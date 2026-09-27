ASIAN GAMES 2026: শাটলারদের বিদায়ের দিনে তিরন্দাজির শেষ চারে মিক্সড রিকার্ভ টিম, স্কোয়াশে রুপো জিতলেন অভয়

ASIAN GAMES 2026: শাটলারদের বিদায়ের দিনে তিরন্দাজির শেষ চারে মিক্সড রিকার্ভ টিম, স্কোয়াশে রুপো জিতলেন অভয়
Published : September 27, 2026 at 1:10 PM IST|
Updated : September 27, 2026 at 1:24 PM IST
আইচি-নাগোয়া (জাপান), 27 সেপ্টেম্বর: জোড়া সোনা-সহ সাতটি পদক জিতে শনিবার অর্থাৎ, গেমসের সপ্তমদিন তিরিশের গণ্ডি ছুঁয়েছে ভারত ৷ অষ্টমদিন এখনও পর্যন্ত কোনও পদক না-এলেও এশিয়ান গেমসে বেশ কিছু পদকের সম্ভাবনা রবিবার রয়েছে ভারতের জন্য ৷ এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য স্কোয়াশে জোড়া স্বর্ণপদকের হাতছানি ৷ সোনা জিতে সরাসরি পরবর্তী অলিম্পিক্সের যোগ্যতা অর্জনের জন্য নিজ নিজ সিঙ্গলস ইভেন্টে লড়াইয়ে অভয় সিং ও অনাহত সিং ৷ তার আগে এদিন বক্সিংয়ে পদক নিশ্চিত করেছেন অঙ্কুশ পাঙ্ঘাল ৷ তবে ক্রীড়াপ্রেমীদের হতাশ করে ছিটকে গিয়েছেন শাটলাররা ৷
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রুপোতেই সন্তুষ্ট থাকতে হল অভয়'কে
স্কোয়াশের পুরুশ সিঙ্গলসে স্বর্ণপদক হাতছাড়া অভয় সিং'য়ের ৷ একইসঙ্গে হাতছাড়া হল অলিম্পিক্সে সরাসরি যোগ্যতা অর্জনের সুযোগ ৷ মালয়েশিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে স্ট্রেট গেমে হেরে গেলেন ভারতীয় স্কোয়াশ প্লেয়ার ৷ অভয়ের বিপক্ষে খেলার ফল 11-9, 11-5, 11-5 ব্যবধানে ৷ অভয়ের রুপো জয়ে ভারতের ঘরে এল দিনের প্রথম পদক ৷
সোনা থেকে দূরে সরছেন অভয়
ফাইনালে মালয়েশিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে প্রথম দু'টি গেম হেরে পিছিয়ে পড়লেন অভয় সিং ৷ সোনা থেকে ক্রমশ দূরে সরছেন স্কোয়াশ তারকা ৷ প্রথম গেম 11-9 ব্যবধানে হারের পর দ্বিতীয় গেমে অভয় হারলেন 11-5 ব্যবধানে ৷
ব্য়াডমিন্টনে নিরাশ করলেন ভারতীয় শাটলাররা
একইদিনে সিঙ্গলসে বিদায় নিলেন পিভি সিন্ধু, উন্নতি হুডা ৷ মেয়েদের ডাবলসের কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে বিদায় নিল তৃষা জলি ও গায়ত্রী গোপীচাঁদ জুটিও ৷ সবমিলিয়ে জাপান এশিয়াডে ভারতীয় ব্যাডমিন্টনের এক হতাশাজনক অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি হল ৷ কেবল পুরুষদের দলগত বিভাগে একটি ব্রোঞ্জ নিয়ে দেশে ফিরছে ভারতীয় ব্যাডমিন্টন ৷ কোয়ার্টার ফাইনালে এদিন মালয়েশিয়া জুটির বিরুদ্ধে স্ট্রেট গেমে হারেন তৃষা-গায়ত্রী ৷ এরপর সিঙ্গলসের কোয়ার্টার ফাইনালে একে একে হারেন উন্নতি হুডা ও দেশের ব্য়াডমিন্টনের পোস্টার গার্ল সিন্ধু ৷ জাপান তারকা আকানে ইয়ামাগুচি'র বিরুদ্ধে তিন গেমের লড়াইয়ে হারেন বছর উনিশের উন্নতি ৷ চিনা শাটলার চেন জুফেই'য়ের কাছে হারেন সিন্ধু ৷
তিরন্দাজির সেমিফাইনালে মিক্সড রিকার্ভ টিম
কোয়ার্টার ফাইনালে ভিয়েতনামকে 6-0 ব্যবধানে হারিয়ে রিকার্ভ ইভেন্টের সেমিফাইনালে ধীরজ বোম্মাদেবারা ও কুমকুম অনিল মোহদ জুটি ৷