ASIAN GAMES DAY 13: তিরন্দাজিতে ঐতিহাসিক কীর্তির পর লভলিনার পাঞ্চেও এল সোনা, জোড়া স্বর্ণপদকে উজ্জ্বল ভারত
Published : October 2, 2026 at 9:59 AM IST|
Updated : October 2, 2026 at 10:43 AM IST
আইচি-নাগোয়া (জাপান), 2 অক্টোবর: গেমসের দ্বাদশ দিন অর্থাৎ, বৃহস্পতিবার কোনও সোনা আসেনি ৷ সারাদিনে জোড়া রুপো-সহ পাঁচটি পদক এসেছিল ভারতের ঝুলিতে ৷ ক্রিকেট এবং হকিতে স্বর্ণপদক ম্য়াচের যোগ্যতা অর্জন করেছিল পুরুষ দল ৷ 10টি সোনা-সহ সর্বমোট 66টি পদক নিয়ে অষ্টমস্থানে শেষ করেছিল ভারত ৷ তবে ত্রয়োদশ দিনের শুরুতে জোড়া সোনায় উজ্জ্বল ভারত ৷ মহিলা রিকার্ভ দল চলতি এশিয়ান গেমসে একাদশ সোনাটি এনে দিল দেশকে ৷ যা ঐতিহাসিকও বটে ৷ কারণ, এই ইভেন্টে আগে কখনও স্বর্ণপদক জেতেনি ভারত ৷ ভারতকে এদিন ঐতিহাসিক সোনা এনে দিলেন তিন মহিলা তিরন্দাজ কুমকুম মোহদ, অঙ্কিতা ভকত ও কীর্তি শর্মা ৷ ফাইনালে তাঁরা হারালেন দশবারের অলিম্পিক্স চ্য়াম্পিয়ন দক্ষিণ কোরিয়াকে ৷ তবে মিক্সড রিকার্ভ ইভেন্টের ফাইনালে চিনের কাছে হেরে রুপোতেই সন্তুষ্ট থাকতে হল কুমকুম মোহদ ও ধীরজ বোম্মাদেবারাকে ৷ এরপর মহিলাদের বক্সিংয়ে সোনা আনলেন লভলিনা বরগোহাইন ৷
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পদকতালিকায় ছ'য়ে উঠে এল ভারত
দ্বাদশ সোনা জয়ের সঙ্গে সঙ্গে পদকতালিকায় লাভ ভারতের ৷ ছ'য়ে উঠে এল ভারত ৷ শুক্রবার আরও একাধিক স্বর্ণপদক জয়ের সম্ভাবনা রয়েছে ভারতের ৷ তাদের ঝুলিতে এখন সর্বমোট 69টি পদক ৷
জন্মদিনে এশিয়াডে প্রথম সোনা জিতলেন লভলিনা
হ্যাংঝৌ গেমসে গত এশিয়াডে রুপো জিতেছিলেন তিনি ৷ জাপানের মাটিতে পদকের রং বদলালেন লভলিনা বরগোহাইন ৷ মেয়েদের 75 কেজি বিভাগে চিনের বক্সারকে 5-0 ব্যবধানে হারিয়ে সোনা আনলেন অসমের বক্সার ৷ জন্মদিনে এশিয়ান গেমসে প্রথম সোনা আনলেন ভারতীয় মুষ্টিযোদ্ধা ৷
সোনার হাতছানি লভলিনার সামনে
মহিলাদের 75 কেজি বিভাগে সোনার হাতছানি ভারতীয় বক্সার লভলিনা বরগোহাইনের সামনে ৷ চিনের বাও যিজি'র মুখোমুখি তিনি ৷ জিতলে এশিয়াডে প্রথম সোনার স্বাদ পাবেন অসমের বক্সার ৷ গত সংস্করণে হ্য়াংঝৌয়ে রুপো জিতেছিলেন তিনি ৷
সোনা হাতছাড়া মিক্সড রিকার্ভ টিমের
মহিলা দল পারলেও তিরন্দাজিতে সোনা জিততে ব্যর্থ মিক্সড রিকার্ভ টিম ৷ ফাইনালে চিনের কাছে 3-5 ব্যবধানে হেরে রুপো জিতলেন কুমকুম মোহদ ও ধীরজ বোম্মাদেবারা ৷ সোনা হাতছাড়া হওয়ায় 2028 অলিম্পিক্সে সরাসরি যোগ্যতা অর্জনে ব্যর্থ হল ভারতীয় দল ৷
দশবারের অলিম্পিক্স চ্য়াম্পিয়ন কোরিয়াকে হারিয়ে ঐতিহাসিক কীর্তি ভারতের
এশিয়ান গেমসে ঐতিহাসিক সোনা জিতল ভারতের মহিলা রিকার্ভ টিম ৷ ফাইনালে দশ বারের অলিম্পিক্স চ্যাম্পিয়ন ও গত সাতবার এশিয়াডের খেতাবজয়ী দক্ষিণ কোরিয়াকে 5-3 ব্যবধানে হারিয়ে পোডিয়াম শীর্ষে ফিনিশ করল ভারত ৷ এশিয়াডে প্রথমবার মহিলাদের রিকার্ভ ইভেন্টে ভারতকে সোনা দিলেন কুমকুম মোহদ, অঙ্কিতা ভকত ও কীর্তি শর্মা ৷ যা চলতি এশিয়াডে ভারতের 11তম স্বর্ণপদক ৷