ASIAN GAMES DAY 14: গলফ-তিরন্দাজির পর সোনা এল বাইশ গজেও, পাকিস্তানকে হারিয়ে খেতাব ধরে রাখল পুরুষ ক্রিকেট দল

ASIAN GAMES DAY 14: গলফ-তিরন্দাজির পর সোনা এল বাইশ গজেও, পাকিস্তানকে হারিয়ে খেতাব ধরে রাখল পুরুষ ক্রিকেট দল
Published : October 3, 2026 at 1:20 PM IST|
Updated : October 3, 2026 at 2:59 PM IST
আইচি-নাগোয়া (জাপান), 3 অক্টোবর: হাফডজন সোনায় ত্রয়োদশ দিন অর্থাৎ, শুক্রবার চলতি এশিয়ান গেমসের সবচেয়ে সফল দিন গিয়েছে ভারতের জন্য ৷ চতুর্দশ দিন অর্থাৎ, শবিনার গেমসে ভারতের শেষ দিন ৷ আর শেষদিনটা জোড়া সোনায় শুরু করল তারা ৷ মহিলা রিকার্ভ টিমের হয়ে সোনা ও মিক্সড রিকার্ভ টিমের হয়ে রুপো আগেই জিতেছিলেন তিনি ৷ শনিবার মহিলাদের ব্য়ক্তিগত রিকার্ভ ইভেন্টে সোনা জিতে নিলেন মহারাষ্ট্রের এই তিরন্দাজ ৷ ফাইনালে কোরিয়ান প্রতিদ্বন্দ্বীকে শুট-অফে হারিয়ে পোডিয়াম শীর্ষে ফিনিশ করেন কুমকুম ৷ প্রথমবার এশিয়ান গেমসের এই ইভেন্টে সোনা জিতল ভারত ৷ ঐতিহাসিক স্বর্ণপদক এল গলফেও ৷ দেশের প্রথম মহিলা গলফার হিসেবে এশিয়াডে সোনা জিতলেন প্রণবী উরস ৷ মেয়েদের পর পুরুষদের ক্রিকেটেও সোনা চলে এল ভারতের ঝুলিতে ৷ ফাইনালে পাকিস্তানকে হারিয়ে চলতি গেমসের 19তম সোনা জিতল শ্রেয়স আইয়ার অ্যান্ড কোম্পানি ৷
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ভারতীয় ক্রিকেটারদের সম্মানিত করলেন আইসিসি চেয়ারম্যান
সোনাজয়ী ভারতীয় ক্রিকেটারদের গলায় পদক পরিয়ে দিলেন আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিলের চেয়ারম্যান জয় শাহ ৷ ব্রোঞ্জজয়ী শ্রীলঙ্কা ক্রিকেটারদেরও সম্মানিত করলেন তিনি ৷ তবে জয় শাহ'র থেকে পদক গ্রহণ করলেন না পাক ক্রিকেটাররা ৷
ভলিবলে ষষ্ঠস্থানে শেষ করল ভারত
থাইল্যান্ডের কাছে হেরে পুরুষ ভলিবলে ষষ্ঠস্থানে শেষ করল ভারত ৷ পঞ্চম ও ষষ্ঠস্থান নির্ণায়ক ম্যাচে এদিন 2-3 (25-19, 17-25, 25-21, 17-25, 17-15) ফলাফলে হেরে গেল ভারতীয় দল ৷
সোনা ধরে রাখল 'মেন ইন ব্লু'
পাকিস্তানকে 19 রানে হারিয়ে ক্রিকেটে স্বর্ণপদক ধরে রাখল 'মেন ইন বলু' ৷ নিশিনে এদিন প্রথম ব্য়াট করে ছয় উইকেট হারিয়ে স্কোরবোর্ডে 211 রান তুলেছিল ভারত ৷ জবাবে পাকিস্তানকে 192 রানে বেঁধে রাখেন ভারতীয় বোলাররা ৷ ভারতের হয়ে সর্বাধিক 28 বলে 61 রান করেন ওপেনার অভিষেক শর্মা ৷ ক্রিকেটে ডাবল-ডিলাইটের পর ভারতের ঘরে এখন 19টি সোনা ৷
ক্রিকেটেও সোনা জয়ের কাছাকাছি ভারত
ভারতের দেওয়া 212 রানে লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে 18 ওভার শেষে পাকিস্তান পাঁচ উইকেট হারিয়ে 168 রান তুলেছে ৷ অর্থাৎ, 12 বলে 44 রান চাই তাদের ৷
গলফে ইতিহাস গড়লেন প্রণবীও
খানিকটা অপ্রত্য়াশিতভাবেই মহিলাদের গলফে সোনা আনলেন প্রণবী উরস ৷ এশিয়ান গেমসে প্রথমবার সোনা জিতলেন দেশের কোনও মহিলা গলফার ৷ ফলত প্রণবীর এই সোনা জয় ঐতিহাসিক ৷ দেশের দ্বিতীয় গলফার হিসেবে এশিয়ান গেমসে স্বর্ণপদক আনলেন তিনি ৷ তবে মেয়েদের দলগত ইভেন্টে রুপো এল ভারতের ঘরে ৷ পোডিয়াম ফিনিশ করলেন প্রণবী, অদিতি অশোক ও দীক্ষা ডাগর ৷
ঐতিহাসিক সোনা কুমকুম মোহদের
তিরন্দাজিতে মেয়েদের ব্যক্তিগত রিকার্ভ ইভেন্টে সোনা জিতে ইতিহাস গড়লেন কুমকুম মোহদ ৷ প্রথমবার এশিয়ান গেমসে সংশ্লিষ্ট ইভেন্টে সোনা এল ভারতের ঘরে ৷ ঐতিহাসিক সোনা জয়ের পথে ফাইনালে দক্ষিণ কোরিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বী ওহ যেজিনকে শুট-অফে পরাস্ত করলেন মহারাষ্ট্রের তিরন্দাজ ৷ এর আগে চলতি গেমসে একটি সোনা ও একটি রুপো জিতেছেন বছর সতেরোর তিরন্দাজ ৷