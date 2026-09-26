ASIAN GAMES 2026: কবাডিতে সোনা আনল ভারতের মেয়েরা, জাতীয় রেকর্ড গড়ে ম্যারাথনে পদক সাওয়ানের

ASIAN GAMES 2026: কবাডিতে সোনা আনল ভারতের মেয়েরা, জাতীয় রেকর্ড গড়ে ম্যারাথনে পদক সাওয়ানের
Published : September 26, 2026 at 10:33 AM IST|
Updated : September 26, 2026 at 10:54 AM IST
আইচি-নাগোয়া (জাপান), 26 সেপ্টেম্বর: ষষ্ঠদিনে একটি সোনা-সহ এসেছিল ছ'টি পদক ৷ সর্বমোট 23টি পদক নিয়ে তালিকার দ্বাদশস্থানে ছিল ভারত ৷ সপ্তমদিন কবাডিতে জোড়া স্বর্ণপদকের হাতছানি ভারতের সামনে ৷ তার আগে ম্যারাথনে ঐতিহাসিক রুপো জয়ে শুরু হল দিনটা ৷ পুরুষদের ম্যারাথনে রুপো আনলেন সাওয়ান বারওয়াল ৷ পোডিয়াম ফিনিশ করার পথে জাতীয় রেকর্ড গড়লেন তিনি ৷ এছাড়া মেয়েদের 50মিটার রাইফেল-থ্রি পজিশনেও সপ্তমদিনের শুরুতে পদক এল ভারতের ঝুলিতে ৷
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সোনা আনল মহিলা কবাডি দল
এশিয়ান গেমসে সোনা জিতল ভারতের মহিলা কবাডি দল ৷ গ্রুপ পর্বের পর ফাইনালেও ইরানকে হারিয়ে টানা চতুর্থবার সোনা জিতল দেশের মেয়েরা ৷ রুদ্ধশ্বাস ম্যাচে 37-34 ব্যবধানে হারিয়ে পোডিয়াম শীর্ষে ফিনিশ করল তারা ৷
ব্রোঞ্জেই থামলেন জোশনা-ভেলাভান
সেমিফাইনালে হংকংয়ের প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে হেরে ফাইনালে পৌঁছতে ব্যর্থ হলেন জোশনা চিনাপ্পা-ভেলাভান সেন্থিলকুমার ৷ ফলত স্কোয়াশের মিক্সড ডাবলসে ব্রোঞ্জেই থামল ভারতের অভিযান ৷ শেষ চারে 2-1 (11-10, 2-11, 11-10) ব্যবধানে হারল ভারতীয় জুটি ৷
প্রথম রাউন্ডে হারলেন লক্ষ্য
ব্যাডমিন্টনে ফের হতাশা ৷ গতকাল প্রথম রাউন্ডে বিদায় নিয়েছিল গতবারের সোনাজয়ী সাত্বিকসাইরাজ রানকিরেড্ডি ও চিরাগ শেট্টির ডাবলস জুটি ৷ প্রথম রাউন্ডে হেরেছিল তাঁরা ৷ শনিবার সিঙ্গলসেও প্রথম রাউন্ডে বিদায় নিলেন লক্ষ্য সেন ৷ মালয়েশিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে 12-21, 21-15, 14-21 গেমে হেরে ছিটকে গেলেন তারকা শাটলার ৷ এশিয়াডে ব্যক্তিগত প্রথম পদকের অপেক্ষা দীর্ঘায়িত হল তাঁর ৷
রাইফেল শুটিংয়ে পদক আনল মেয়েরা
চলতি এশিয়ান গেমসের পদক তালিকায় আরও একটি পদক যোগ হল শুটিংয়ে ৷ মেয়েদের 50 মিটার রাইফেল-থ্রি পজিশনে ব্রোঞ্জ জিতল ভারত ৷ ফাইনালে 1763 পয়েন্ট স্কোর করে পোডিয়াম ফিনিশ করলেন তিলোত্তমা সেন, বিদর্ষা বিনোদ ও অশি চোক্সি ৷ তিলোত্তমা ও বিদর্ষা একইসঙ্গে ব্যক্তিগত ইভেন্টের ফাইনালেও জায়গা করে নিয়েছেন ৷ 1773 পয়েন্ট স্কোর করে একই ইভেন্টে সোনা জিতেছে চিন ৷
ম্যারাথনে 44 বছরের খরা কাটালেন সাওয়ান
শেষবার 1982 সালে এশিয়াডে পুরুষদের ম্যারাথনে পদক জিতেছিল ভারত ৷ সেবার ব্রোঞ্জ জিতেছিলন হোসুর কুক্কাপ্পা সেথারান ৷ সাড়ে চার দশকের খরা কাটিয়ে জাপানের মাটিতে ম্যারাথনে পদক আনলেন সাওয়ান বারওয়াল ৷ 2 ঘণ্টা 11 মিনিট 37 সেকেন্ড সময় নিয়ে ব্যক্তিগত সেরা পারফরম্যান্সের পাশাপাশি জাতীয় রেকর্ডও গড়লেন হিমাচলের দৌড়বিদ ৷