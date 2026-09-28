ASIAN GAMES: 25 মিটার পিস্তলে রুপো জয় এষা'র, 2018-র পর কুরাশে পদক আনলেন পিঙ্কি

ASIAN GAMES: 25 মিটার পিস্তলে রুপো জয় এষা'র, 2018-র পর কুরাশে পদক আনলেন পিঙ্কি
Published : September 28, 2026 at 1:40 PM IST|
Updated : September 28, 2026 at 1:57 PM IST
আইচি-নাগোয়া (জাপান), 28 সেপ্টেম্বর: অষ্টমদিন এশিয়ান গেমসে কোনও সোনা আসেনি ভারতের ঝুলিতে ৷ স্কোয়াশের সিঙ্গলস ফাইনালে নিরাশ করেছিলেন অভয় সিং ও অনাহত সিং ৷ তবে রবিবার সবচেয়ে বেদনাদায়ক ছিল একে একে শাটলারদের বিদায় ৷ শেষবেলায় অ্যাথলেটিক্সে মিশ্র সাফল্য সারাদিনে সাতটি পদক এনে দেয় ভারতকে ৷ লং-জাম্প ও হাই-জাম্পে অল্পের জন্য হাতছাড়া হয় সোনা ৷ চারটি সোনা-সহ 37টি পদক নিয়ে অষ্টমদিনের শেষে দ্বাদশস্থানে ছিল ভারত ৷ নবমদিন এখনও পর্যন্ত ভারতের ঘরে এসেছে জোড়া পদক ৷ কোন ইভেন্টে এসেছে পদক ? এশিয়াডে ভারতের সব আপডেট পেতে চোখ থাক লাইভ আপডেটে ৷
LIVE FEED
সোশাল মিডিয়ায় গর্জে উঠলেন সিন্ধু
18 ঘণ্টায় তিনটি ম্য়াচ খেলতে হয়েছে ৷ কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে বিদায়ের পর তাই সূচি নিয়ে সোশাল মিডিয়ায় গর্জে উঠলেন পুসারলা ভেঙ্কট সিন্ধু ৷
স্কোয়াশে জাপানের মুখোমুখি ভারতের মেয়েরা
ওপেনিং ম্য়াচে জাপানের এরিসা সানো'কে 3-0 ব্যবধানে হারিয়ে পুল ম্য়াচে জাপানের বিরুদ্ধে শুরুটা দারুণ করেছিলেন জোশনা চিনাপ্পা ৷ কিন্তু দ্বিতীয় ম্যাচে হেরে গেলেন সিঙ্গলসে রুপোজয়ী অনাহত সিং ৷ দারুণ লড়ে 2-3 ব্যবধানে হারলেন তিনি ৷ প্রথম গেম 8-11 ব্যবধানে হারের পর টানা দু'ম্যাচ জিতে দুরন্ত কামব্যাক করেছিলেন জুনিয়র বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপে খেতাবজয়ী অনাহত ৷ 11-8, 11-7 ব্যবধানে পরবর্তী জোড়া গেম জিতে নেন তিনি ৷ চতুর্থ গেম জিতে ম্য়াচে ফেরেন জাপানের সাতোমি ওয়াতানাবে ৷ নির্ণায়ক পঞ্চম গেমও জিতে জাপানকে ম্যাচে সমতায় ফেরান ওয়াতানাবে ৷ নির্ণায়ক ম্য়াচে ভারতের ব্য়াটন তন্বী খান্নার হাতে ৷
পদক নিশ্চিত লভলিনা'র
বক্সিংয়ে আরও একটি পদক নিশ্চিত করল ভারত ৷ মহিলাদের 75 কেজি বিভাগের শেষ আটে দক্ষিণ কোরিয়ার প্রতিযোগীকে হারিয়ে সেমিফাইনালে পা রাখলেন অলিম্পিক্স পদকজয়ী লভলিনা বরগোহাইন ৷ সেইসঙ্গে নিশ্চিত করেন পদক ৷
দলগত ইভেন্টে হতাশার পর ব্যক্তিগত বিভাগে পদক আনলেন শুটার এষা
25 মিটার পিস্তলের দলগত ইভেন্টে এদিন নিরাশ করে ভারতের মেয়েরা ৷ মনু ভাকের ও রাহি সর্নোবতের সঙ্গে দলগত বিভাগে পদক আনতে না-পারলেও ব্যক্তিগত বিভাগে অবশ্য পদক আনলেন এষা সিং ৷ যিনি বিশ্ব ব়্যাংকিংয়ে পয়লা নম্বর ৷ নাটকীয়তায় মোড়া ফাইনালে চিনের শুটার শিয়াও জিয়ারুইসুয়ানের কাছে শুট-অফে হেরে রুপো নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয় তাঁকে ৷
কুরাশে পদক আনলেন পিঙ্কি
সেমিফাইনালে দক্ষিণ কোরিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে হারলেও কুরাশে চলতি এশিয়াডে ব্রোঞ্জ জিতলেন ভারতের পিঙ্কি বালহারা ৷ মেয়েদের 78 কেজি বিভাগে পোডিয়াম ফিনিশ করলেন তিনি ৷ এশিয়ান গেমসে এটি দ্বিতীয় পদক পিঙ্কি'র ৷ এর আগে 2018 সালে জাকার্তা গেমসে রুপো এনেছিলেন তিনি ৷