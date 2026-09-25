ASIAN GAMES 2026: শুটিং দিল দ্বিতীয় সোনা, এশিয়াডের ফাইনালে ভারতের পুরুষ ও মহিলা কবাডি দল

ASIAN GAMES 2026: শুটিং দিল দ্বিতীয় সোনা, এশিয়াডের ফাইনালে ভারতের পুরুষ ও মহিলা কবাডি দল
Published : September 25, 2026 at 1:04 PM IST|
Updated : September 25, 2026 at 1:19 PM IST
আইচি-নাগোয়া (জাপান), 25 সেপ্টেম্বর: চতুর্থ ও পঞ্চমদিন সোনা অধরা থাকলেও এশিয়ান গেমসের ষষ্ঠদিন সোনা দিয়ে শুরু করল ভারতীয় দল ৷ মহিলা ক্রিকেটের পর ভারতকে চলতি গোমসের দ্বিতীয় স্বর্ণপদকটি এনে দিল শুটিং ৷ 10 মিটার এয়ার পিস্তলের মিক্সড টিম ইভেন্টে পোডিয়াম শীর্ষে ফিনিশ করলেন কমলজিৎ সিং ও সুরুচি সিং ৷ ষষ্ঠদিন আরও একটি পদক এল শুটিং থেকেই ৷ পুরুষদের 50 মিটার রাইফেল-থ্রি পজিশনে রুপো জিতলেন ভারতীয় শুটাররা ৷ জোড়া সোনা-সহ মোট 19টি স্বর্ণপদক নিয়ে আপাতত দ্বাদশ স্থানে ভারত ৷
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ছিটকে গেলেন সৃজা-সিন্ড্রেলা
মহিলা ডাবলসের প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে ছিটকে গেলেন বাঙালি প্যাডলার সিন্ড্রেলা দাস ৷ সৃজা আকুলার সঙ্গে জুটি বেঁধেছিলেন তিনি ৷ বিশ্বের দু'নম্বর চিনা প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে 0-3 (6-11, 7-11, 7-11) ব্যবধানে হারলেন সৃজা-সিন্ড্রেলা ৷
ফাইনালে দেশের পুরুষ ও মহিলা কবাডি দল
এশিয়ান গেমসের ফাইনালে পৌঁছে গেল ভারতের পুরুষ ও মহিলা কবাডি দল ৷ সেমিতে থাইল্যান্ডকে 66-28 ব্যবধানে দুরমুশ করে খেতাবি লড়াইয়ে প্রবেশ করল পুরুষ দল ৷ তাদের সামনে খেতাব ধরে রাখার হাতছানি ৷ অন্যদিকে টানা চতুর্থবার পোডিয়াম শীর্ষে ফিনিশের লক্ষ্যে মহিলা দল ৷ নেপালকে 48-24 ব্যবধানে হারাল তারা ৷
পদক নিশ্চিত অনাহতের
স্বদেশী তন্বী খান্না'কে হারিয়ে মহিলা সিঙ্গলসের সেমিফাইনালে পৌঁছলেন স্কোয়াশ প্লেয়ার অনাহত সিং ৷ জুনিয়র স্কোয়াশ বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপ জয়ী অনাহত প্রতিযোগিতায় সোনা জয়ের লক্ষ্যে ৷ উল্লেখ্য এশিয়াডে সোনা জিতে 2028 লস অ্যাঞ্জেলস অলিম্পিক্সে সরাসরি যোগ্যতা অর্জনের সুযোগ রয়েছে ৷ মাত্র 15 মিনিটেই এদিন ম্য়াচ জিতে নেন আঠারোর অনাহত ৷ সেমিতে তিনি মুখোমুখি হবেন গত এশিয়াডের ব্রোঞ্জ জয়ী জাপানের সাতোমি ওয়াতানাবে'র ৷
দিনের দ্বিতীয় পদকও শুটিং থেকেই
10 মিটার এয়ার পিস্তলের মিক্সড টিম ইভেন্টে সোনার পর শুটিংয়ে দিনের দ্বিতীয় পদকটি আনল ভারত ৷ পুরুষদের 50 মিটার রাইফেল-থ্রি পজিশনে রুপো জিতলেন ঐশ্বর্য প্রতাপ সিং তোমর, নীরজ কুমার ও রুদ্রাংশ পাতিল ৷ একই ইভেন্টে সোনা গেল চিন এবং ব্রোঞ্জ গেল দক্ষিণ কোরিয়ার ঝুলিতে ৷ দলগত ইভেন্টে পদকজয়ের সঙ্গে ব্য়ক্তিগত ইভেন্টের ফাইনালেও পৌঁছলেন ঐশ্বর্য ও নীরজ ৷
দ্বিতীয় সোনায় ষষ্ঠদিনের শুরুতে উজ্জ্বল ভারত
ব্যক্তিগত ইভেন্টের ব্যর্থতা ভুলিয়ে মিক্সড টিম ইভেন্টে দেশকে সোনা দিলেন কমলজিৎ সিং ও সুরুচি সিং ৷ 10 মিটার এয়ার পিস্তলে ভারতকে চলতি কমনওয়েলথ গেমসের দ্বিতীয় স্বর্ণপদকটি দিলেন দু'জনে ৷ ফাইনালে 484.6 পয়েন্ট স্কোর করে মহাদেশীয় নজির গড়লেন কমলজিৎ-সুরুচি ৷ একই ইভেন্টে যথাক্রমে রুপো ও ব্রোঞ্জ জিতেছে দক্ষিণ কোরিয়া ও ইরান ৷