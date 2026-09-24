ASIAN GAMES 2026: উশুতে ঐতিহাসিক পদক রোশিবিনা'র, রোয়িংয়ে ব্রোঞ্জ এল ভারতের ঘরে

ASIAN GAMES 2026: উশুতে ঐতিহাসিক পদক রোশিবিনা'র, রোয়িংয়ে ব্রোঞ্জ এল ভারতের ঘরে
Published : September 24, 2026 at 9:28 AM IST|
Updated : September 24, 2026 at 9:42 AM IST
আইচি-নাগোয়া (জাপান), 24 সেপ্টেম্বর: চতুর্থদিন পাঁচটি পদক এলেও দ্বিতীয় সোনা এখনও অধরা ৷ মহিলা ক্রিকেটের পর ভারত 20তম এশিয়ান গেমসে দ্বিতীয়বার পোডিয়াম শীর্ষে ফিনিশের লক্ষ্যে ৷ বুধবার অলিম্পিক্স পদকজয়ী শুটার মনু ভাকেরের ব্যর্থতা হতাশ করেছে দেশবাসীকে ৷ তেমনই ভারোত্তোলক মীরাবাই চানুর প্রথম এশিয়াড পদক ছিল শিরোনামে ৷ পঞ্চমদিন ইতিমধ্যেই এসেছে জোড়া পদক ৷ একটি সোনা-সহ 14টি পদক নিয়ে আপাতত চতুর্দশ স্থানে ভারত ৷
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ডাবলসের প্রি-কোয়ার্টারে বঙ্গ প্যাডলার সিন্ড্রেলা
দলগত বিভাগে পদক হাতছাড়া হলেও ডাবলসে এখনও পদকজয়ের সুযোগ রয়েছে বাংলার প্যাডলার সিন্ড্রেলা দাসের কাছে ৷ সৃজা আকুলার সঙ্গে জুটি বেঁধে মেয়েদের ডাবলসে শেষ ষোলোয় পা রাখলেন তিনি ৷ মঙ্গোলিয়ার প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে 3-0 ব্যবধানে জয় পেলেন দু'জনে ৷ প্রি-কোয়ার্টারে পা রেখেছেন দেশের আরেক ডাবলস জুটি যশস্বিনী ঘোরপাড়ে ও দিয়া চিতালে জুটি ৷
রোয়িংয়ে ব্রোঞ্জ দিলেন ক্যাবচালক সলমন
পুরুষদের ডাবল স্কালসে এশিয়াডের পঞ্চমদিন ভারতকে ব্রোঞ্জ দিলেন সতনম সিং ও সলমন খান ৷ পদকজয়ের পথে দু'জনে সময় নিলেন 6:13.25 মিনিট ৷ এদের মধ্যে দ্বিতীয়জন অর্থাৎ, সলমন নয়াদিল্লির একজন ক্যাবচালক ৷ দেশের দুই রোয়ারকে অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷
উশুতে পদক জিতে ইতিহাসে রোশিবিনা
2018 সংস্করণে ব্রোঞ্জ, 2022 সংস্করণে রুপোর পর 2026 এশিয়ান গেমস উশুতে ফের রুপো আনলেন রোশিবিনা দেবী ৷ দেশের প্রথম উশু অ্য়াথলিট হিসেবে টানা তিন এশিয়াডে পদক জিতে গড়লেন ইতিহাস ৷ মহিলাদের 60 কেজি স্যান্ডা ক্যাটেগরিতে পোডিয়াম ফিনিশ করলেন মণিপুরী অ্যাথলিট ৷