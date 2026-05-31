IPL 2026 FINAL LIVE: টস জিতে আইপিএল ফাইনালে রান তাড়ার সিদ্ধান্ত আরসিবি'র
Published : May 31, 2026 at 6:54 PM IST|
Updated : May 31, 2026 at 7:04 PM IST
আইপিএলের উনবিংশ সংস্করণের মেগা ফাইনাল আজ ৷ আমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে মুখোমুখি রয়্য়াল চ্য়ালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু বনাম গুজরাত টাইটান্স ৷ প্রতিযোগিতার তৃতীয় দল হিসেবে আরসিবি খেতাব ধরে রাখার লক্ষ্যে ৷ অন্যদিকে গুজরাত টাইটান্সও 2022 সালের পর দ্বিতীয়বার শিরোপা জয়ের খোঁজে ৷ জিতবে কোন দল ? উত্তর মিলবে কয়েকঘণ্টা বাদেই ৷
টস জিতল বেঙ্গালুরু
মেগা ফাইনালে টস জিতে প্রত্য়াশামতোই রান তাড়া করার সিদ্ধান্ত নিলেন আরসিবি অধিনায়ক রজত পাতিদার ৷
ভারতের বিশ্বজয়ের মঞ্চে দ্বিতীয়বার খেতাব জয়ের লক্ষ্যে দু'দল
কয়েকমাস আগে নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামেই টানা দ্বিতীয়বার এবং সবমিলিয়ে তৃতীয়বার টি-20 বিশ্বজয়ের স্বাদ পেয়েছে ভারতীয় দল ৷ সেই মাঠেই এবার দ্বিতীয় আইপিএল খেতাবের লক্ষ্যে মুখোমুখি আরসিবি ও টাইটান্স ৷
ফাইনালে প্রথম কোয়ালিফায়ারের পুনরাবৃত্তি
আইপিএল ফাইনালে প্রথম কোয়ালিফায়ারের পুনরাবৃত্তি ৷ যে ম্য়াচে গুজরাতকে হারিয়ে সরাসরি ফাইনালে পৌঁছে গিয়েছিল বেঙ্গালুরু ৷ পরবর্তীতে দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ারে রাজস্থানকে হারিয়ে খেতাবি ম্য়াচে প্রবেশ করে গুজরাত ৷