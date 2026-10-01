ASIAN GAMES: শ্রীলঙ্কাকে দুরমুশ করে পুরুষ ক্রিকেটের ফাইনালে ভারত, সেইলিংয়ে এল প্রথম পদক

ASIAN GAMES: শ্রীলঙ্কাকে দুরমুশ করে পুরুষ ক্রিকেটের ফাইনালে ভারত, সেইলিংয়ে এল প্রথম পদক
আইচি-নাগোয়া (জাপান), 1 অক্টোবর: গেমসের একাদশ দিন এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে সফল গিয়েছে ভারতের জন্য ৷ বুধবার চারটি সোনা এনেছিলেন তিরন্দাজ ও শুটাররা ৷ পদকতালিকাতেও প্রথম সাতে প্রবেশ করে গিয়েছিল ভারত ৷ দশমদিন এখনও পর্যন্ত তিনটি পদক এলেও সোনা এখনও অধরা ৷ রুপো এল পুরুষদের একটি সেইলিং ইভেন্টে ৷ ব্রোঞ্জ জিতল মহিলাদের স্কোয়াশ টিম ৷ তিরন্দাজিতে এল একটি ব্রোঞ্জ ৷ পাশাপাশি প্রত্যাশায় সিলমোহর দিয়ে পুরুষ ক্রিকেটের ফাইনালে প্রবেশ করল ভারতীয় ক্রিকেট দল ৷ ফাইনালে পাকিস্তানের মুখোমুখি তারা ৷ পুরুষ হকিতেও পাকিস্তানকে হারিয়ে ফাইনালে প্রবেশের হাতছানি ভারতের সামনে ৷
LIVE FEED
ফাইনালে শ্রেয়স অ্যান্ড কোং
সেমিফাইনালে শ্রীলঙ্কাকে 124 রানে হারিয়ে পুরুষ ক্রিকেটে স্বর্ণপদক ম্য়াচের যোগ্য়তা অর্জন করল ডিফেন্ডং চ্যাম্পিয়ন ভারত ৷ প্রথম ব্যাট করে টিম ইন্ডিয়া এদিন সাত উইকেটে 169 রান তোলে ৷ জবাবে মাত্র 45 রানে গুটিয়ে যায় দ্বীপরাষ্ট্র ৷
সেইলিংয়ে এল প্রথম পদক
2026 এশিয়ান গেমসে বৃহস্পতিবার সেইলিংয়ে প্রথম পদক জিতল ভারত ৷ পুরুষদের স্কিফ ইভেন্টে ভারতকে রুপো দিলেন মনু ফ্রান্সিস ও প্রিন্স কুরিসিঙ্কল নোবেল ৷
স্কোয়াশে ব্রোঞ্জেই থামলেন মেয়েরা
দলগত ইভেন্টে সেমিফাইনালের বাধা টপকাতে পারল না মহিলা দল ৷ ফলত মেয়েদের স্কোয়াশে ব্রোঞ্জ পেয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হল দেশের মেয়েদের ৷ সেমিফাইনালে এদিন হংকং'য়ের বিরুদ্ধে 1-2 ব্যবধানে হেরে গেল ভারতীয় দল ৷ টানা দু'টি গেম জিতে শুরু করেও প্রথম টাইয়ে হেরে যান সিঙ্গলসে রুপোজয়ী অনাহত ৷ দ্বিতীয় টাই জিতে ভারতের আশা বাঁচিয়ে রেখেছিলেন তন্বী খান্না ৷ তবে তৃতীয় টাইয়ে স্ট্রেট গেমে হেরে যান জোশনা চিনাপ্পা ৷