৷
অবিক্রিত রয়ে গেলেন লিভিংস্টোন
দু'কোটি টাকার বেস প্রাইসে থাকলেও অবিক্রিত রয়ে গেলেন মারকুটে ইংরেজ অলরাউন্ডার লিয়াম লিভিংস্টোন ৷ অবিক্রিত কিউয়ি অলরাউন্ডার রাচিন রবীন্দ্রও ৷
25.20 কোটিতে গ্রিনকে কিনল নাইট রাইডার্স
প্রত্যাশামতো বিরাট অঙ্কে বিকোলেন অজি অলরাউন্ডার ক্যামেরন গ্রিন ৷ 25.20 কোটি টাকায় কলকাতায় যোগ দিলেন তিনি ৷ তবে স্যালারি ক্যাপের কারণে 18 কোটি টাকাই পাবেন গ্রিন ৷ বাকি অর্থ যাবে বিসিসিআইয়ের ঝুলিতে ৷ মিচেল স্টার্কের রেকর্ড (24.75 কোটি) ভেঙে আইপিএলের সবচেয়ে দামি বিদেশি ক্রিকেটার গ্রিন ৷
দিল্লি ক্যাপিটালসে ডেভিড মিলার
অজি ক্রিকেটার জ্যাক ফ্রেসার ম্যাকগার্ক অবিক্রিত রইলেও বেস প্রাইস 2 কোটিতে দিল্লি ক্যাপিটালসে গেলেন ডেভিড মিলার ৷
ইতিহাদ এরিনায় শুরু আইপিএল নিলাম
সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর ইতিহাদ এরিনায় শুরু আইপিএল 2026 নিলাম ৷ হাজির বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট মিথুন মানহাস, সচিব দেবজিৎ সইকিয়া, সহসভাপতি রাজীব শুক্লা ৷
সর্বোচ্চ বেস প্রাইসে 40 ক্রিকেটার
আইপিএল মিনি নিলামে সর্বাধিক বেস প্রাইস ক্যাটেগরি রাখা হয়েছে 2 কোটি টাকার ৷ যার আওতায় রয়েছে 40 জন ক্রিকেটার ৷
নাইটদের ফাঁকা 13টি স্লট
দুই বিদেশি-সহ 12 জন ক্রিকেটারকে রিটেইন করেছে কেকেআর ৷ অর্থাৎ, আজকের নিলামে সর্বাধিক 13 জন ক্রিকেটারকে কিনতে পারবে শাহরুখের দল ৷ সর্বোচ্চ আট বিদেশি থাকতে পারেন একটি স্কোয়াডে ৷ কেকেআরের রিটেইন ক্রিকেটারদের তালিকা- আজিঙ্কা রাহানে, অঙ্গকৃশ রঘুবংশী, অনুকূল রায়, হর্ষিত রানা, মণীশ পাণ্ডে, রমনদীপ সিং, রিঙ্কু সিং, রোভম্যান পাওয়েল, সুনীল নারিন, উমরান মালিক, বৈভব অরোরা ও বরুণ চক্রবর্তী ৷
সর্বাধিক পার্স নাইটদের কাছে
পার্সে সবচেয়ে বেশি টাকা নিয়ে আইপিএল 2026 মিনি নিলামে নামছে তিনবারের চ্যাম্পিয়ন কেকেআর ৷ তাঁদের পার্সে রয়েছে 64.30 কোটি টাকা ৷ 43.40 কোটি টাকা নিয়ে দ্বিতীয়স্থানে সিএসকে ৷ হায়দরাবাদের ঝুলিতে রয়েছে 25.50 কোটি টাকা ৷ নিলামে এই তিন ফ্র্যাঞ্চাইজিকেই সবচেয়ে বেশি সক্রিয় দেখা যাবে ৷
আইপিএল শুরু 26 মার্চ !
সংবাদসংস্থা পিটিআই'য়ের রিপোর্ট অনুযায়ী আইপিএলে 19তম সংস্করণ অনুষ্ঠিত হবে আগামী 26 মার্চ থেকে 31 মে উইন্ডোর মধ্যে ৷