ETV Bharat / sports

IPL 2026 FINAL LIVE: টস জিতে আইপিএল ফাইনালে রান তাড়ার সিদ্ধান্ত আরসিবি'র

IPL 2026 FINAL
আরসিবি বনাম জিটি (ETV Bharat Graphics)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 31, 2026 at 6:54 PM IST

|

Updated : May 31, 2026 at 7:04 PM IST

Choose ETV Bharat

আইপিএলের উনবিংশ সংস্করণের মেগা ফাইনাল আজ ৷ আমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে মুখোমুখি রয়্য়াল চ্য়ালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু বনাম গুজরাত টাইটান্স ৷ প্রতিযোগিতার তৃতীয় দল হিসেবে আরসিবি খেতাব ধরে রাখার লক্ষ্যে ৷ অন্যদিকে গুজরাত টাইটান্সও 2022 সালের পর দ্বিতীয়বার শিরোপা জয়ের খোঁজে ৷ জিতবে কোন দল ? উত্তর মিলবে কয়েকঘণ্টা বাদেই ৷

LIVE FEED

7:02 PM, 31 May 2026 (IST)

টস জিতল বেঙ্গালুরু

মেগা ফাইনালে টস জিতে প্রত্য়াশামতোই রান তাড়া করার সিদ্ধান্ত নিলেন আরসিবি অধিনায়ক রজত পাতিদার ৷

6:56 PM, 31 May 2026 (IST)

ভারতের বিশ্বজয়ের মঞ্চে দ্বিতীয়বার খেতাব জয়ের লক্ষ্যে দু'দল

কয়েকমাস আগে নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামেই টানা দ্বিতীয়বার এবং সবমিলিয়ে তৃতীয়বার টি-20 বিশ্বজয়ের স্বাদ পেয়েছে ভারতীয় দল ৷ সেই মাঠেই এবার দ্বিতীয় আইপিএল খেতাবের লক্ষ্যে মুখোমুখি আরসিবি ও টাইটান্স ৷

6:49 PM, 31 May 2026 (IST)

ফাইনালে প্রথম কোয়ালিফায়ারের পুনরাবৃত্তি

আইপিএল ফাইনালে প্রথম কোয়ালিফায়ারের পুনরাবৃত্তি ৷ যে ম্য়াচে গুজরাতকে হারিয়ে সরাসরি ফাইনালে পৌঁছে গিয়েছিল বেঙ্গালুরু ৷ পরবর্তীতে দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ারে রাজস্থানকে হারিয়ে খেতাবি ম্য়াচে প্রবেশ করে গুজরাত ৷

Last Updated : May 31, 2026 at 7:04 PM IST

TAGGED:

RCB VS GT
IPL 2026
ROYAL CHALLENGERS BENGALURU
GUJARAT TITANS
IPL 2026 FINAL LIVE

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.