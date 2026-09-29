ASIAN GAMES LIVE: নীরুর নিশানায় শুটিংয়ে দ্বিতীয় সোনা, ব্রোঞ্জেই থামলেন বক্সার নরেন্দর

ASIAN GAMES LIVE: নীরুর নিশানায় শুটিংয়ে দ্বিতীয় সোনা, ব্রোঞ্জেই থামলেন বক্সার নরেন্দর
Published : September 29, 2026 at 1:27 PM IST|
Updated : September 29, 2026 at 1:34 PM IST
আইচি-নাগোয়া (জাপান), 29 সেপ্টেম্বর: এশিয়ান গেমসে সোমবার সারাদিন ভারতের ঝুলিতে আটটি পদক এলেও কোন সোনা আসেনি ৷ টানা দ্বিতীয়দিন কোনও সোনা জয়ের স্বাদ না-পাওয়ায় পদকতালিকায় দশের বাইরেই রয়ে গিয়েছিল ভারত ৷ দশমদিন অবশ্য সোনা এল শুটিংয়ে ৷ মহিলাদের ব্যক্তিগত ট্র্যাপ ইভেন্টে পোডিয়াম শীর্ষে ফিনিশ করলেন নীরু ধন্দা ৷ এশিয়াডে মহিলাদের ব্যক্তিগত ট্র্যাপে প্রথম পদক এল ভারতের ঘরে ৷ দিনের শুরুটা অবশ্য হয়েছিল মেয়েদের দলগত ট্র্যাপ শুটিংয়ে রুপো দিয়ে ৷ বক্সিংয়ে ব্রোঞ্জ জিতলেন নরেন্দর বারওয়াল ৷ পদকতালিকায় আপাতত একাদশ স্থানে ভারত ৷ একনজরে আজ এশিয়াডে ভারতীয় অ্যাথলিটদের ইভেন্টের খুঁটিনাটি ৷
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48টি পদক নিয়ে একাদশ স্থানে ভারত
পাঁচটি সোনা, 21টি রুপো এবং 22টি ব্রোঞ্জ- মোট 48টি পদক নিয়ে আপাতত একাদশ স্থানে ভারত ৷
ব্রোঞ্জেই থামলেন বক্সার নরেন্দর
বিশ্বচ্যাম্পিয়ন কাজাখস্তানের আইবেক ওরালবে'র কাছে সেমিফাইনাল হেরে ব্রোঞ্জেই সন্তুষ্ট থাকলেন নরেন্দর বারওয়াল ৷ পুরুষদের 90 কেজি+ ক্যাটেগরিতে ব্রোঞ্জ জিতলেন নরেন্দর ৷
ব্যক্তিগত ইভেন্টে ঐতিহাসিক সোনা জয় নীরু'র
দলগত ইভেন্টে সোনা হাতছাড়া হলেও ব্যক্তিগত ইভেন্টে পোডিয়াম শীর্ষে ফিনিশ করলেন নীরু ধন্ধা ৷ মেয়েদের ব্যক্তিগত ট্র্যাপ শুটিংয়ে এশিয়াডে এটি প্রথম সোনা ভারতের ৷ সেক্ষেত্রে নীরু'র এই সোনা জয় এককথায় ঐতিহাসিক ৷ নিশানায় স্থির থেকে 28/30 পয়েন্ট সংগ্রহ করে চলতি এশিয়াডে শুটিংয়ে ভারতকে দ্বিতীয় সোনা এনে দেন হরিয়ানা শুটার ৷ একই ইভেন্টে রুপো যায় চিন ও কুয়েত প্রতিদ্বন্দ্বীর ঝুলিতে ৷ নীরুর সোনা চলতি এশিয়াডে ভারতের প্রথম ব্যক্তিগত সোনাও বটে ৷
মেয়েদের ট্র্যাপ শুটিং ইভেন্টে রুপো
ট্র্যাপ শুটিংয়ের দলগত বিভাগে দিনের প্রথম পদকটি এনে দেন দেশের মেয়েরা ৷ সর্বসাকুল্যে 328 পয়েন্ট সংগ্রহ করে রুপো জিতে নেন নীরু ধন্দা, অসীমা আহলাওয়াত ও মনীষা কীর ৷ 328 পয়েন্ট সংগ্রহ করে একই ইভেন্টে সোনা নিয়ে যায় চিন ৷ দলগত বিভাগের ফাইনালে শুটারদের সংগৃহীত পয়েন্ট ব্যক্তিগত ইভেন্টের ফাইনালে যোগ্যতা অর্জনের মাপকাঠিও ছিল বটে ৷ সেখানে যুগ্মভাবে শীর্ষে থেকে ফাইনালের যোগ্যতা অর্জন করেন নীরু ৷